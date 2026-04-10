Xiaomi ra mắt REDMI A7 Pro tại Việt Nam: Màn hình 120Hz, pin 6,000 mAh giá từ 4.49 triệu đồng REDMI A7 Pro chính thức cập bến thị trường Việt Nam với màn hình 6.9 inch 120Hz và viên pin 6,000 mAh, thiết lập tiêu chuẩn mới cho phân khúc smartphone dưới 5 triệu đồng.

Ngày 10 tháng 4 năm 2026, Xiaomi đã chính thức giới thiệu mẫu điện thoại REDMI A7 Pro tại thị trường Việt Nam. Đây là lần đầu tiên thương hiệu này mang hậu tố "Pro" xuống dòng sản phẩm REDMI A, nhằm phổ cập công nghệ tiên tiến đến người dùng phổ thông và nâng cấp trải nghiệm trong phân khúc giá rẻ.

Trải nghiệm thị giác vượt trội với màn hình 6.9 inch 120Hz

Điểm nhấn lớn nhất trên REDMI A7 Pro là màn hình kích thước 6.9 inch, sử dụng tấm nền hỗ trợ tần số quét 120Hz. Trang bị này giúp các thao tác điều hướng và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể so với các đối thủ cùng tầm giá. Độ sáng tối đa của màn hình đạt 800 nits, cho phép hiển thị nội dung rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp công nghệ Wet Touch 2.0, giúp duy trì độ nhạy của cảm ứng khi tay người dùng bị ướt. Để bảo vệ thị lực, Xiaomi đã trang bị công nghệ làm mờ DC dimming cùng bộ ba chứng nhận từ TÜV Rheinland, giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Thiết kế tối giản và bảng màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên

REDMI A7 Pro sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản với độ mỏng thân máy ấn tượng chỉ 8.15 mm. Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối với bốn tùy chọn màu sắc đa dạng bao gồm: Đen, Xanh sương mai, Xanh nhiệt đới và Cam hoàng hôn.

Viên pin 6,000 mAh bền bỉ cho nhu cầu sử dụng cường độ cao

Thiết bị được trang bị viên pin dung lượng lớn 6,000 mAh, đáp ứng nhu cầu hoạt động liên tục hơn hai ngày đối với các tác vụ thông thường. Theo số liệu từ nhà sản xuất, mức năng lượng này tương đương với 49 giờ đàm thoại hoặc 35 giờ xem video liên tục.

Đáng chú ý, tuổi thọ pin được cải thiện đáng kể khi có thể duy trì trên 80% dung lượng gốc sau 1,000 chu kỳ sạc, đảm bảo tính ổn định cho người dùng trong nhiều năm sử dụng.

Hệ điều hành HyperOS 3 tích hợp trí tuệ nhân tạo

REDMI A7 Pro là smartphone đầu tiên trong phân khúc được cài đặt sẵn hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3. Nền tảng này không chỉ tối ưu hóa hiệu suất mà còn tích hợp nhiều tính năng AI hiện đại như Circle to Search (khoanh vùng tìm kiếm) và trợ lý ảo Google Gemini.

Giao diện người dùng cũng bổ sung tính năng HyperIsland, giúp hiển thị thông báo một cách trực quan và tăng cường khả năng kết nối trong hệ sinh thái của Xiaomi.

Cấu hình chi tiết và khả năng nhiếp ảnh AI

Về phần cứng, máy sử dụng vi xử lý tám nhân kết hợp cùng bộ nhớ chuẩn UFS 2.2 giúp ổn định tốc độ truy xuất dữ liệu. Hệ thống camera sau gồm ống kính chính 13MP hỗ trợ AI và HDR+, trong khi mặt trước là camera selfie 8MP tích hợp tính năng AI Sky để chỉnh sửa bầu trời và chế độ quét tài liệu chuyên dụng.

Thông số Chi tiết Màn hình 6.9 inch, 120Hz, 800 nits Vi xử lý Tám nhân (Octa-core) Bộ nhớ RAM 4GB, ROM 128GB (UFS 2.2) Pin 6,000 mAh Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 3 Camera sau 13MP (Dual AI) Camera trước 8MP

Giá bán và chương trình ưu đãi tại Việt Nam

Sản phẩm chính thức mở bán từ ngày 10 tháng 4 năm 2026 với mức giá niêm yết cho phiên bản 4GB RAM/128GB ROM là 4,490,000 đồng.

Trong giai đoạn đầu ra mắt, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm giá trực tiếp 200,000 đồng hoặc phiếu mua hàng trị giá 250,000 đồng. Xiaomi cũng áp dụng chính sách bảo hành 18 tháng và chương trình lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày để hỗ trợ người dùng.