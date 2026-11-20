Xiaomi Mijia Portable Electric Shaver Pro: động cơ 8500 vòng/phút, pin 60 ngày, kháng nước IPX8 Máy cạo râu Xiaomi có lưới kim loại MIM, chip tự chỉnh công suất theo mật độ râu, đầu cạo nghiêng 10 độ, mở gọi vốn trên Youpin từ ngày 2/12 với giá 329 tệ.

Mijia Portable Electric Shaver Pro là mẫu máy cạo râu mới của Xiaomi, kết hợp động cơ 8500 vòng/phút với chip thông minh tự điều chỉnh công suất, pin dùng tới 60 ngày và chuẩn kháng nước IPX8. Sản phẩm thuộc nhóm thiết bị chăm sóc cá nhân của hệ sinh thái Xiaomi, tập trung vào thiết kế nhỏ gọn cho người thường xuyên di chuyển.

Theo Gizmochina, nhà sản xuất nâng cấp đồng thời ba yếu tố: cấu trúc đầu cạo, sức mạnh động cơ và thời lượng pin. Dưới đây là những điểm đáng chú ý của từng hạng mục.

Thân máy đúc nguyên khối và lưới MIM dẫn râu vào lưỡi cắt

Phiên bản cán thẳng của máy có thân hợp kim đúc nguyên khối, trải qua 15 công đoạn chế tác. Máy có hai tùy chọn màu là Bạc Sông Băng và Xám Chạng Vạng.

Thiết kế kim loại nguyên khối của máy cạo râu Xiaomi mới ra mắt

Điểm nhấn kỹ thuật nằm ở phần đầu cạo, nơi Xiaomi dùng lưới đúc phun kim loại (MIM). Bề mặt lưới có dạng lượn sóng kết hợp các rãnh cong, giúp dẫn những sợi râu mọc lộn xộn, không đều vào đúng vị trí của hệ thống lưỡi cắt lõm bên trong.

Cấu trúc khóa râu ôm sát này đã được Xiaomi cấp bằng sáng chế, nhằm cố định chắc từng sợi râu trước khi cắt. Ngoài ra, lưới làm từ thép có hàm lượng niken thấp, giúp hạn chế kích ứng với người có làn da nhạy cảm.

Chip thông minh điều chỉnh động cơ 8500 vòng/phút theo từng vùng râu

Động cơ 8500 vòng/phút hoạt động đồng bộ với một chip xử lý thông minh. Hệ thống này liên tục theo dõi mật độ râu khi cạo để tự điều chỉnh công suất và tốc độ động cơ theo thời gian thực.

Thay vì giữ một tốc độ cắt cố định, máy tự tăng lực cắt khi đi qua vùng râu rậm. Cơ chế này giúp người dùng tránh cảm giác giật hoặc kéo râu gây đau rát.

Phần tay cầm cũng linh hoạt hơn khi có thể nghiêng 10 độ về hai phía. Nhờ vậy, đầu cạo bám sát các đường cong phức tạp quanh quai hàm và môi. Bề mặt máy còn phủ lớp vi hạt mật độ cao, tạo cảm giác trơn láng và giảm ma sát khi tiếp xúc với da mặt.

Pin 60 ngày, kháng nước IPX8 và cơ chế tháo lắp bằng từ tính

Máy đạt chuẩn kháng nước IPX8, cho phép dùng cả khi cạo khô lẫn cạo ướt với bọt. Người dùng có thể rửa toàn bộ thân máy dưới vòi nước sau khi cạo xong.

Nắp bảo vệ, đầu cạo và thân máy chính được liên kết bằng lực hút từ tính. Cách làm này giúp việc tháo lắp để vệ sinh bên trong nhanh và đơn giản hơn so với ngàm nhựa truyền thống.

Đầu cạo linh hoạt trên máy cạo râu Mijia Portable Electric Shaver Pro

Về pin, viên pin tích hợp cho thời gian sử dụng tới 60 ngày sau một lần sạc. Sạc đầy qua cổng Type-C mất khoảng hai giờ. Đáng chú ý, máy hỗ trợ vừa cắm sạc vừa cạo, giúp xử lý tình huống hết pin đột xuất.

Thông số chính của Mijia Portable Electric Shaver Pro

Hạng mục Thông tin theo nguồn Động cơ 8500 vòng/phút, đi kèm chip thông minh Đầu cạo Lưới đúc phun kim loại (MIM), thép hàm lượng niken thấp Tay cầm Nghiêng 10 độ về hai phía Thân máy Hợp kim đúc nguyên khối, 15 công đoạn chế tác Màu sắc Bạc Sông Băng, Xám Chạng Vạng Pin Tối đa 60 ngày, sạc đầy khoảng hai giờ qua Type-C Kháng nước IPX8, dùng được khi cạo khô và cạo ướt

Giá 329 nhân dân tệ, mở gọi vốn cộng đồng trên Xiaomi Youpin từ ngày 2/12

Hiện sản phẩm đang được chuẩn bị cho đợt gọi vốn cộng đồng trên nền tảng Xiaomi Youpin. Đợt này sẽ chính thức bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 2 tháng 12.

Mức giá ưu đãi trong giai đoạn này là 329 nhân dân tệ (tương đương 1,26 triệu đồng), nằm giữa bản tiêu chuẩn và bản Pro Set cao cấp. Máy đi kèm một túi đựng di động có ngăn riêng cho tông đơ cắt tóc mai và tỉa lông mũi.

Thông tin hiện có chưa đề cập kế hoạch phân phối hay giá bán chính thức tại Việt Nam. Người dùng quan tâm có thể theo dõi đợt mở bán trên Youpin vào đầu tháng 12.