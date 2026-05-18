Xiaomi ra mắt hệ sinh thái mới: Xe điện YU7 GT 1003 mã lực và smartphone Xiaomi 17 Max pin 8000mAh

Xiaomi vừa chính thức xác nhận tổ chức sự kiện ra mắt dải sản phẩm chiến lược mới tại thị trường Trung Quốc vào ngày 21/5. Danh sách thiết bị bao gồm mẫu xe điện hiệu năng cao YU7 GT, điện thoại thông minh màn hình lớn Xiaomi 17 Max, vòng đeo tay thông minh Smart Band 10 Pro cùng mẫu tai nghe kẹp tai đầu tiên của hãng.

Xe điện Xiaomi YU7 GT: SUV hiệu năng cao 1003 mã lực

Mẫu SUV điện YU7 GT được định vị là dòng xe GT thuần chủng, kết hợp giữa khả năng vận hành của xe thể thao và sự tiện dụng cho những chuyến đi đường dài. Theo các thông số kỹ thuật được công bố, xe sở hữu công suất tối đa lên đến 1003 mã lực, cho phép đạt tốc độ giới hạn 300 km/h.

Hệ thống pin trên YU7 GT cung cấp phạm vi hoạt động lên tới 705 km theo tiêu chuẩn CLTC. Đây là bước tiến quan trọng của Xiaomi trong việc thâm nhập phân khúc xe điện cao cấp, đối đầu trực tiếp với các đối thủ về chỉ số vận hành và công nghệ lưu trữ năng lượng.

Xiaomi 17 Max: Camera Leica 200MP và pin dung lượng lớn

Xiaomi 17 Max gây chú ý với màn hình kích thước 6.9 inch, thiết kế phẳng và viền siêu mỏng. Khung viền thiết bị được chế tác cong bốn cạnh với các góc bo tròn mạnh mẽ, tối ưu cảm giác cầm nắm cho một thiết bị có kích thước lớn. Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống camera chính 200 megapixel được tinh chỉnh bởi Leica.

Đáng chú ý, thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 8.000mAh, mức thông số hiếm thấy trên các dòng smartphone flagship hiện nay. Với cấu hình này, Xiaomi 17 Max hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp cần thời lượng pin dài và khả năng nhiếp ảnh di động chất lượng cao.

Bước tiến mới của thiết bị đeo và âm thanh

Trong mảng âm thanh, Xiaomi sẽ giới thiệu mẫu tai nghe nhét tai dạng kẹp đầu tiên với thiết kế mở, trọng lượng siêu nhẹ chỉ 5.5 gram mỗi bên. Sản phẩm sử dụng dây dẫn titan nhớ hình dạng, củ loa 11mm phủ kim loại vi tinh thể, hỗ trợ chuẩn âm thanh LHDC 5.0 và đạt chứng nhận Hi-Res Gold.

Tai nghe mới của Xiaomi dự kiến sẽ ra mắt với hai tùy chọn màu sắc thanh lịch là Vàng Satin và Trắng Ngọc trai

Song song đó, vòng đeo tay Smart Band 10 Pro cũng lộ diện với thân hợp kim nhôm mỏng 9.7mm. Thiết bị cung cấp thời lượng pin 21 ngày và tích hợp các tính năng quản lý sức khỏe tiên tiến.

Điểm khác biệt lớn của Smart Band 10 Pro năm nay là khả năng tích hợp sâu với hệ sinh thái của Apple. Thiết bị hỗ trợ đồng bộ hóa thông báo cuộc gọi, tin nhắn theo thời gian thực và dữ liệu sức khỏe với iPhone, cho thấy chiến lược mở rộng đối tượng khách hàng của Xiaomi sang cả người dùng iOS.