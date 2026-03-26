Xiaomi phát hành HyperOS 3.1 bản thử nghiệm cho dòng Xiaomi 17 quốc tế

Xiaomi chính thức khởi động chương trình thử nghiệm HyperOS 3.1 toàn cầu cho dòng flagship Xiaomi 17. Đây là bản cập nhật quan trọng được xây dựng trên nền tảng Android 16, mang đến những cải tiến sâu về hiệu năng và giao diện người dùng ngay sau khi phiên bản ổn định vừa ra mắt tại thị trường Trung Quốc.

Phạm vi triển khai và điều kiện tham gia cập nhật

Hiện tại, đợt cập nhật đầu tiên thông qua chương trình Mi Pilot chỉ giới hạn cho các dòng máy flagship mới nhất. Cụ thể, người dùng Xiaomi 17 Ultra phiên bản châu Âu và Xiaomi 17 phiên bản quốc tế sẽ là những đối tượng đầu tiên được trải nghiệm. Đáng chú ý, bản cập nhật này yêu cầu thiết bị phải đang chạy trên nền tảng hệ điều hành Android 16.

Xiaomi dự kiến sẽ sớm mở rộng phạm vi cập nhật cho nhiều thiết bị khác thuộc các dòng Xiaomi, Redmi và POCO trong thời gian tới. Tuy nhiên, do đây là phiên bản phần mềm thử nghiệm (beta) nên thường tiềm ẩn rủi ro lỗi vặt. Người dùng được khuyến cáo nên sao lưu dữ liệu quan trọng hoặc trải nghiệm trên thiết bị phụ để đảm bảo an toàn thông tin.

Quy trình đăng ký trải nghiệm HyperOS 3.1 sớm

Để tham gia chương trình Mi Pilot, người dùng cần thực hiện các bước thông qua ứng dụng Mi Community. Sau khi đăng nhập và chuyển vùng tài khoản sang khu vực Quốc tế, bạn cần chọn chương trình thử nghiệm tương ứng với thiết bị đang sở hữu và hoàn thành bài khảo sát đi kèm.

Hệ thống yêu cầu người đăng ký phải đạt tối thiểu 60 điểm trong bài khảo sát để gia tăng cơ hội được xét duyệt. Quá trình phê duyệt đơn đăng ký có thể kéo dài tối đa bảy ngày. Một khi được duyệt, bản cập nhật sẽ xuất hiện trực tiếp trong mục thông tin thiết bị tại phần cài đặt của điện thoại.

Chiến lược tối ưu hóa phần mềm của Xiaomi

Việc nhanh chóng triển khai HyperOS 3.1 cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc đồng bộ hóa tốc độ cập nhật phần mềm trên quy mô toàn cầu. Đáng chú ý, việc hãng tập trung vào Android 16 và bỏ qua các bản cập nhật trung gian minh chứng cho chiến lược dồn toàn lực tối ưu hóa trải nghiệm trên nền tảng mới nhất.

Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của phiên bản cao cấp nhất trong đợt cập nhật này:

Thông số Chi tiết Xiaomi 17 Ultra Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM 16GB, ROM 512GB Màn hình LTPO AMOLED 6.9 inch, 1.5K, 120Hz, 3500 nits Camera Tele tiềm vọng 200MP + 2 ống kính 50MP Pin & Sạc 6000mAh, sạc dây 90W, sạc không dây 50W Kết nối 5G, WiFi 7, chuẩn kháng nước IP68

Động thái này không chỉ mang đến những tính năng mới cho cộng đồng yêu công nghệ mà còn là thông điệp về việc thúc đẩy người dùng nâng cấp lên các thế hệ phần cứng mới để tận hưởng những tinh hoa phần mềm mới nhất từ hãng.