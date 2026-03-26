Xiaomi ra mắt dải TV Mini LED 2026 và robot hút bụi H50 tại Việt Nam, giá từ 11.9 triệu đồng Xiaomi vừa giới thiệu dòng TV QD Mini LED và robot hút bụi H50 Series với lực hút 15.000Pa tại Việt Nam, mang công nghệ cao cấp đến phân khúc giá dễ tiếp cận.

Ngày 25 tháng 3 năm 2026, Xiaomi chính thức giới thiệu loạt thiết bị gia dụng mới tại thị trường Việt Nam, bao gồm dòng TV S Mini LED 2026 Series, Smart Display S Mini LED 2026 Series và bộ đôi robot hút bụi H50 Series. Động thái này nhằm thúc đẩy việc phổ cập các công nghệ hiển thị và tự động hóa cao cấp vào không gian sống của người dùng Việt với chi phí tối ưu.

Xiaomi giới thiệu dòng TV S Mini LED 2026 Series tại Việt Nam

Công nghệ QD Mini LED trên dòng TV S Mini LED 2026

Dành cho không gian phòng khách tiêu chuẩn, dòng TV Xiaomi S Mini LED 2026 cung cấp ba tùy chọn kích thước: 55, 65 và 75 inch. Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất là tấm nền QD Mini LED kết hợp với hệ thống kiểm soát ánh sáng cục bộ lên đến 512 phân vùng.

Sự kết hợp này cho phép thiết bị đạt độ sáng tối đa 1200 nits, mang lại độ tương phản sâu và hình ảnh sắc nét. Đối với người dùng yêu thích giải trí tốc độ cao, dòng TV này hỗ trợ tần số quét 120Hz ở chế độ Gameboost, đảm bảo chuyển động mượt mà trong các tựa game hiện đại.

TV Xiaomi S Mini LED 2026 mang đến ba tùy chọn kích thước quen thuộc là 55, 65 và 75 inch

Màn hình khổng lồ cho trải nghiệm rạp phim tại gia

Bên cạnh các dòng tivi tiêu chuẩn, Xiaomi cũng ra mắt dòng Smart Display S Mini LED 2026 với kích thước 85 và 98 inch. Phiên bản này được nâng cấp đáng kể về thông số kỹ thuật với hệ thống kiểm soát ánh sáng lên tới 880 phân vùng và tần số quét gốc đạt chuẩn 144Hz.

Về âm thanh, thiết bị tích hợp hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos, kết hợp với hệ điều hành Google TV tích hợp Google Assistant, cho phép điều khiển bằng giọng nói và chia sẻ nội dung từ điện thoại thông minh một cách nhanh chóng.

Xiaomi Smart Display S Mini LED 2026 với hai kích thước khổng lồ là 85 và 98 inch

Giải pháp làm sạch thông minh với Robot hút bụi H50 Series

Trong mảng gia dụng thông minh, Xiaomi giới thiệu bộ đôi robot hút bụi H50 và H50 Pro. Trong đó, model H50 Pro sở hữu lực hút lên tới 15.000Pa, đi kèm thiết kế cánh tay cơ học kép giúp làm sạch hiệu quả các góc khuất và chân tường. Trạm sạc của phiên bản Pro có khả năng tự động giặt và sấy khô giẻ lau bằng khí nóng.

Phiên bản cao cấp H50 Pro thực sự rất mạnh với lực hút khủng 15,000Pa

Phiên bản H50 tiêu chuẩn cung cấp lực hút 10.000Pa, vẫn đảm bảo khả năng làm sạch vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc. Cả hai đều trang bị hệ thống điều hướng laser LDS 360 độ giúp lập bản đồ nhà chính xác và tránh chướng ngại vật linh hoạt.

Phiên bản H50 tiêu chuẩn vẫn dư sức đáp ứng với lực hút 10,000Pa

Bảng giá và thời điểm mở bán tại Việt Nam

Các dòng TV mới chính thức lên kệ từ ngày 25 tháng 3 với chương trình ưu đãi giảm trực tiếp 3 triệu đồng trong tháng đầu tiên. Các mẫu robot hút bụi sẽ được mở bán muộn hơn vào ngày 1 tháng 4 năm 2026.