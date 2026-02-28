Xiaomi Pad 8 Series ra mắt tại Việt Nam: Phân tích sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite và màn hình 3.2K Xiaomi vừa chính thức giới thiệu bộ đôi máy tính bảng Pad 8 và Pad 8 Pro tại thị trường Việt Nam. Với cấu hình mạnh mẽ từ chip 3nm và hệ điều hành HyperOS 3, dòng sản phẩm này hướng đến việc thay thế laptop trong các tác vụ văn phòng và sáng tạo.

Xiaomi Pad 8 Series đã chính thức gia nhập thị trường máy tính bảng cao cấp tại Việt Nam với thông điệp “Hiệu suất toàn năng”. Bộ đôi này được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm người dùng hiện đại, những người cần một thiết bị có sức mạnh xử lý tương đương máy tính cá nhân nhưng vẫn đảm bảo tính linh động cao cho công việc dịch chuyển.

Cấu hình đột phá với tiến trình chip tiên tiến nhất

Điểm nhấn quan trọng nhất của dòng sản phẩm này nằm ở hệ thống vi xử lý. Phiên bản cao cấp Xiaomi Pad 8 Pro được trang bị nền tảng Snapdragon 8 Elite, sản xuất trên tiến trình 3nm hiện đại nhất hiện nay. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi Pad 8 sở hữu chip Snapdragon 8s Gen 4 dựa trên tiến trình 4nm.

Sự kết hợp giữa các kiến trúc chip hàng đầu mang lại khả năng vận hành ổn định cho các tác vụ đa nhiệm phức tạp. Theo đại diện nhà sản xuất, bộ đôi này không chỉ xử lý mượt mà các ứng dụng đồ họa mà còn tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, giúp kéo dài thời gian sử dụng thực tế.

Hệ điều hành HyperOS 3 và công cụ hỗ trợ công việc thông minh

Để tận dụng sức mạnh phần cứng, Xiaomi tích hợp hệ điều hành HyperOS 3, cho phép kết nối liên thông đa thiết bị. Đáng chú ý là tính năng "chế độ máy trạm", cho phép người dùng mở và quản lý nhiều cửa sổ ứng dụng đồng thời, tạo ra trải nghiệm xử lý tác vụ tiệm cận với môi trường PC.

Bên cạnh đó, bộ công cụ Xiaomi HyperAI được tích hợp sẵn giúp tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua trí tuệ nhân tạo. Người dùng có thể sử dụng thêm các phụ kiện chuyên dụng như bàn phím, ốp lưng và bút cảm ứng Xiaomi Focus Pen Pro. Mẫu bút mới này có thiết kế không nút bấm, hỗ trợ chạm thông minh và có độ nhạy cao, phục vụ tốt cho nhu cầu phác thảo và ghi chú chuyên nghiệp.

Chuẩn hiển thị 3.2K và hệ thống âm thanh vòm

Về khả năng hiển thị, Xiaomi Pad 8 Series sở hữu màn hình 11.2 inch với độ phân giải lên đến 3.2K và tần số quét 144Hz. Tỷ lệ khung hình 3:2 được lựa chọn thay vì 16:9 truyền thống để tăng không gian hiển thị theo chiều dọc, hỗ trợ tốt hơn cho việc đọc tài liệu và xử lý bảng tính.

Màn hình này đạt chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, giúp giảm ánh sáng xanh và hiện tượng nhấp nháy. Trải nghiệm giải trí cũng được chú trọng với hệ thống 4 loa tích hợp công nghệ Dolby Atmos và HiRes Audio, cho khả năng tăng âm lượng lên đến 200% mà vẫn giữ được độ chi tiết.

Thiết kế nhôm nguyên khối và thông số kỹ thuật chi tiết

Dòng máy tính bảng mới duy trì phong cách sang trọng với vỏ nhôm nguyên khối, độ mỏng ấn tượng chỉ 5.75mm. Dù có thiết kế mỏng nhẹ, cả hai máy đều sở hữu viên pin dung lượng lớn 9,200mAh. Phiên bản Pro hỗ trợ sạc nhanh HyperCharge 67W, trong khi bản tiêu chuẩn đạt mức 45W.

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật chính giữa hai phiên bản:

Thông số Xiaomi Pad 8 Xiaomi Pad 8 Pro Vi xử lý Snapdragon 8s Gen 4 (4nm) Snapdragon 8 Elite (3nm) Màn hình 11.2 inch, 3.2K, 144Hz 11.2 inch, 3.2K, 144Hz Camera chính - 50MP Camera Selfie - 32MP Dung lượng pin 9,200mAh 9,200mAh Sạc nhanh 45W 67W Độ dày 5.75mm 5.75mm

Giá bán niêm yết tại thị trường Việt Nam

Xiaomi Pad 8 Series được phân phối với nhiều tùy chọn bộ nhớ và màu sắc. Cụ thể:

Xiaomi Pad 8 Pro: Giá từ 16,990,000 đồng (bản 8GB/128GB) đến 17,990,000 đồng (bản 8GB/256GB).

Giá từ 16,990,000 đồng (bản 8GB/128GB) đến 17,990,000 đồng (bản 8GB/256GB). Xiaomi Pad 8: Giá từ 11,990,000 đồng (bản 8GB/128GB) đến 13,490,000 đồng (bản 8GB/256GB).

Sản phẩm có các tùy chọn màu sắc hiện đại như Xám, Xanh Rừng thông và Xanh dương, phù hợp với nhiều phong cách người dùng khác nhau.