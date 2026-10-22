Xiaomi ra mắt máy hút bụi ô tô Mijia Portable Edition: Lực hút 20.000Pa, gập gọn tiện lợi Mẫu máy hút bụi ô tô Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition sở hữu động cơ không chổi than 35mm, lực hút 20.000Pa cùng thiết kế khớp gập nhỏ gọn nặng 446g.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu máy hút bụi ô tô Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition thông qua nền tảng gây quỹ cộng đồng tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa thiết kế bản lề gập gọn độc đáo, khối lượng siêu nhẹ 446g cùng động cơ không chổi than tạo ra lực hút tối đa lên đến 20.000Pa.

Thiết kế bản lề gập thông minh và tính cơ động cao

Điểm nhấn cấu trúc của Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition nằm ở khả năng gập đôi thân máy. Thiết kế này giúp người dùng dễ dàng cất gọn thiết bị bên trong các hộc để đồ ở cửa xe máy, ngăn chứa găng tay hoặc cốp sau mà không chiếm nhiều không gian.

Khi mở thẳng, máy tạo thành một ống hút dài có tầm vươn tối ưu, hỗ trợ làm sạch sâu dưới gầm ghế, khe rãnh đệm hoặc những góc khuất hẹp. Với trọng lượng chỉ 446g, người dùng có thể thao tác dọn dẹp liên tục bằng một tay mà không gặp trở ngại.

Xiaomi ra mắt máy hút bụi cầm tay ô tô

Động cơ không chổi than 35mm và thông số kỹ thuật

Về hiệu năng vận hành, thiết bị được trang bị động cơ không chổi than đường kính 35mm, có thể đạt tốc độ quay tối đa 15.000 vòng/phút. Cỗ máy này tạo áp suất hút lên tới 20.000Pa, đủ sức hút sạch các hạt bụi mịn, vụn thức ăn và cát sỏi bám trên sàn nỉ.

Thiết bị sử dụng bộ 3 viên pin lithium dung lượng 2.500mAh, hỗ trợ cổng sạc nhanh chuẩn USB Type-C với công suất đầu vào 22.5W. Thời lượng hoạt động đạt tối đa 40 phút ở chế độ tiết kiệm năng lượng và khoảng 16 phút khi chạy hết công suất.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Tên sản phẩm Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition Động cơ Không chổi than đường kính 35mm Tốc độ quay tối đa 15.000 vòng/phút Lực hút cực đại 20.000Pa Dung lượng pin 3 x 2.500mAh (Type-C 22.5W) Thời gian sử dụng 16 phút (công suất cao) - 40 phút (tiết kiệm) Trọng lượng 446g

Hệ thống 5 đầu phụ kiện đa năng và cơ chế lọc lốc xoáy

Để tối ưu công năng làm sạch, Xiaomi cung cấp kèm theo máy bộ 5 đầu hút và thổi chuyên biệt cho từng bề mặt:

Đầu hút khe hẹp: Hỗ trợ luồn sâu vào các rãnh ghế, ray trượt ghế và khe cửa.

Hỗ trợ luồn sâu vào các rãnh ghế, ray trượt ghế và khe cửa. Đầu bàn chải mềm: Dành riêng cho bề mặt nhạy cảm như cửa gió điều hòa, màn hình giải trí và bàn phím.

Dành riêng cho bề mặt nhạy cảm như cửa gió điều hòa, màn hình giải trí và bàn phím. Đầu bàn chải rộng: Tích hợp miếng dán tĩnh điện giúp gom bụi hiệu quả trên bề mặt ghế da hoặc thảm sàn lớn.

Tích hợp miếng dán tĩnh điện giúp gom bụi hiệu quả trên bề mặt ghế da hoặc thảm sàn lớn. Đầu thổi bụi: Tạo luồng khí mạnh để đẩy sạch rác đọng dưới đáy khay để cốc hay các vị trí hẹp khó với tới.

Tạo luồng khí mạnh để đẩy sạch rác đọng dưới đáy khay để cốc hay các vị trí hẹp khó với tới. Đầu bơm hơi: Tiện lợi cho việc bơm phao bơi, bóng bay hoặc các vật dụng bơm hơi dã ngoại nhỏ.

Sản phẩm có lực hút cực kỳ mạnh mẽ

Bên cạnh đó, thiết bị tích hợp hệ thống lọc ly tâm lốc xoáy giúp tách bụi khỏi luồng khí liên tục, hạn chế tình trạng tắc nghẽn màng lọc nhằm duy trì lực hút ổn định. Hộp chứa bụi có thể tháo rời bằng thao tác xoay nhẹ để trút rác, hạn chế để tay tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Cả cụm lốc xoáy và lõi lọc đều có thể rửa sạch bằng nước để tái sử dụng lâu dài.

Giá bán và tính sẵn hàng

Mijia Car Vacuum Cleaner Portable Edition hiện có mức giá gây quỹ cộng đồng tại thị trường Trung Quốc là 189 NDT (khoảng 28 USD). Khi kết thúc giai đoạn gọi vốn, mức giá bán lẻ niêm yết sẽ chuyển về mức 269 NDT (khoảng 40 USD). Xiaomi hiện vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối chính thức phiên bản quốc tế cho sản phẩm này.