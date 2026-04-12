Xiaomi mở rộng cập nhật HyperOS 3.1 toàn cầu: Danh sách thiết bị và những nâng cấp mới Bản cập nhật HyperOS 3.1 mang đến giao diện HyperIsland, đa nhiệm kiểu iOS và tối ưu kết nối đa nền tảng. Khám phá danh sách các dòng máy được nâng cấp đợt này.

Sau khi ra mắt cùng dòng flagship Xiaomi 17 vào tháng trước, Xiaomi đã chính thức mở rộng lộ trình triển khai HyperOS 3.1 phiên bản toàn cầu. Bản cập nhật mới không chỉ mang đến giao diện hiện đại mà còn tối ưu hóa sâu hệ thống dựa trên nền tảng Android 16 mới nhất, hứa hẹn cải thiện đáng kể hiệu năng cho cả smartphone và máy tính bảng đời cũ.

Danh sách các thiết bị đủ điều kiện cập nhật HyperOS 3.1

Hiện tại, quá trình phát hành đang được thực hiện theo từng đợt và theo khu vực để đảm bảo tính ổn định cao nhất. Những thiết bị đầu tiên nằm trong danh sách nhận bản nâng cấp bao gồm các dòng sản phẩm cao cấp và máy tính bảng mới của hãng.

Máy tính bảng: Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7S Pro, Redmi Pad Pro.

Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7S Pro, Redmi Pad Pro. Thương hiệu POCO: POCO F7 Pro, POCO Pad.

Xiaomi dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhiều thiết bị khác vào danh sách này trong những tuần tới. Người dùng có thể chủ động kiểm tra bằng cách truy cập vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại và nhấn vào biểu tượng HyperOS để nhận bản vá sớm nhất.

Những cải tiến kỹ thuật đột phá trên HyperOS 3.1

Điểm nhấn quan trọng nhất của HyperOS 3.1 chính là sự xuất hiện của HyperIsland. Lần đầu tiên, tính năng này được mang lên các dòng máy tính bảng, giúp tối ưu không gian hiển thị và tương tác thông minh hơn. Trên điện thoại, HyperIsland cũng nhận được các hiệu ứng động mượt mà, hỗ trợ tốt cho các ứng dụng bên thứ ba và cung cấp thông tin theo thời gian thực một cách trực quan.

Bên cạnh đó, giao diện đa nhiệm (Recent Apps) đã được thiết kế lại hoàn toàn theo phong cách tối giản lấy cảm hứng từ iOS. Thay đổi này không chỉ mang lại hiệu ứng thị giác sang trọng mà còn giúp các thao tác vuốt chạm trở nên nhạy bén và tự nhiên hơn.

Được xây dựng trên nền Android 16, HyperOS 3.1 tập trung mạnh vào khả năng kết nối đa nền tảng. Đáng chú ý là việc cải thiện khả năng tương thích với Apple AirPods, hỗ trợ các tính năng như ghép nối nhanh và âm thanh không gian vốn trước đây chỉ dành riêng cho hệ sinh thái Apple.

Hơn nữa, tính năng Super OTA mới giúp rút ngắn đáng kể thời gian cài đặt bản cập nhật và hạn chế tối đa các lỗi phát sinh trong quá trình nâng cấp hệ thống. Các tùy chỉnh màn hình khóa mới cùng khả năng tối ưu hóa tài nguyên phần cứng cũng được Xiaomi âm thầm triển khai để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài.

Để trải nghiệm trọn vẹn nhất sức mạnh của HyperOS 3.1, Xiaomi 17 Ultra là lựa chọn hàng đầu với cấu hình phần cứng cực kỳ mạnh mẽ.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM 16GB, ROM 512GB Màn hình 6.9 inch LTPO AMOLED, 1.5K, 120Hz, 3500 nits Camera Chính 200MP (tele tiềm vọng) + 2 ống kính 50MP Dung lượng pin 6000mAh, sạc nhanh 90W (dây), 50W (không dây) Công nghệ khác Kháng nước IP68, hỗ trợ 5G, WiFi 7

Nhìn chung, HyperOS 3.1 không đơn thuần là một bản cập nhật giao diện mà là một bước hoàn thiện về mặt trải nghiệm người dùng, hướng tới sự mượt mà, nhất quán và khả năng kết nối không giới hạn.

Nguồn: Gizmochina