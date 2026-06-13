Xiaomi ra mắt cánh tay robot sạc xe điện thông minh: Tự động hóa trải nghiệm từ năm 2026 Xiaomi Auto vừa giới thiệu cánh tay robot sạc tại nhà tự động cắm và rút súng sạc, dự kiến ra mắt quý IV/2026 trong hệ sinh thái thông minh người – xe – nhà.

Trong buổi "Hỏi đáp cùng Xiaomi Auto" tập 256 diễn ra vào ngày 12/06, hãng công nghệ Trung Quốc đã chính thức hé lộ giải pháp sạc tại gia mang tính đột phá: cánh tay robot thông minh. Thiết bị này được thiết kế để tối ưu hóa quy trình nạp năng lượng cho xe điện, giúp người dùng không còn phải thao tác thủ công với súng sạc.

Giải pháp sạc tự động trong hệ sinh thái thông minh

Cánh tay robot sạc là một mắt xích quan trọng trong chiến lược "người – xe – nhà" mà Xiaomi đang theo đuổi. Mục tiêu của hãng là tạo ra một quy trình vận hành khép kín và tự động. Theo đó, chủ xe chỉ cần đỗ phương tiện vào đúng vị trí quy định, hệ thống sẽ tự động thực hiện các bước còn lại.

Cơ chế hoạt động của thiết bị cho phép tự động nhận diện và cắm súng sạc vào xe. Khi dung lượng pin đạt ngưỡng giới hạn được cài đặt hoặc đã đầy, cánh tay robot sẽ tự rút súng sạc, giúp bảo vệ hệ thống điện và tiết kiệm thời gian cho người sử dụng. Đặc biệt, người dùng có thể kích hoạt tính năng sạc từ xa miễn là xe nằm trong phạm vi hoạt động của robot.

Khả năng thương mại hóa và lộ trình ra mắt

Xiaomi Auto khẳng định những hình ảnh trình diễn trong video đều là cảnh quay thực tế từ thiết bị hiện có, không phải kỹ xảo đồ họa. Điều này minh chứng cho tính khả thi cao trong việc đưa sản phẩm vào sản xuất hàng loạt trong tương lai gần.

Sản phẩm dự kiến sẽ chính thức gia nhập thị trường vào quý IV/2026. Đây được đánh giá là bước đi đón đầu xu hướng cá nhân hóa trải nghiệm sạc, giúp việc sở hữu xe điện trở nên thuận tiện và thông minh hơn, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên công nghệ và sự tiện lợi tối đa.