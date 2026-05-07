Xiaomi nâng cấp pin dung lượng cao cho Xiaomi 13 series: Giải pháp kéo dài tuổi thọ thiết bị Người dùng Xiaomi 13, 13 Pro và 13 Ultra tại Trung Quốc có thể nâng cấp pin chính hãng với dung lượng vượt trội so với ban đầu, đi kèm mức chi phí tối ưu.

Chủ tịch Xiaomi, ông Lu Weibing, vừa thông báo triển khai chương trình nâng cấp pin dung lượng cao dành riêng cho dòng sản phẩm Xiaomi 13 series tại thị trường Trung Quốc. Thay vì chỉ thay thế linh kiện tương đương, chương trình này cho phép người dùng sở hữu viên pin có dung lượng lớn hơn đáng kể so với thông số xuất xưởng ban đầu.

Chi tiết thay đổi dung lượng trên các phiên bản

Chương trình áp dụng cho bộ ba flagship đời cũ bao gồm Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro và Xiaomi 13 Ultra. Việc nâng cấp này giúp tăng mật độ năng lượng, kéo dài thời gian sử dụng thực tế mà không làm thay đổi kích thước vật lý của máy.

Dưới đây là bảng so sánh dung lượng pin trước và sau khi nâng cấp:

Dòng máy Dung lượng gốc (mAh) Dung lượng nâng cấp (mAh) Mức tăng (mAh) Xiaomi 13 4.500 4.850 350 Xiaomi 13 Pro 4.820 5.361 541 Xiaomi 13 Ultra 5.000 5.500 500

Chi phí và các lưu ý kỹ thuật quan trọng

Mức giá cho dịch vụ nâng cấp chính hãng được niêm yết là 189 nhân dân tệ (khoảng 730.000 đồng), đã bao gồm chi phí linh kiện và nhân công lắp đặt. Tuy nhiên, do đặc tính kỹ thuật của pin dung lượng cao mới, Xiaomi đưa ra một số khuyến cáo quan trọng cho người dùng:

Do dung lượng lớn hơn, tổng thời gian sạc đầy thiết bị sẽ kéo dài hơn so với trước đây. Kích nguồn: Nếu máy bị cạn sạch pin (0%), thiết bị có thể cần sạc liên tục từ 15 đến 30 phút trước khi màn hình hiển thị biểu tượng đang sạc.

Nếu máy bị cạn sạch pin (0%), thiết bị có thể cần sạc liên tục từ 15 đến 30 phút trước khi màn hình hiển thị biểu tượng đang sạc. Hiệu chỉnh hệ thống: Trong giai đoạn đầu sau khi thay, máy có thể nóng lên nhẹ do hệ thống tự động tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng chạy ngầm.

Trong giai đoạn đầu sau khi thay, máy có thể nóng lên nhẹ do hệ thống tự động tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng chạy ngầm. Độ chính xác của ứng dụng: Các phần mềm đo pin từ bên thứ ba có thể không nhận diện đúng dung lượng mới. Người dùng nên kiểm tra thông số trong mục Cài đặt mặc định của hệ thống.

Yêu cầu về phần mềm

Để đảm bảo sự tương thích tuyệt đối giữa bảng mạch phần cứng cũ và đặc tính sạc của viên pin mới, các thiết bị thuộc dòng Xiaomi 13 phải được cập nhật lên phiên bản phần mềm hệ thống cụ thể theo chỉ định của hãng trước khi tiến hành thay thế.

Động thái này của Xiaomi được giới chuyên môn đánh giá cao trong việc hỗ trợ vòng đời sản phẩm, giúp người dùng duy trì hiệu năng thiết bị lâu dài với mức chi phí hợp lý mà không nhất thiết phải nâng cấp lên các dòng máy mới hơn như Xiaomi 14 hay Xiaomi 15.