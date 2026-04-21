Xiaomi Poco M8s lộ diện với pin 7.000 mAh và màn hình 144Hz giá từ 4,9 triệu đồng

Xiaomi vừa chính thức xác nhận việc phát hành mẫu điện thoại thông minh giá rẻ Poco M8s trên thị trường toàn cầu. Đây là sản phẩm tiếp theo mở rộng hệ sinh thái của hãng sau bộ đôi Poco M8 và Poco M8 Pro ra mắt vào đầu năm nay. Động thái này diễn ra song song với kế hoạch mở bán mẫu Redmi K90 Max cao cấp tại một số thị trường vào cuối tháng 4.

Thiết kế màn hình lớn và tần số quét vượt trội

Về mặt kỹ thuật, Poco M8s là phiên bản được tinh chỉnh và đổi tên từ mẫu Redmi 15 đã ra mắt trước đó. Thiết bị sở hữu kích thước thân máy lớn với thông số 169.5 x 80.4 x 8.4 mm để tối ưu không gian cho màn hình hiển thị rộng tới 6.9 inch. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tấm nền độ phân giải 1080p hỗ trợ tần số quét lên tới 144 Hz, mang lại tốc độ phản hồi và trải nghiệm vuốt chạm mượt mà vượt xa các đối thủ trong cùng phân khúc giá.

Cấu hình phần cứng và dung lượng pin cực khủng

Cung cấp sức mạnh cho Poco M8s là bộ vi xử lý Snapdragon 6s Gen 3 đến từ Qualcomm, đảm bảo hiệu suất ổn định cho các tác vụ hằng ngày và giải trí cơ bản. Đặc biệt, máy được trang bị viên pin dung lượng khổng lồ 7.000 mAh, đi kèm công nghệ sạc nhanh 33W, cho phép duy trì thời gian sử dụng dài ngày chỉ với một lần sạc.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 6s Gen 3 Màn hình 6.9 inch, 1080p, 144 Hz Pin và Sạc 7.000 mAh, sạc nhanh 33W Camera chính 50 MP Hệ điều hành HyperOS 2 Độ bền Kháng nước/bụi IP64

Khả năng nhiếp ảnh và độ bền thiết bị

Hệ thống camera của Poco M8s tập trung vào cảm biến chính có độ phân giải 50 megapixel đặt tại mặt lưng. Để tăng cường độ bền, Xiaomi trang bị khả năng kháng nước và bụi bẩn theo tiêu chuẩn IP64, giúp bảo vệ máy tốt hơn trong các môi trường sử dụng khác nhau. Thiết bị sẽ được cài đặt sẵn nền tảng HyperOS 2 mới nhất ngay khi xuất xưởng, tối ưu hóa giao diện và hiệu năng cho người dùng.

Giá bán và các tùy chọn bộ nhớ

Theo thông tin trên trang web toàn cầu của Xiaomi, Poco M8s sẽ có hai tùy chọn màu sắc cơ bản là Đen và Trắng. Sản phẩm được niêm yết với mức giá ưu đãi cho giai đoạn đặt hàng sớm như sau:

Phiên bản 6GB RAM + 128GB bộ nhớ trong: 189 USD (khoảng 4,9 triệu đồng).

Phiên bản 8GB RAM + 256GB bộ nhớ trong: 219 USD (khoảng 5,7 triệu đồng).

Trong khi chờ đợi Poco M8s chính thức lên kệ, người dùng cũng có thể tham khảo thêm mẫu Xiaomi POCO X7 5G với cấu hình mạnh mẽ hơn như chip Dimensity 7300-Ultra và màn hình AMOLED 1.5K hiện đang có mức giá cạnh tranh.