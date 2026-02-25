Xiaomi ra mắt pin dự phòng Qi2 5000mAh siêu mỏng 6mm và nặng 98g dùng lõi Silicon Carbon Mẫu pin dự phòng UltraThin mới của Xiaomi gây chú ý với độ mỏng 6mm tương đương một chiếc ví nhỏ, tích hợp chuẩn sạc không dây Qi2 15W và công nghệ pin Silicon-Carbon.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu pin dự phòng mới mang tên Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W (mã hiệu MDY-20-EB). Sản phẩm gây ấn tượng mạnh với thiết kế siêu mỏng chỉ 6mm và trọng lượng nhẹ 98g, cho phép người dùng dễ dàng bỏ vào túi quần hoặc ví mà không gây cảm giác cộm, một đặc điểm hiếm thấy trên các dòng pin từ tính hiện nay.

Thiết kế siêu mỏng và khả năng di động tối ưu

Với kích thước chi tiết 98,5 x 71,5 x 6mm, thiết kế của pin tương đương với chiều rộng của các dòng điện thoại thông minh hiện đại như iPhone 17 hay Xiaomi 17. Độ mỏng 6mm giúp viên pin ôm sát vào mặt lưng thiết bị, tạo nên một tổng thể gọn gàng và liền mạch.

Mẫu pin dự phòng mới của Xiaomi gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng nhẹ

Vỏ ngoài của thiết bị được hoàn thiện từ hợp kim nhôm cao cấp với ba tùy chọn màu sắc. Riêng phần tiếp xúc với mặt lưng điện thoại được cấu tạo từ sợi thủy tinh, giúp tăng độ bền và tối ưu hóa hiệu quả truyền tải điện năng không dây.

Công nghệ sạc Qi2 và hiệu suất truyền tải

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 mới nhất với công suất tối đa 15W. Ngoài ra, thiết bị còn trang bị một cổng USB-C ở cạnh dưới, cho phép sạc có dây với công suất lên đến 22,5W, đáp ứng nhu cầu cung cấp năng lượng nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.

Các tính năng chính của phụ kiện

Sản phẩm có khả năng sạc đồng thời hai thiết bị (một qua sạc không dây và một qua cổng USB-C) khi người dùng kích hoạt chế độ này bằng nút nguồn. Thiết bị tương thích tốt với iPhone (từ dòng 12 trở lên) và các smartphone Android như Galaxy S25 hay Pixel 10 khi sử dụng kèm ốp lưng từ tính.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W hỗ trợ sạc không dây Qi2

Đột phá với công nghệ lõi pin Silicon-Carbon

Điểm khác biệt lớn nhất của mẫu pin này nằm ở lõi pin Silicon-Carbon với hàm lượng silicon đạt 16%. Công nghệ này cho phép duy trì mật độ năng lượng cao trong một kích thước cực kỳ mỏng. Viên pin có dung lượng định mức 18,58Wh (dung lượng điển hình khoảng 18,95Wh).

Pin dự phòng Xiaomi sử dụng công nghệ silicon carbon

Để đảm bảo an toàn và duy trì hiệu suất, Xiaomi đã tích hợp một tấm than chì có diện tích 4.369mm² để làm mát. Thiết bị cũng được trang bị hàng loạt cơ chế bảo vệ như chống quá áp, sạc quá mức, quá nhiệt và sốc tĩnh điện.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Chi tiết Dung lượng 5000mAh (18,58Wh) Độ dày 6mm Trọng lượng 98g Sạc không dây Qi2 tối đa 15W Sạc có dây (USB-C) Tối đa 22,5W Vật liệu vỏ Hợp kim nhôm, sợi thủy tinh

Hiện tại, Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W đã có mặt tại thị trường Nhật Bản với mức giá khoảng 1 triệu đồng (5.980 JPY). Tại Úc và Singapore, mức giá lần lượt là 69,50 AUD (khoảng 1,28 triệu đồng) và 69,90 SGD (khoảng 1,44 triệu đồng). Đây được xem là mức giá hợp lý đối với một phụ kiện cao cấp sử dụng vật liệu và công nghệ pin tiên tiến nhất hiện nay.