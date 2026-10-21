Xiaomi ra mắt đèn thông minh Mijia Bedside Lamp 3: Ánh sáng toàn phổ và kết nối HyperOS Đèn thông minh Xiaomi Mijia Bedside Lamp 3 trang bị LED toàn phổ, chỉ số hoàn màu Ra90, hỗ trợ HyperOS Connect với giá ưu đãi mở bán khoảng 1.04 triệu đồng.

Xiaomi vừa chính thức bổ sung vào hệ sinh thái nhà thông minh mẫu đèn ngủ Mijia Bedside Lamp 3 thế hệ mới. Thiết bị được định vị nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng giấc ngủ thông qua hệ thống chiếu sáng mô phỏng chu kỳ tự nhiên, kết hợp khả năng điều khiển cảm ứng trực quan và nền tảng kết nối thông minh HyperOS Connect.

Công nghệ chiếu sáng toàn phổ và các tiêu chuẩn bảo vệ thị lực

Trọng tâm kỹ thuật của Mijia Bedside Lamp 3 nằm ở cụm hạt đèn LED toàn phổ được cải tiến, đạt chỉ số tương thích phổ mặt trời (GFC) vượt mức 0.98. Công nghệ này tái hiện dải quang phổ tương tự ánh sáng ban ngày tự nhiên, giảm sự đứt gãy năng lượng ở các dải sóng quan trọng, từ đó hạn chế áp lực điều tiết lên võng mạc người dùng.

Hệ thống quang học của đèn cung cấp dải điều chỉnh độ sáng linh hoạt từ dưới 1 lm đến mức tối đa 570 lm. Với mức sáng dưới 1 lm, thiết bị hoạt động như một nguồn sáng định vị êm dịu trong đêm tối mà không gây chói gắt làm gián đoạn giấc ngủ. Ở mức công suất cao, độ rọi đủ mạnh để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt thông thường hoặc đọc sách báo.

Xiaomi ra mắt đèn ngủ Mijia Bedside Lamp 3

Độ trung thực màu sắc của sản phẩm đạt chỉ số hoàn màu Ra90, hỗ trợ phản ánh chính xác tông màu da cũng như màu sắc vật thể và tài liệu in ấn. Về khía cạnh an toàn quang sinh học, Mijia Bedside Lamp 3 đạt chứng nhận từ tổ chức TÜV SÜD, xếp hạng không tiềm ẩn nguy cơ ánh sáng xanh theo tiêu chuẩn IEC RG0 và đáp ứng chứng nhận không nhấp nháy từ IEEE.

Về mặt kết cấu vật lý, Xiaomi kết hợp bộ khuếch tán bên trong với lớp vỏ ngoài được xử lý phun mờ. Cấu trúc hai tầng này cho phép luồng sáng phát tán đồng đều 360 độ xung quanh thân đèn, loại bỏ hoàn toàn các điểm chói cục bộ và tạo cảm giác dịu nhẹ cho mắt trước khi ngủ.

Khả năng tùy biến không gian và cơ chế điều khiển cảm ứng

Mijia Bedside Lamp 3 hỗ trợ dải màu lên tới 16 triệu sắc độ, đồng thời bổ sung các chế độ chiếu sáng dịu với độ bão hòa màu thấp. Nhà sản xuất tích hợp sẵn 11 hiệu ứng chuyển động và 7 hiệu ứng tĩnh mô phỏng các bối cảnh tự nhiên như đỉnh núi tuyết, rừng cây, hoàng hôn hay bầu trời quang đãng, giúp tạo không khí thư giãn phù hợp cho từng khung giờ sinh hoạt.

Các tính năng chính của sản phẩm

Giao diện tương tác trên thân đèn được tối giản với mặt trên tích hợp cảm ứng toàn vùng. Cơ chế điều khiển này cho phép người dùng chạm để bật hoặc tắt, nhấn giữ hoặc thực hiện thao tác vuốt để tinh chỉnh độ sáng và chuyển đổi hiệu ứng mà không cần phải tìm kiếm công tắc vật lý trong điều kiện phòng tối.

Khả năng kết nối HyperOS Connect và thông số kỹ thuật

Bên cạnh thao tác điều khiển vật lý, thiết bị đồng bộ trực tiếp với ứng dụng Mi Home, cho phép kích hoạt các chu trình sinh hoạt được lập trình sẵn như "Thức dậy buổi sáng" hay "Ánh sáng ngủ". Thiết bị cũng hỗ trợ nhận lệnh điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Xiao Ai.

Đèn ngủ mới của Xiaomi có giá phải chăng

Đáng chú ý, việc tích hợp giao thức Xiaomi HyperOS Connect giúp đèn dễ dàng tham gia vào các kịch bản tự động hóa trong ngôi nhà thông minh. Thiết bị có thể liên kết vận hành đồng bộ với loa thông minh hoặc cảm biến khóa cửa nhằm tự động kích hoạt ánh sáng chào mừng khi người dùng mở cửa vào nhà.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Công nghệ bóng LED LED toàn phổ (GFC > 0.98) Chỉ số hoàn màu (CRI) Ra90 Phạm vi quang thông < 1 lm đến 570 lm Tiêu chuẩn thị lực TÜV SÜD, IEC RG0 (không ánh sáng xanh hại), IEEE không nhấp nháy Khả năng hiển thị màu 16 triệu màu, 11 hiệu ứng động, 7 hiệu ứng tĩnh Kết nối hệ sinh thái Mi Home, Xiao Ai, Xiaomi HyperOS Connect

Về thời điểm mở bán, Mijia Bedside Lamp 3 được niêm yết trên nền tảng gây quỹ cộng đồng Xiaomi Youpin từ ngày 28 tháng 10. Mức giá ưu đãi trong giai đoạn đầu được công bố là 269 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.04 triệu đồng.