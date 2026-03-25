Xiaomi POCO X8 Pro Max ra mắt: Pin 8500 mAh và hiệu năng dẫn đầu phân khúc 15 triệu đồng

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu POCO X8 Pro Max tại thị trường Việt Nam năm 2026, nhắm trực tiếp vào phân khúc cận cao cấp. Thiết bị được phân phối với hai tùy chọn bộ nhớ: phiên bản 12GB/256GB có giá 14,99 triệu đồng và bản 12GB/512GB có giá 15,99 triệu đồng. Với mức giá này, POCO X8 Pro Max sẽ đối đầu trực tiếp với các đối thủ như Galaxy S25 FE, OPPO Reno15 5G và Vivo V60 5G.

Giá POCO X8 Pro Max hợp lý (Ảnh: GSMArena).

Thiết kế bền bỉ với chuẩn IP68 và vòng LED thông báo thông minh

Mặc dù sở hữu màn hình lớn 6,83 inch, POCO X8 Pro Max vẫn duy trì sự gọn gàng với độ dày 8,2 mm và trọng lượng 218 gram. Máy sử dụng khung hợp kim nhôm kết hợp kính cường lực Gorilla Glass 7i ở cả hai mặt. Đặc biệt, thiết bị đạt chuẩn kháng nước IP68, có khả năng chịu đựng độ sâu 2m trong 30 phút và đạt chứng nhận độ bền 5 sao từ SGS.

Điểm nhấn độc đáo trong thiết kế là hệ thống vòng LED bao quanh cụm camera sau. Vòng LED này không chỉ thông báo cuộc gọi, tin nhắn mà còn thay đổi màu sắc dựa trên dung lượng pin: màu đỏ khi dưới 20%, màu cam từ 20-50%, màu trắng trên 50% và màu xanh khi sạc đầy. Máy cũng được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, mang lại tốc độ mở khóa nhanh và độ bảo mật cao hơn so với cảm biến quang học truyền thống.

Vòng LED đổi màu tùy dung lượng pin (Ảnh: GSMArena).

Màn hình AMOLED độ sáng kỷ lục 3537 nit

POCO X8 Pro Max sở hữu màn hình AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 1280 x 2772 pixel với mật độ điểm ảnh 447 ppi. Theo kết quả đo kiểm thực tế từ GSMArena, màn hình này có thể đạt độ sáng cực đại lên tới 3537 nit, đảm bảo hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Công nghệ tần số quét thích ứng 120Hz cùng hỗ trợ Dolby Vision và HDR10 mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà, sống động. Với viền màn hình siêu mỏng, tỷ lệ hiển thị đạt mức 90,3% diện tích mặt trước.

Màn hình hiển thị ấn tượng (Ảnh: GSMArena).

Sức mạnh từ chip Dimensity 9500s tiến trình 3nm

Về cấu hình, máy được trang bị vi xử lý Mediatek Dimensity 9500s sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp cùng RAM LPDDR5X 12GB và bộ nhớ trong UFS 4.1. Hệ thống tản nhiệt POCO 3D IceLoop với diện tích tản nhiệt LHP 5800mm2 giúp duy trì hiệu năng ổn định khi chơi các tựa game AAA nặng.

Thông số POCO X8 Pro Max Galaxy S25 FE OPPO Reno15 5G Chip xử lý Dimensity 9500s Exynos 2500 (dự kiến) Dimensity series AnTuTu 10 2.445.108 1.748.449 1.086.657 Geekbench 6 (Đa nhân) 8539 6948 3598 3D Mark (Wild Life Extreme) 6229 4262 2049

Thiết bị chạy trên hệ điều hành HyperOS 3 (nền tảng Android 16) tích hợp nhiều tính năng AI như phiên dịch trực tiếp và hỗ trợ viết văn bản thông minh.

Máy có hiệu năng tốt hàng đầu phân khúc (Ảnh: GSMArena).

Camera 50MP OIS và viên pin kỷ lục 8500 mAh

Hệ thống camera của POCO X8 Pro Max bao gồm cảm biến chính 50MP khẩu độ f/1.5 hỗ trợ chống rung quang học OIS, camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie 20MP. Khẩu độ lớn giúp máy thu sáng tốt hơn, cải thiện đáng kể chất lượng ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Camera chất lượng (Ảnh: GSMArena).

Điểm đột phá nhất trên sản phẩm là viên pin 8500 mAh sử dụng công nghệ Si/c (Silicon-carbon). Trong các bài kiểm tra thực tế, máy đạt thời lượng sử dụng liên tục lên đến 25 giờ 22 phút, vượt xa Galaxy S25 FE (11 giờ 57 phút). Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh HyperCharge 100W, cho phép sạc đầy 100% pin trong 52 phút và hỗ trợ sạc ngược 27W cho các thiết bị khác.

Pin trâu hàng đầu phân khúc (Ảnh: GSMArena).

Nhận định chung

Xiaomi POCO X8 Pro Max là sự kết hợp giữa cấu hình mạnh mẽ, thời lượng pin kỷ lục và thiết kế bền bỉ. Đây là lựa chọn tối ưu cho nhóm khách hàng ưu tiên hiệu năng chơi game, người sáng tạo nội dung hoặc người dùng cần một thiết bị có khả năng hoạt động cường độ cao trong thời gian dài mà không cần lo lắng về vấn đề năng lượng.