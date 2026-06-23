Xiaomi Pad 9 lộ diện: Chip Snapdragon 8 Gen 5 và pin khủng 9.720mAh Dòng máy tính bảng Xiaomi Pad 9 vừa rò rỉ cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon thế hệ mới, dung lượng pin nâng cấp và kế hoạch ra mắt toàn cầu vào cuối năm 2026.

Dòng máy tính bảng cao cấp tiếp theo của Xiaomi, dự kiến mang tên Xiaomi Pad 9, vừa lộ diện thông qua các dữ liệu rò rỉ từ mã nguồn HyperOS. Những thông tin đầu tiên cho thấy sự nâng cấp toàn diện về hiệu năng xử lý và dung lượng pin, hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc tablet Android cao cấp.

Xiaomi Pad 8, thế hệ tiền nhiệm của dòng Pad 9 sắp ra mắt.

Cấu hình phần cứng: Sức mạnh từ Snapdragon thế hệ mới

Dựa trên dữ liệu từ XimiTime, dòng Xiaomi Pad 9 sẽ bao gồm hai phiên bản chính với mã định danh nội bộ lần lượt là "donghai" (cho bản tiêu chuẩn) và "shuntian" (cho bản Pro). Điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở hệ thống vi xử lý khi cả hai đều được trang bị những con chip mạnh mẽ nhất từ Qualcomm.

Cụ thể, phiên bản Xiaomi Pad 9 tiêu chuẩn dự kiến sẽ sử dụng chipset Snapdragon 8s Gen 4. Trong khi đó, biến thể cao cấp nhất là Xiaomi Pad 9 Pro được cho là sẽ sở hữu sức mạnh từ Snapdragon 8 Gen 5. Việc trang bị các dòng chip đầu bảng này cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc tối ưu hóa hiệu suất cho các tác vụ đồ họa nặng và đa nhiệm chuyên sâu.

Nâng cấp dung lượng pin và khả năng di động

Bên cạnh hiệu năng, thời lượng pin là yếu tố được cải thiện rõ rệt trên thế hệ mới. Các nguồn tin rò rỉ xác nhận Xiaomi Pad 9 sẽ sở hữu viên pin dung lượng lên tới 9.720mAh. Đây là bước tiến đáng kể khi so sánh với mức 9.200mAh trên dòng Xiaomi Pad 8 hiện tại.

Sự kết hợp giữa tiến trình sản xuất chip mới tiết kiệm năng lượng và viên pin lớn hơn kỳ vọng sẽ mang lại thời gian sử dụng thực tế vượt trội, đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí liên tục của người dùng chuyên nghiệp.

Lộ trình ra mắt và phiên bản quốc tế

Dựa trên các mã model rò rỉ như "M656BA", "26103RP65G" và "26103RP65I", các chuyên gia phân tích đã tìm thấy những manh mối quan trọng về thị trường mục tiêu. Ký tự "G" ở cuối mã model xác nhận Xiaomi đang chuẩn bị cho một đợt phát hành phiên bản quốc tế (Global) rộng rãi.

Về thời điểm ra mắt, tiền tố "2610" trong mã model ám chỉ khung thời gian dự kiến vào tháng 10 năm 2026. Nếu thông tin này chính xác, Xiaomi Pad 9 sẽ xuất hiện muộn hơn khoảng nửa năm so với chu kỳ ra mắt của thế hệ tiền nhiệm (vốn được giới thiệu toàn cầu vào tháng 02/2026).

Bảng so sánh thông số dự kiến giữa Xiaomi Pad 9 và Pad 8

Thông số Xiaomi Pad 8 (Hiện tại) Xiaomi Pad 9 (Rò rỉ) Vi xử lý (Bản Pro) Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 5 Dung lượng pin 9.200 mAh 9.720 mAh Thị trường Toàn cầu Toàn cầu (Mã G) Thời điểm ra mắt Tháng 02/2026 Dự kiến tháng 10/2026

Hiện tại, phía Xiaomi vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về các thông số kỹ thuật cũng như ngày ra mắt cụ thể của dòng máy tính bảng mới này. Tuy nhiên, với các dữ liệu xuất hiện trong mã nguồn phần mềm, người dùng có thể kỳ vọng vào một thiết bị tablet Android có hiệu năng hàng đầu thị trường trong tương lai gần.