Về Báo Hà Tĩnh

Xiaomi phát triển smartphone ống kính rời và chip XRING O2 cho năm 2026

Bảo Long04/04/2026 08:03

Hãng công nghệ Trung Quốc dự kiến ra mắt thiết bị có camera mô-đun độc đáo cùng vi xử lý tự phát triển vào nửa cuối năm 2026 nhằm thay đổi tiêu chuẩn nhiếp ảnh di động.

Xiaomi đang chuẩn bị cho một đợt ra mắt sản phẩm mang tính đột phá vào nửa cuối năm 2026. Theo thông tin từ leaker Kartikey Singh, hãng công nghệ này không chỉ tập trung vào việc nâng cấp cấu hình định kỳ mà đang chuyển hướng sang các giải pháp phần cứng mô-đun, công nghệ quang học rời và vi xử lý tự thiết kế.

Tin đồn cho rằng Xiaomi đang ấp ủ hàng loạt thiết bị đầy tham vọng cho nửa cuối năm 2026

Tham vọng định nghĩa lại camera phone bằng thiết kế mô-đun

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lộ trình sản phẩm của Xiaomi là mẫu smartphone được kỳ vọng sở hữu hệ thống camera mạnh nhất thị trường năm 2026. Thiết bị này dự kiến sẽ áp dụng triết lý thiết kế mô-đun, cho phép người dùng gắn thêm các ống kính quang học rời trực tiếp lên thân máy. Giải pháp này giúp tối ưu hóa khả năng thu sáng và độ chi tiết, biến điện thoại thành một máy ảnh chuyên nghiệp thực thụ.

Công nghệ này được cho là bước tiến hóa từ các sản phẩm concept mà Xiaomi từng giới thiệu trước đây. Việc hợp tác chiến lược với Leica tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc tinh chỉnh hệ thống quang học và thuật toán xử lý hình ảnh cho dòng thiết bị mới này.

Mẫu máy có ống kính rời này nhiều khả năng sẽ được phát triển dựa trên concept từng được Xiaomi giới thiệu

Vi xử lý XRING O2: Bước tiến tự chủ công nghệ bán dẫn

Bên cạnh đột phá về camera, Xiaomi cũng đang đẩy mạnh quá trình tự chủ phần cứng với vi xử lý XRING O2. Đây là dòng chip do hãng tự nghiên cứu và sản xuất, dự kiến sẽ xuất hiện trên các mẫu flagship hàng đầu. Việc tích hợp chip tự phát triển cho phép Xiaomi tối ưu hóa sâu sắc giữa phần cứng và hệ điều hành, tương tự như cách Apple hay Samsung đã thực hiện.

Một mẫu điện thoại flagship mới được trang bị vi xử lý XRING O2 do Xiaomi tự sản xuất cũng rất được mong chờ

Nền tảng từ các dòng thiết bị hiện hành

Trước khi tiến tới các siêu phẩm vào cuối năm 2026, Xiaomi đã liên tục kiện toàn hệ sinh thái với dòng Xiaomi 17 cao cấp, máy tính bảng và các thiết bị mang thương hiệu Poco. Trong đó, mẫu Xiaomi 17 Ultra hiện đang là cột mốc về công nghệ của hãng với các thông số ấn tượng.

Thông sốChi tiết trên Xiaomi 17 Ultra 5G
Vi xử lýSnapdragon 8 Elite Gen 5
Bộ nhớRAM 16GB, ROM 512GB
Màn hìnhLTPO AMOLED 6.9 inch, 1.5K, 120Hz, 3500 nits
CameraTele tiềm vọng 200MP, hai ống kính phụ 50MP
Pin và Sạc6000mAh, sạc nhanh 90W (dây), 50W (không dây)
Kết nối5G, WiFi 7, chuẩn kháng nước IP68
Xiaomi 17 Ultra 5G 16GB 512GB

Việc chuyển hướng sang thiết bị mô-đun và tự chủ vi xử lý cho thấy Xiaomi đang nỗ lực thoát khỏi việc cạnh tranh thuần túy về cấu hình để tập trung vào những giá trị công nghệ mang tính bản sắc riêng trên thị trường di động toàn cầu.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              Xiaomi phát triển smartphone ống kính rời và chip XRING O2 cho năm 2026
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO