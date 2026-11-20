Xiaomi Mijia Sonic Sweep 2: bàn chải điện 199 yuan báo vùng răng bị bỏ sót bằng vòng LED Xiaomi Mijia Sonic Sweep 2 ra mắt tại Trung Quốc với cảm biến ba trục, đèn LED trắng và cam báo vùng chưa chải, pin tối đa 180 ngày, giá bán lẻ 199 yuan.

Xiaomi vừa giới thiệu bàn chải điện Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2 tại thị trường nội địa Trung Quốc. Điểm đáng chú ý là cảm biến ba trục kết hợp vòng đèn LED trên tay cầm, cho phép người dùng nhìn thấy ngay vùng răng đã chải sạch và vùng bị bỏ sót, không cần mở ứng dụng trên điện thoại. Giá bán lẻ công bố là 199 yuan (tương đương 767 ngàn đồng).

Vòng LED trắng và cam: phản hồi tức thì ngay trên tay cầm

Nhiều bàn chải thông minh yêu cầu kết nối ứng dụng để xem dữ liệu chải răng. Mijia Sonic Sweep 2 chọn hướng khác: hệ thống cảm biến ba trục ghi nhận chuyển động của bàn chải, còn kết quả hiển thị qua vòng đèn LED trên tay cầm.

Bàn chải điện Xiaomi Mijia Sonic Sweep 2 màu trắng

Trong lúc sử dụng, đèn màu trắng sáng lên ở những khu vực đã được làm sạch đầy đủ. Ngược lại, đèn màu cam cảnh báo các vị trí người dùng vô tình bỏ sót. Cách hiển thị này giúp điều chỉnh động tác ngay trong lúc chải thay vì xem lại sau khi hoàn tất.

Bên cạnh đó, thiết bị vẫn giữ tính năng rung nhắc nhở mỗi 30 giây. Cơ chế xúc giác này giúp người dùng chuyển sang vùng răng tiếp theo theo từng chặng thời gian đều đặn.

24.000 nhịp rung mỗi phút và chuyển động mô phỏng kỹ thuật Bass

Về hiệu suất, Mijia Sonic Sweep 2 dùng khối động cơ đạt tốc độ tối đa 24.000 nhịp rung mỗi phút. Đầu bàn chải không chỉ rung tại chỗ mà thực hiện chuyển động quét góc rộng.

Theo nguồn tin, cơ chế này mô phỏng kỹ thuật chải răng Bass, phương pháp được nhiều nha sĩ khuyến nghị để loại bỏ mảng bám hiệu quả hơn so với cách chải thông thường.

Thiết bị có ba chế độ hoạt động: Nhẹ nhàng, Làm sạch và Làm trắng. Máy ghi nhớ chế độ được dùng gần nhất, nên người dùng không phải chọn lại mỗi lần bật. Ngoài ra, máy khởi động mờ dần trong ba giây để hạn chế kem đánh răng văng ra ngoài trước khi đưa bàn chải vào miệng.

Hai loại đầu chải và chi tiết nhắc thay thế sau ba tháng

Sản phẩm đi kèm hai loại đầu bàn chải. Đầu tiêu chuẩn có lông hình kim cương để làm sạch sâu. Đầu dành cho nướu nhạy cảm có sợi lông mỏng chỉ 0,02 mm.

Xiaomi cũng phủ một lớp cao su mềm ở mặt sau đầu bàn chải, giúp giảm cảm giác khó chịu khi vô tình va chạm vào răng. Phần lông chải không chứa vật liệu đồng để hạn chế rỉ sét và tự phai màu sau khoảng ba tháng, nhắc người dùng thay đầu chải mới.

Các phiên bản màu sắc của Mijia Sonic Sweep 2

Pin 180 ngày, sạc USB-C và chuẩn chống nước IPX8

Máy sạc qua cổng USB-C, mất khoảng sáu giờ để đầy pin. Ở chế độ Nhẹ nhàng, pin có thể dùng tối đa 180 ngày. Ở chế độ Làm sạch tiêu chuẩn, thời lượng giảm còn 100 ngày. Thiết bị đạt chuẩn chống nước IPX8, dài 236 mm và có bốn màu: trắng, hồng, xanh lá, xanh dương.

Thông số Mijia Sonic Sweep 2 Tốc độ rung Tối đa 24.000 nhịp mỗi phút Cảm biến Ba trục, báo vùng chải bằng vòng LED (trắng: đã sạch, cam: bị bỏ sót) Chế độ Nhẹ nhàng, Làm sạch, Làm trắng Nhắc nhở Rung mỗi 30 giây Pin 180 ngày (Nhẹ nhàng), 100 ngày (Làm sạch tiêu chuẩn) Sạc USB-C, khoảng 6 giờ Chống nước IPX8 Chiều dài 236 mm Màu sắc Trắng, hồng, xanh lá, xanh dương

Giá bán và những điểm cần lưu ý

Theo công bố, Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2 có giá bán lẻ chính thức 199 yuan (tương đương 767 ngàn đồng) tại thị trường Trung Quốc. Mức giá này đi cùng cảm biến theo dõi vùng chải và thời lượng pin dài ngày.

Tuy vậy, các thông số trên đều do nhà sản xuất công bố, và nguồn tin chưa có thử nghiệm độc lập về hiệu quả làm sạch mảng bám hay độ chính xác của cảm biến. Thông tin về thời điểm và giá bán ở các thị trường ngoài Trung Quốc cũng chưa được đề cập.

Nguồn: Gizmochina