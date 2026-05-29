Xiaomi ra mắt hệ sinh thái Mijia và AIoT thế hệ mới tại Việt Nam: Bước tiến tới tương lai kết nối Xiaomi chính thức giới thiệu dải sản phẩm AIoT và gia dụng Mijia tại Việt Nam với loạt thiết bị từ Watch S5, Buds 6 đến tủ lạnh và điều hòa thông minh, hoàn thiện hệ sinh thái Human x Car x Home.

Vào ngày 29/05/2026, Xiaomi đã tổ chức sự kiện ra mắt quy mô lớn tại Việt Nam nhằm giới thiệu dải sản phẩm AIoT và thiết bị gia dụng thông minh Mijia thế hệ mới. Động thái này không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn khẳng định mạnh mẽ tham vọng của hãng trong việc xây dựng hệ sinh thái toàn diện "Human x Car x Home".

Thiết bị đeo và âm thanh: Sự kết hợp giữa công nghệ và phong cách cá nhân

Tâm điểm của dòng thiết bị đeo năm nay là mẫu Xiaomi Watch S5 phiên bản 46mm. Sản phẩm sở hữu màn hình AMOLED 1.48 inch với viền bezel được thu hẹp 40%, cho phép tối ưu diện tích hiển thị. Đặc biệt, độ sáng màn hình đạt mức 2.500 nits, đảm bảo khả năng quan sát rõ nét ngay cả dưới cường độ ánh sáng mạnh.

Về hiệu suất, Xiaomi Watch S5 trang bị viên pin dung lượng 815mAh, cung cấp thời lượng sử dụng lên đến 21 ngày. Thiết bị cũng giới thiệu chế độ Passion Mode hoàn toàn mới, tích hợp khả năng nhận diện cử chỉ thông minh, mang lại trải nghiệm tương tác trực quan cho người dùng.

Bên cạnh Watch S5, Xiaomi Smart Band 10 Pro tiếp tục duy trì thế mạnh về thiết kế với độ mỏng chỉ 9.7mm dù sở hữu màn hình lớn 1.74 inch. Đây cũng là lần đầu tiên phiên bản vỏ gốm màu Trắng được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam, hướng đến đối tượng người dùng yêu thích sự sang trọng và tối giản.

Trong phân khúc âm thanh, tai nghe Xiaomi Buds 6 gây chú ý với chất âm đạt chuẩn Hi-Res. Thiết bị sử dụng driver 11mm cùng màng loa mạ vàng 24K, kết hợp với công nghệ chống ồn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra, mẫu loa di động Xiaomi Sound Play với công suất 18W, chuẩn kháng nước IP68 và thời lượng pin 14 giờ cũng là lựa chọn đáng chú ý cho các hoạt động ngoài trời.

Hệ sinh thái lần này còn được bổ sung bộ sưu tập Violet Collection đồng bộ và các thiết bị từ thương hiệu REDMI như REDMI Watch 6, tai nghe Headphones Neo và REDMI Buds 8, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng phổ thông.

Giải pháp gia dụng Mijia: Nâng tầm không gian sống thông minh

Dòng sản phẩm gia dụng Mijia thế hệ mới được thiết kế dựa trên sự nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen của người tiêu dùng. Nổi bật nhất là tủ lạnh Mijia Side-by-Side dung tích 635L. Thiết bị tích hợp công nghệ Dual Inverter giúp tối ưu hóa điện năng tiêu thụ và hệ thống diệt khuẩn Ag+ Fresh nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với mảng chăm sóc vải vóc, Xiaomi giới thiệu ba dòng máy giặt chủ đạo: máy giặt lồng ngang 9Kg, máy giặt sấy lồng ngang 9Kg với cảm biến sấy thông minh 3D, và máy giặt lồng đứng dung tích 13Kg. Các thiết bị này tập trung vào khả năng làm sạch sâu và bảo vệ sợi vải tối ưu.

Cuối cùng, dòng điều hòa Mijia Inverter mang đến hai lựa chọn công nghệ: phiên bản Eco 5-Star có khả năng làm lạnh siêu tốc trong 30 giây và phiên bản GentleAir với thiết kế 602 lỗ thoát khí, tạo ra luồng gió mềm mại, không gây sốt nhiệt, phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ và người già.

Thông số giá bán và khả năng tiếp cận thị trường

Các sản phẩm trong hệ sinh thái mới của Xiaomi đã chính thức có mặt tại các hệ thống bán lẻ với mức giá niêm yết cạnh tranh. Dưới đây là bảng giá chi tiết các thiết bị tiêu biểu:

Sản phẩm Giá niêm yết (VND) Xiaomi Watch S5 Từ 5.290.000 Xiaomi Smart Band 10 Pro Từ 2.190.000 Xiaomi Buds 6 3.690.000 Tủ lạnh Mijia 635L 16.490.000 Máy giặt/sấy Mijia 8.990.000 - 11.490.000 Điều hòa Mijia 9.990.000 - 11.990.000

Sự kiện lần này cho thấy bước đi chiến lược của Xiaomi trong việc không chỉ cung cấp các thiết bị riêng lẻ mà là một giải pháp sống thông minh đồng bộ. Khả năng kết nối liền mạch giữa thiết bị cá nhân và thiết bị gia dụng thông qua ứng dụng duy nhất hứa hẹn sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt và nâng cao tiện ích cho người dùng Việt Nam trong thời gian tới.