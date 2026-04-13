Xiaomi ra mắt dòng kem hạt kê với ba phiên bản Standard, Pro và Max tại sự kiện mới nhất Tại hội nghị Values Conference 2026, Xiaomi gây bất ngờ khi giới thiệu món kem hạt kê độc đáo với cách phân cấp phiên bản như smartphone, giá chỉ từ 23.000 đồng.

Tại hội nghị Values Conference 2026, Xiaomi tiếp tục khẳng định triết lý "gắn logo lên mọi thứ" bằng việc trình làng sản phẩm Xiaomi Ice Cream. Thay vì một thiết bị nhà thông minh hay điện thoại flagship, hãng đã gây sốt khi ra mắt món kem làm từ hạt kê với hệ thống phân cấp phiên bản quen thuộc: Tiêu chuẩn, Pro và Max.

Phân cấp cấu hình theo phong cách công nghệ

Đúng với truyền thống của một tập đoàn công nghệ, Xiaomi đã áp dụng tư duy phân cấp sản phẩm vào thực đơn đồ tráng miệng. Mỗi phiên bản kem không chỉ khác biệt về giá mà còn được nâng cấp về thành phần bổ sung, tương tự cách hãng nâng cấp cấu hình phần cứng.

Phiên bản Giá (Nhân dân tệ) Giá quy đổi (VNĐ) Đặc điểm cấu hình Tiêu chuẩn 5,99 Khoảng 23.000 Trải nghiệm cơ bản Pro 6,99 Khoảng 26.500 Bổ sung 1 chiếc bánh quy Max 8,99 Khoảng 35.000 Bổ sung tới 3 chiếc bánh quy

Giá các sản phẩm Kem mới của Xiaomi

Nguyên liệu hạt kê và quy trình chế biến sáng tạo

Công thức của món kem này được phát triển bởi đầu bếp Bing Jiabao tại căng tin nội bộ của Xiaomi. Lấy cảm hứng từ món kem đậu phụ, ông đã thử nghiệm với hạt kê - một nguyên liệu mang tính biểu tượng gắn liền với tên gọi và lịch sử hình thành của thương hiệu này.

Quy trình hoàn thiện món kem trải qua các bước kỹ lưỡng: hạt kê được hấp chín, sau đó xay nhuyễn thành hỗn hợp sệt để trộn cùng sữa, tạo nên hương vị đậm đà và đặc trưng. Ngoài ra, việc sử dụng máy làm kem mang thương hiệu Mengniu cho thấy khả năng đây là một sự hợp tác giữa Xiaomi và tập đoàn sữa hàng đầu Trung Quốc nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm.

Hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội

Sự ra đời của Xiaomi Ice Cream ngay lập tức trở thành xu hướng trên các nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng người dùng không chỉ thích thú với hương vị mới mà còn hào hứng thảo luận về cách marketing sản phẩm. Nhiều ý kiến hóm hỉnh còn đề xuất hãng nên tung ra thêm phiên bản "Ultra" hoặc "Youth Edition" cho món kem này.

Bên cạnh yếu tố thương mại, việc duy trì căng tin với đội ngũ nhân sự chính thức từ năm 2015 đã giúp Xiaomi kiểm soát tốt chất lượng thực phẩm và tạo ra những sản phẩm độc bản như món kem hạt kê. Đại diện Xiaomi xác nhận sản phẩm đã nhanh chóng bán hết ngay sau khi ra mắt, cho thấy sức hút không nhỏ của các mặt hàng phong cách sống mang dấu ấn công nghệ.