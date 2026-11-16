Xiaomi phát triển điện thoại nhỏ gọn màn hình phẳng, viền 1mm, tỷ lệ 16:9, dự kiến ra mắt 2027 Theo rò rỉ từ Digital Chat Station, mẫu Xiaomi 6,3-6,4 inch hỗ trợ dải màu BT.2020, trong khi OPPO và Honor cũng được cho là sẽ đưa màn hình phẳng trở lại.

Xiaomi được cho là đang phát triển một mẫu điện thoại nhỏ gọn với màn hình phẳng 6,3 đến 6,4 inch, viền chỉ khoảng 1mm mỗi cạnh và tỷ lệ khung hình 16:9. Thiết bị dự kiến ra mắt vào năm 2027, theo thông tin từ leaker Digital Chat Station (DCS). Nếu đúng, đây sẽ là bước quay lại thiết kế phẳng truyền thống nhưng đi kèm công nghệ viền siêu mỏng hiện đại.

Màn hình phẳng 6,3-6,4 inch và viền 1mm: bài toán chế tác không đơn giản

Theo rò rỉ, điểm đáng chú ý nhất của mẫu máy này là phần viền bao quanh ước tính chỉ khoảng 1mm mỗi cạnh. Màn hình có kích thước từ 6,3 đến 6,4 inch, thuộc nhóm thiết bị dưới 6,5 inch.

DCS chia sẻ về mẫu điện thoại mới đến từ Xiaomi

Nguồn tin cho biết thiết bị sẽ từ bỏ xu hướng màn hình cong hay kéo dài hiện nay. Thay vào đó, hãng tối ưu không gian hiển thị trên một mặt phẳng. Cách làm này giúp người dùng thao tác một tay dễ hơn và hạn chế chạm nhầm vào mép viền khi sử dụng hằng ngày.

Tuy nhiên, thu gọn viền xuống mức 1mm đòi hỏi kỹ thuật chế tác khung máy và ép kính rất cao để bảo đảm độ bền. Điều này cho thấy Xiaomi muốn thiết lập một tiêu chuẩn mới về tỷ lệ màn hình trên thân máy, với cảm giác viền gần như tàng hình ở phân khúc dưới 6,5 inch.

Vì sao tỷ lệ 16:9 và dải màu BT.2020 đáng chú ý

Khác biệt lớn nhất so với các sản phẩm hiện nay là sự trở lại của tỷ lệ 16:9. Tỷ lệ này tạo kiểu dáng rộng và phẳng hơn, phù hợp với người dùng ưa chuộng khung hình truyền thống thay vì thiết kế thuôn dài.

Điện thoại Xiaomi đang phát triển có viền màn hình siêu mỏng

Về chất lượng hình ảnh, báo cáo cho biết tấm nền sẽ hỗ trợ dải màu BT.2020. Đây là tiêu chuẩn thường thấy trên các thiết bị hiển thị cao cấp phục vụ đồ họa và phim ảnh. Dải màu rộng giúp màn hình tái tạo hình ảnh rực rỡ và chính xác hơn.

Khi kết hợp với tỷ lệ 16:9, người dùng có thể xem video giữ nguyên khung hình gốc mà không bị cắt xén nội dung ở hai đầu.

Thông số được cho là của mẫu Xiaomi nhỏ gọn

Hạng mục Thông tin rò rỉ Loại màn hình Phẳng Kích thước 6,3 đến 6,4 inch Viền màn hình Khoảng 1mm mỗi cạnh Tỷ lệ khung hình 16:9 Dải màu BT.2020 Thời điểm dự kiến Năm 2027

Màn hình phẳng đang quay lại với nhiều thương hiệu

Theo báo cáo, Xiaomi không phải hãng duy nhất đi theo hướng này. Nhiều thương hiệu lớn của Trung Quốc cũng được cho là lên kế hoạch đưa màn hình phẳng trở lại mạnh mẽ vào năm 2027. DCS chia sẻ thêm rằng OPPO có thể là một trong những nhà sản xuất đầu tiên trình làng thiết kế này, tiếp theo là Honor.

Xiaomi đang thử nghiệm nhiều điện thoại màn hình nhỏ gọn

Bản thân Xiaomi cũng đang thử nghiệm nhiều nguyên mẫu màn hình phẳng. Các nguyên mẫu này hướng tới dòng máy chuyên nhiếp ảnh, thiết bị tầm trung và cả những mẫu máy hiệu năng cao.

Động thái đồng loạt này phản ánh sự thay đổi trong thị hiếu người dùng. Sau thời gian dài làm quen với màn hình cong tràn viền, nhiều người bắt đầu ưu tiên tính thực dụng, độ bền vật lý và khả năng dán kính cường lực dễ dàng hơn của thiết kế phẳng.

Lưu ý về độ tin cậy của thông tin

Toàn bộ chi tiết về mẫu điện thoại Xiaomi 6,3 inch nêu trên đến từ leaker Digital Chat Station. Hãng chưa đưa ra xác nhận chính thức nào về tên gọi, cấu hình hay thời điểm phát hành. Vì vậy, thông tin cần được xem là tham khảo cho đến khi sản phẩm ra mắt.

Có thể thấy, nếu kế hoạch đúng như rò rỉ, mẫu máy này sẽ đáp ứng nhu cầu về một thiết bị dễ cầm nắm. Đồng thời, nó đánh dấu sự dịch chuyển của ngành di động về thiết kế phẳng thực dụng và bền bỉ hơn.