Xiaomi phát triển smartphone ống kính rời và chip XRING O2 cho năm 2026 Hãng công nghệ Trung Quốc dự kiến ra mắt thiết bị có camera mô-đun độc đáo cùng vi xử lý tự phát triển vào nửa cuối năm 2026 nhằm thay đổi tiêu chuẩn nhiếp ảnh di động.

Xiaomi đang chuẩn bị cho một đợt ra mắt sản phẩm mang tính đột phá vào nửa cuối năm 2026. Theo thông tin từ leaker Kartikey Singh, hãng công nghệ này không chỉ tập trung vào việc nâng cấp cấu hình định kỳ mà đang chuyển hướng sang các giải pháp phần cứng mô-đun, công nghệ quang học rời và vi xử lý tự thiết kế.

Tin đồn cho rằng Xiaomi đang ấp ủ hàng loạt thiết bị đầy tham vọng cho nửa cuối năm 2026

Tham vọng định nghĩa lại camera phone bằng thiết kế mô-đun

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lộ trình sản phẩm của Xiaomi là mẫu smartphone được kỳ vọng sở hữu hệ thống camera mạnh nhất thị trường năm 2026. Thiết bị này dự kiến sẽ áp dụng triết lý thiết kế mô-đun, cho phép người dùng gắn thêm các ống kính quang học rời trực tiếp lên thân máy. Giải pháp này giúp tối ưu hóa khả năng thu sáng và độ chi tiết, biến điện thoại thành một máy ảnh chuyên nghiệp thực thụ.

Công nghệ này được cho là bước tiến hóa từ các sản phẩm concept mà Xiaomi từng giới thiệu trước đây. Việc hợp tác chiến lược với Leica tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc tinh chỉnh hệ thống quang học và thuật toán xử lý hình ảnh cho dòng thiết bị mới này.

Mẫu máy có ống kính rời này nhiều khả năng sẽ được phát triển dựa trên concept từng được Xiaomi giới thiệu

Vi xử lý XRING O2: Bước tiến tự chủ công nghệ bán dẫn

Bên cạnh đột phá về camera, Xiaomi cũng đang đẩy mạnh quá trình tự chủ phần cứng với vi xử lý XRING O2. Đây là dòng chip do hãng tự nghiên cứu và sản xuất, dự kiến sẽ xuất hiện trên các mẫu flagship hàng đầu. Việc tích hợp chip tự phát triển cho phép Xiaomi tối ưu hóa sâu sắc giữa phần cứng và hệ điều hành, tương tự như cách Apple hay Samsung đã thực hiện.

Một mẫu điện thoại flagship mới được trang bị vi xử lý XRING O2 do Xiaomi tự sản xuất cũng rất được mong chờ

Nền tảng từ các dòng thiết bị hiện hành

Trước khi tiến tới các siêu phẩm vào cuối năm 2026, Xiaomi đã liên tục kiện toàn hệ sinh thái với dòng Xiaomi 17 cao cấp, máy tính bảng và các thiết bị mang thương hiệu Poco. Trong đó, mẫu Xiaomi 17 Ultra hiện đang là cột mốc về công nghệ của hãng với các thông số ấn tượng.

Thông số Chi tiết trên Xiaomi 17 Ultra 5G Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ RAM 16GB, ROM 512GB Màn hình LTPO AMOLED 6.9 inch, 1.5K, 120Hz, 3500 nits Camera Tele tiềm vọng 200MP, hai ống kính phụ 50MP Pin và Sạc 6000mAh, sạc nhanh 90W (dây), 50W (không dây) Kết nối 5G, WiFi 7, chuẩn kháng nước IP68

Việc chuyển hướng sang thiết bị mô-đun và tự chủ vi xử lý cho thấy Xiaomi đang nỗ lực thoát khỏi việc cạnh tranh thuần túy về cấu hình để tập trung vào những giá trị công nghệ mang tính bản sắc riêng trên thị trường di động toàn cầu.