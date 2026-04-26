Xiaomi MIX Fold 5 lộ diện với chip XRING O3: Chiến lược tự chủ phần cứng đột phá Xiaomi MIX Fold 5 đánh dấu bước tiến lớn khi trang bị vi xử lý nội bộ XRING O3. Đây là nỗ lực của hãng nhằm tự chủ công nghệ phần cứng trên dòng smartphone màn hình gập cao cấp.

Xiaomi MIX Fold 5 là thế hệ điện thoại gập tiếp theo của Xiaomi tích hợp vi xử lý XRING O3 do hãng tự nghiên cứu và phát triển. Động thái này cho thấy sự thay đổi chiến lược từ việc phụ thuộc vào đối tác bên ngoài sang làm chủ các thành phần cốt lõi để tối ưu hóa hiệu suất cho hệ sinh thái HyperOS.

Xác nhận sự tồn tại của dự án Xiaomi MIX Fold 5 qua mã nguồn

Dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hệ thống đã hé lộ thông tin về một thiết bị mới mang mã số 2608BPX34C cùng tên định danh nội bộ là Q18. Theo quy luật đặt mã sản phẩm của hãng, dải số 18 thường được dành riêng cho các dòng thiết bị màn hình gập có kích thước lớn. Do đó, giới chuyên môn khẳng định Q18 chính là mẫu Xiaomi MIX Fold 5, dù có một số giả thuyết cho rằng sản phẩm có thể được thương mại hóa dưới tên gọi Xiaomi 17 Fold.

Sau khi một số nguyên mẫu thử nghiệm bị hủy bỏ vào năm ngoái, hãng dường như đang dồn toàn lực cho dự án này. Việc tập trung vào mã hiệu Q18 cho thấy hãng đang ưu tiên một kiến trúc phần cứng đồng nhất và mạnh mẽ hơn cho dòng điện thoại gập chủ lực của mình.

Tại thời điểm này, các hình ảnh rò rỉ đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, củng cố thêm thông tin về sự hiện diện của mẫu máy gập cao cấp nhất từ thương hiệu Trung Quốc.

Tin đồn hé lộ về thế hệ điện thoại gập tiếp theo của Xiaomi mang tên MIX Fold 5

Chip XRING O3: Trái tim mới của dòng máy gập

Điểm đột phá nhất trên Xiaomi MIX Fold 5 nằm ở bộ vi xử lý XRING O3. Đây là phiên bản kế nhiệm của dòng XRING O1 từng được trang bị trên mẫu Xiaomi 15S Pro vào năm 2025. Việc đưa một con chip tự phát triển lên một thiết bị phức tạp như điện thoại màn hình gập là một thách thức kỹ thuật lớn đối với bất kỳ nhà sản xuất nào.

Dòng chip XRING được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng tối ưu hóa sâu sắc giữa phần cứng và phần mềm HyperOS. Điều này đặc biệt quan trọng với các thiết bị màn hình gập, vốn đòi hỏi sự quản lý năng lượng khắt khe và khả năng xử lý đa nhiệm linh hoạt giữa hai màn hình có kích thước khác nhau.

Trong khi các biến thể gập dạng vỏ sò như MIX Flip 3 vẫn trung thành với nền tảng Snapdragon của Qualcomm, thì dòng Fold 5 với mã hiệu "lhasa" lại được thiết kế chuyên biệt để kết hợp với XRING O3. Hãng đã quyết định bỏ qua các phương án thiết kế cũ để tập trung hoàn toàn vào việc tinh chỉnh độ tương thích của nền tảng chip tự chủ này.

Dòng Fold 5 mang mã hiệu lhasa thiết kế để kết hợp với nền tảng XRING O3

Thách thức và tiềm năng cạnh tranh toàn cầu

Việc sử dụng chip tự thiết kế trên thiết bị cao cấp mang lại nhiều lợi thế về chi phí và quyền kiểm soát tính năng, nhưng cũng đặt ra những bài toán khó về tản nhiệt. Với cấu trúc mỏng nhẹ đặc trưng của dòng MIX Fold, vi xử lý XRING O3 sẽ cần được kiểm chứng về khả năng duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài mà không gây quá nhiệt.

Về giá bán, Xiaomi MIX Fold 5 dự kiến có mức khởi điểm khoảng 1,399 đô la Mỹ (tương đương khoảng 36.8 triệu đồng). Đây là mức giá định vị sản phẩm nằm trong phân khúc siêu cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ mạnh nhất trên thị trường hiện nay.

Lộ trình ra mắt dự kiến

Dựa trên các phân tích mã sản phẩm, Xiaomi MIX Fold 5 nhiều khả năng sẽ được trình làng vào tháng 8 năm 2026. Sự kiện ra mắt thường niên vào ngày 16 tháng 8 được xem là thời điểm lý tưởng để công bố thiết bị mang tính bước ngoặt này.

Trong giai đoạn đầu, sản phẩm có thể chỉ được phân phối giới hạn tại thị trường nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, tham vọng của hãng là đưa nền tảng phần cứng XRING vươn ra thị trường quốc tế một khi hệ sinh thái phần mềm và chuỗi cung ứng đạt được độ ổn định tối đa.