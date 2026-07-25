Xiaomi ra mắt máy lau sàn Mijia 5C với lực hút 18.000Pa và hệ thống chống rối tóc Xiaomi Mijia Wireless Floor Cleaner 5C nâng cấp lực hút 18.000Pa, hỗ trợ sấy khí nóng 60°C, chống quấn tóc và hoạt động liên tục trong 45 phút.

Xiaomi vừa chính thức ra mắt máy lau sàn không dây Mijia Wireless Floor Cleaner 5C tại thị trường Trung Quốc với mức giá 999 Nhân dân tệ (khoảng 150 USD). Đây là phiên bản kế nhiệm mẫu 4C ra mắt năm ngoái, mang đến nhiều cải tiến nhằm khắc phục hạn chế về lực hút, xử lý tóc quấn và hiệu quả sấy khô từ phản hồi của người dùng.

Máy lau sàn không dây Mijia Wireless Floor Cleaner 5C là thế hệ kế nhiệm của dòng 4C ra mắt trước đó.

Sức hút 18.000Pa và hệ thống chống quấn tóc ba lớp

Ở thế hệ mới, Xiaomi đã nâng cấp lực hút của máy từ 15.000Pa trên phiên bản 4C lên 18.000Pa. Mức lực hút lớn hơn giúp thiết bị xử lý hiệu quả các loại bụi bẩn, vụn rác cứng đầu và lông thú cưng trên nhiều bề mặt sàn nhà khác nhau.

Bên cạnh đó, Mijia Wireless Floor Cleaner 5C được trang bị hệ thống chống quấn tóc ba lớp mới (triple anti-tangle system). Công nghệ này hạn chế tối đa tình trạng tóc dài hoặc lông cưng quấn chặt vào cuộn lăn, giải quyết rắc rối lớn đối với các gia đình nuôi thú cưng.

Sấy khí nóng 60°C, vận hành êm ái và pin 45 phút

Đáng chú ý, thiết bị tích hợp cơ chế sấy cuộn lăn bằng luồng khí nóng 60°C. Tính năng sấy nhiệt độ cao giúp cuộn lăn khô nhanh chóng sau khi tự làm sạch, từ đó ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và giảm thiểu mùi hôi phát sinh trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, máy hoạt động khá êm ái với độ ồn ghi nhận chỉ khoảng 50 dB. Pin tích hợp cung cấp thời gian vận hành liên tục lên tới 45 phút trong một lần sạc đầy, đáp ứng đủ khả năng làm sạch diện tích sàn lên đến 341 m² (khoảng 3.670 feet vuông).

So sánh thông số kỹ thuật với thế hệ tiền nhiệm

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật cốt lõi giữa hai thế hệ máy lau sàn Mijia:

Thông số Mijia Floor Cleaner 4C Mijia Floor Cleaner 5C Lực hút 15.000 Pa 18.000 Pa Hệ thống chống quấn Cơ bản Chống quấn ba lớp (Triple anti-tangle) Công nghệ sấy Khí thường Khí nóng 60°C Độ ồn hoạt động Tiêu chuẩn ~50 dB Thời gian dùng pin Dưới 45 phút Tối đa 45 phút (diện tích 341 m²)

Giá bán và định vị cạnh tranh

Mijia Wireless Floor Cleaner 5C hiện được niêm yết tại Trung Quốc với giá 999 Nhân dân tệ (~150 USD). Trong phân khúc máy lau sàn không dây tầm trung, sản phẩm này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Tineco Floor One i5 Stretch hoặc Dreame H12 Pro.

Dù Xiaomi chưa chính thức xác nhận kế hoạch phân phối 5C ra thị trường toàn cầu, việc phiên bản 4C trước đây đã được đăng tải trên website quốc tế của hãng cho thấy khả năng cao thiết bị sẽ sớm ra mắt người dùng toàn cầu trong thời gian tới.