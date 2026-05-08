Xiaomi phát hành bản vá bảo mật tháng 8/2026 cho Pad 7 Ultra và Xiaomi 15S Pro Xiaomi chính thức triển khai gói cập nhật bảo mật Android tháng 8/2026 tại Trung Quốc, ưu tiên dòng máy tính bảng Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro và smartphone Xiaomi 15S Pro.

Xiaomi đã bắt đầu triển khai đợt phát hành bản vá bảo mật Android tháng 8 năm 2026 dành cho các thiết bị thuộc phân khúc cao cấp tại thị trường nội địa. Đợt nâng cấp này tập trung cải thiện tính an toàn cho hai mẫu máy tính bảng màn hình lớn cùng dòng điện thoại thông minh hàng đầu của hãng.

Các thiết bị đầu tiên nhận bản cập nhật phần mềm mới

Theo dữ liệu hệ thống, bản cập nhật mới đã được ghi nhận trên dòng máy tính bảng cao cấp của Xiaomi. Cụ thể, mẫu Xiaomi Pad 7 Ultra nhận bản dựng phần mềm mang mã số 3.0.302.0.WOXCNXM, trong khi phiên bản Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 nhận bản cập nhật ChinaOS mang mã số 3.0.304.0.WOTCNXM.

Xiaomi Pad 7 Ultra và Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 nhận bản vá bảo mật quan trọng

Bên cạnh các dòng máy tính bảng, mẫu điện thoại thông minh Xiaomi 15S Pro cũng nằm trong danh sách cập nhật đợt này với bản dựng mang mã OS3.0.303.0.WODCNXM. Các gói phần mềm dành cho máy tính bảng đã bắt đầu phân phối tới người dùng từ ngày 1 tháng 8 thông qua các kênh cập nhật tự động.

Xiaomi 15S Pro cũng nhận được bản vá bảo mật trong đợt này

Chiến lược phân phối và thông tin kỹ thuật

Hiện tại, trang tin tức bảo mật chính thức của Android vẫn chưa công bố danh sách chi tiết các lỗ hổng được khắc phục trong bản vá tháng này. Do đó, danh mục đầy đủ các thiết bị thuộc hệ sinh thái Xiaomi nhận bản nâng cấp tiếp theo vẫn chưa được công bố toàn diện.

Động thái ưu tiên cung cấp bản vá sớm cho các dòng máy tính bảng cho thấy định hướng chú trọng nâng cao trải nghiệm bảo mật cho mảng thiết bị màn hình lớn tại thị trường Trung Quốc. Người dùng các thiết bị nằm trong danh sách có thể chủ động kiểm tra và tải về bản cập nhật thông qua tính năng Cập nhật hệ thống trên máy.