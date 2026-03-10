Xiaomi ra mắt đèn bàn Mijia Vertical Study Lamp 2 tích hợp AI bảo vệ mắt chuyên sâu Mẫu đèn bàn thông minh mới của Xiaomi sở hữu độ sáng lên đến 12,700 lumen, tích hợp AI tự điều chỉnh ánh sáng và công nghệ mô phỏng quang phổ mặt trời bảo vệ thị lực.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu đèn bàn đứng thế hệ mới tại thị trường Trung Quốc với tên gọi Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2. Đây là bước tiến mới của hãng trong việc kết hợp thiết bị chiếu sáng truyền thống với công nghệ nhà thông minh, tập trung tối đa vào khả năng bảo vệ mắt và trải nghiệm người dùng chuyên nghiệp.

Công nghệ mô phỏng ánh sáng tự nhiên và bảo vệ thị lực

Điểm đáng chú ý nhất trên Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2 là khả năng tái tạo ánh sáng tương đương với môi trường tự nhiên. Đèn đạt hệ số phù hợp quang phổ mặt trời trên 0.985, cho phép mô phỏng ánh sáng ban ngày một cách chính xác. Với chỉ số hoàn màu cao Ra98, thiết bị giúp màu sắc sự vật được hiển thị trung thực nhất, giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi làm việc trong thời gian dài.

Xiaomi ra mắt đèn bàn thông minh Mijia Vertical Study Lamp 2

Về hiệu suất quang học, mẫu đèn này cung cấp tổng quang thông lên đến 12,700 lumen, tăng 27% độ sáng so với phiên bản tiền nhiệm. Độ rọi trung bình tại khu vực trung tâm đạt hơn 1,800 lux với độ đồng đều ánh sáng là 1.04. Chỉ số chói (UGR) được kiểm soát dưới mức 13, kết hợp với thiết kế đặc biệt giúp triệt tiêu hiện tượng bóng tay khi viết hoặc vẽ, tạo không gian làm việc tối ưu.

Tính năng thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo AI

Bên cạnh phần cứng ấn tượng, Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2 còn được trang bị loạt tính năng thông minh. Đèn sử dụng AI để tự động điều chỉnh độ sáng dựa trên điều kiện môi trường thực tế và có khả năng phát hiện khi người dùng ngồi vào bàn để tự kích hoạt.

Mẫu đèn bàn của Xiaomi mang đến ánh sáng dịu nhẹ, bảo vệ mắt người dùng

Người dùng có thể quản lý thiết bị thông qua ứng dụng Mi Home, điều khiển bằng cảm ứng trực tiếp trên thân đèn hoặc sử dụng các tính năng Super AI của hệ sinh thái Xiaomi. Sản phẩm được thiết kế phù hợp cho các không gian có diện tích lên đến 15 mét vuông như phòng ngủ hoặc phòng làm việc cá nhân.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2:

Thông số Chi tiết Quang thông tổng 12,700 lumen Độ rọi trung tâm >1,800 lux Chỉ số hoàn màu Ra98 Chỉ số chống chói UGR < 13 Tuổi thọ hạt LED Khoảng 17 năm Diện tích đáp ứng Tối đa 15 mét vuông Kết nối Mi Home App, AI Control

Hiện tại, Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2 được niêm yết tại thị trường Trung Quốc với mức giá 2,499 nhân dân tệ, tương đương khoảng 9.45 triệu đồng. Đây được xem là mức đầu tư cao cho một chiếc đèn bàn, nhưng phù hợp với những người dùng chú trọng đến sức khỏe thị lực và trải nghiệm không gian làm việc chất lượng cao.