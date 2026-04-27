Xiaomi Pad Mini 2 lộ thông số ấn tượng với màn hình 165Hz và pin 9.000mAh

Trong xu hướng người dùng ngày càng ưa chuộng các thiết bị di động nhỏ gọn nhưng có hiệu năng cao, Xiaomi đang chuẩn bị tung ra một "vũ khí" mới mang tên Xiaomi Pad Mini 2. Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy đây không chỉ là một phiên bản thu nhỏ thông thường mà là một cỗ máy giải trí thực thụ với những thông số kỹ thuật chưa từng có trong phân khúc tablet mini.

Sức mạnh hiển thị vượt trội với màn hình 3K 165Hz

Theo chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, điểm nhấn lớn nhất của Xiaomi Pad Mini 2 nằm ở hệ thống hiển thị. Thiết bị sở hữu màn hình LCD kích thước 8.8 inch, một kích cỡ được đánh giá là lý tưởng để cầm nắm bằng một tay trong thời gian dài mà không gây mỏi. Đáng chú ý, màn hình này đạt độ phân giải lên tới 3K, mang lại mật độ điểm ảnh cực cao, giúp hình ảnh trở nên sắc nét và chi tiết hơn hẳn các đối thủ cùng kích cỡ.

Leaker Digital Chat Station chia sẻ thông tin về máy tính bảng Xiaomi Pad Mini 2

Đặc biệt, tần số quét 165Hz là một bước nhảy vọt so với tiêu chuẩn 60Hz hoặc 120Hz hiện nay. Với tốc độ làm tươi này, các thao tác vuốt chạm, chuyển cảnh và đặc biệt là trải nghiệm chơi game hành động nhanh sẽ trở nên mượt mà tuyệt đối, giảm thiểu hiện tượng xé hình hay bóng ma.

Cấu hình phần cứng tối ưu cho game thủ

Để vận hành mượt mà màn hình độ phân giải cao và tần số quét lớn, Xiaomi Pad Mini 2 được dự kiến trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity phân khúc cao cấp. Việc sử dụng dòng chip này không chỉ đảm bảo hiệu năng xử lý đồ họa mạnh mẽ mà còn giúp tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng và kiểm soát nhiệt độ tốt hơn trong thân máy nhỏ gọn.

Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt các máy tính bảng và laptop mới trong thời gian tới

Trải nghiệm người dùng còn được tăng cường bởi hệ thống âm thanh và phản hồi xúc giác. Máy sở hữu loa kép đối xứng giúp tái tạo không gian âm thanh nổi sống động. Đi kèm với đó là động cơ rung tuyến tính trục X kép, cung cấp các mức độ phản hồi rung chi tiết, mang lại cảm giác chân thực hơn khi thực hiện các tác vụ chơi game.

Đột phá về dung lượng pin trong thân máy mini

Một trong những thông tin gây bất ngờ nhất là dung lượng pin lên tới 9.000mAh. Đây là con số cực kỳ ấn tượng đối với một mẫu máy tính bảng có kích thước chỉ 8.8 inch. Để so sánh, các mẫu tablet mini thông thường chỉ sở hữu viên pin dao động từ 5.000mAh đến 6.000mAh. Việc tích hợp viên pin lớn này cho thấy Xiaomi đã tối ưu hóa không gian linh kiện bên trong rất tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao cả ngày dài của game thủ.

Xiaomi Pad Mini 2 sẽ mang đến nhiều nâng cấp ấn tượng so với thế hệ trước

Hệ sinh thái thông minh với HyperOS 3

Xiaomi Pad Mini 2 sẽ được cài đặt sẵn giao diện HyperOS 3 ngay khi xuất xưởng. Hệ điều hành mới này tập trung vào tính năng HyperConnect, cho phép đồng bộ hóa dữ liệu và điều khiển các thiết bị trong hệ sinh thái Xiaomi một cách liền mạch. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi công việc từ máy tính bảng sang các mẫu laptop Redmi mới (dự kiến chạy chip Intel Core Ultra 7 358H) mà không gặp bất kỳ rào cản nào.

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 8.8 inch LCD, 3K, 165Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity (Dòng cao cấp) Pin 9.000 mAh Âm thanh Loa kép đối xứng Hệ điều hành HyperOS 3

Với sự kết hợp giữa hiệu năng mạnh, màn hình chất lượng cao và thời lượng pin bền bỉ, Xiaomi Pad Mini 2 hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc máy tính bảng Android cỡ nhỏ, trực tiếp cạnh tranh với các dòng sản phẩm cao cấp hiện nay.