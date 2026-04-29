Xiaomi phát triển smartphone pin 12000 mAh với công nghệ Silicon cực đỉnh Xiaomi đang thử nghiệm mẫu điện thoại sở hữu dung lượng pin 12,000 mAh kỷ lục nhờ công nghệ pin silicon cao cấp, hứa hẹn tạo nên bước ngoặt về thời lượng sử dụng cho người dùng.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng đòi hỏi cao về thời lượng sử dụng, Xiaomi đang thực hiện một bước đi táo bạo khi thử nghiệm mẫu smartphone với dung lượng pin lên tới 12,000 mAh. Đây được xem là nỗ lực của hãng nhằm thiết lập một tiêu chuẩn mới về năng lượng trên thiết bị di động, vượt xa các đối thủ hiện nay trên thị trường.

Công nghệ pin silicon cao cấp và mật độ năng lượng vượt trội

Theo tiết lộ từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station (DCS), mẫu điện thoại mới của Xiaomi không chỉ đơn thuần sở hữu viên pin dung lượng lớn mà còn tích hợp công nghệ pin silicon cao cấp đơn cell (single-cell). Điểm đột phá của công nghệ này nằm ở khả năng đạt được mật độ năng lượng cực cao. Nhờ đó, thiết bị có thể chứa được dung lượng pin khổng lồ mà không làm tăng đáng kể độ dày hay trọng lượng của máy, giải quyết bài toán nan giải giữa thiết kế mỏng nhẹ và pin bền bỉ.

Bên cạnh đó, các phòng nghiên cứu của Xiaomi cũng đang thử nghiệm những hệ thống vật liệu tùy chỉnh mới nhằm đẩy giới hạn dung lượng pin đi xa hơn nữa. Khác với các dòng máy pin khủng trước đây thường thuộc phân khúc giá rẻ và bị cắt giảm cấu hình, nguồn tin từ DCS ám chỉ rằng thiết bị này sẽ được trang bị chipset hiệu năng cao. Điều này cho thấy Xiaomi đang hướng tới một trải nghiệm cao cấp toàn diện, nơi hiệu suất mạnh mẽ và thời lượng pin cực dài không còn là hai yếu tố loại trừ lẫn nhau.

Giải mã danh tính Redmi Turbo 6 Max

Mặc dù Xiaomi chưa chính thức xác nhận tên gọi, giới phân tích và người hâm mộ đang đổ dồn sự chú ý vào cái tên Redmi Turbo 6 Max. Suy đoán này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào dòng sản phẩm hiện tại của hãng. Redmi Turbo 5 Max vốn đã là thiết bị sở hữu viên pin lớn nhất của Xiaomi với dung lượng 9,000 mAh. Do đó, một bước nhảy vọt lên 12,000 mAh cho thế hệ kế nhiệm là lộ trình hoàn toàn logic.

So sánh với các đối thủ trên thị trường, cuộc đua pin khủng đang diễn ra vô cùng gay gắt. HONOR đã ra mắt một số model có pin 10,000 mAh, trong khi vivo gần đây cũng giới thiệu Y600 Pro với dung lượng 10,200 mAh. Tuy nhiên, nếu con số 12,000 mAh của Xiaomi trở thành hiện thực, hãng sẽ chính thức vượt mặt các đối thủ để dẫn đầu phân khúc này.

Lộ trình ra mắt và các dòng sản phẩm liên quan

Trước khi mẫu pin 12,000 mAh lộ diện, Xiaomi dự kiến sẽ làm mới các dòng sản phẩm chủ lực khác. Dòng Redmi Note 17 dự kiến ra mắt tại Trung Quốc trong những tháng tới, với biến thể Redmi Note 17 Pro Max được đồn đoán sở hữu pin 10,000 mAh. Tiếp đó, dòng flagship Redmi K100 và K100 Pro Max cũng có thể ra mắt vào tháng 10 năm nay với pin dung lượng lớn nhưng khó có thể vượt mốc 10,000 mAh để giữ độ mỏng đặc trưng của dòng K.

Với các thông tin hiện tại, Redmi Turbo 6 Max được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho kỷ lục pin 12,000 mAh. Theo các báo cáo, thiết bị này có thể phải đợi đến đầu năm 2027 mới chính thức xuất hiện trên thị trường. Việc sở hữu viên pin tương đương với một viên pin dự phòng tầm trung ngay bên trong một chiếc smartphone hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen sạc pin hàng ngày của người dùng công nghệ.