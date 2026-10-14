Xiaomi POCO X8s bản quốc tế bất ngờ lộ diện cấu hình: Chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12 GB Dòng POCO X8 của Xiaomi sắp đón nhận thêm biến thể POCO X8s toàn cầu, sở hữu vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 mạnh mẽ và bộ nhớ RAM lên đến 12 GB theo dữ liệu rò rỉ.

Dải sản phẩm thuộc dòng POCO X8 của Xiaomi chuẩn bị kết nạp thêm một thành viên mới mang tên POCO X8s. Mẫu smartphone này vừa được phát hiện trên cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý viễn thông và nền tảng đo điểm chuẩn hiệu năng, hé lộ thông số phần cứng đáng chú ý hướng đến phân khúc cận cao cấp.

Dòng POCO X8 sắp có thêm thành viên mới

Bước mở rộng chiến lược của hệ sinh thái POCO X8

Kể từ đầu năm nay, Xiaomi đã liên tục bổ sung các lựa chọn mới cho dòng sản phẩm POCO X8 nhằm bao phủ nhiều phân khúc giá. Mở đầu là bộ đôi POCO X8 Pro và POCO X8 Pro Max trình làng vào tháng 3, kế tiếp là sự xuất hiện của phiên bản tiêu chuẩn POCO X8 cùng biến thể pin lớn POCO X8 Power vào tháng sau đó.

Sự xuất hiện của POCO X8s đánh dấu thiết bị thứ năm gia nhập danh mục này. Theo giới phân tích công nghệ, chữ "s" trong cách đặt tên của Xiaomi thường biểu thị một phiên bản nâng cấp nhẹ về hiệu năng xử lý hoặc tối ưu hóa cho một nhóm nhu cầu chuyên biệt so với model tiêu chuẩn.

Chứng nhận xác nhận sự tồn tại của POCO X8s

Bằng chứng chứng nhận và kế hoạch phát hành toàn cầu

Các tài liệu kỹ thuật ban đầu do trang XimiTime đăng tải đã ghi nhận sự tồn tại của thiết bị đi kèm mã hiệu 2609CPC5FG. Ngay sau đó, mã model này tiếp tục được phê duyệt bởi Infocomm Media Development Authority (IMDA) tại Singapore.

Đáng chú ý, ký tự "G" ở phần đuôi mã hiệu theo quy tắc phân loại của Xiaomi xác nhận đây là thiết bị dành riêng cho thị trường quốc tế (Global). Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm sẽ không bị giới hạn tại thị trường nội địa mà sẽ sớm được phân phối tại nhiều khu vực trên thế giới.

Danh sách Geekbench của điện thoại Xiaomi sắp ra mắt

Phân tích hiệu năng từ dữ liệu kiểm thử Geekbench

Song song với chứng nhận viễn thông, thiết bị mang mã hiệu 2609CPC5FG cũng đã hoàn tất bài thử nghiệm trên nền tảng đo hiệu năng Geekbench, để lộ thông số phần cứng cốt lõi.

Theo dữ liệu ghi nhận, POCO X8s sử dụng bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 tám nhân đến từ Qualcomm. Con chip này được đánh giá mang lại năng lực tính toán và xử lý đồ họa vượt trội hơn đáng kể so với dòng vi xử lý trang bị trên chiếc POCO X8 tiêu chuẩn, tối ưu tốt cho các tác vụ đa nhiệm và chơi game.

Thông số Chi tiết rò rỉ trên POCO X8s Tên thiết bị Xiaomi POCO X8s Mã hiệu model 2609CPC5FG (Phiên bản quốc tế) Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (8 nhân) Bộ nhớ RAM ghi nhận 12 GB (Dự kiến có thêm tùy chọn 8 GB) Cơ quan chứng nhận IMDA (Singapore), Geekbench

Đi kèm với chip Snapdragon 7 Gen 4 là dung lượng bộ nhớ RAM lên đến 12 GB. Dựa trên thông lệ định vị phân khúc của thương hiệu POCO, ngoài bản 12 GB cao cấp, nhiều khả năng nhà sản xuất sẽ cung cấp thêm biến thể RAM 8 GB nhằm đưa ra mức giá khởi điểm dễ tiếp cận hơn cho người tiêu dùng.

Hiện tại, ngày ra mắt chính thức và giá bán từng phiên bản của POCO X8s vẫn chưa được Xiaomi công bố cụ thể.