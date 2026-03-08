Xiaomi ra mắt Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition): Driver 14.2mm, pin 37 giờ, giá 450.000 đồng Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality sở hữu màng loa 14.2mm phủ titanium, công nghệ khử nhiễu gió 6m/s và tổng thời lượng pin lên đến 37 giờ với mức giá cực rẻ.

Xiaomi vừa chính thức trình làng mẫu tai nghe không dây mới nhất tại thị trường Trung Quốc mang tên Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition). Với mức giá niêm yết 119 nhân dân tệ (tương đương khoảng 450.000 đồng), sản phẩm này được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc âm thanh giá rẻ nhờ cấu hình phần cứng vượt trội và thời lượng pin dài.

Tai nghe Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) ra mắt

Công nghệ màng loa Titanium và khả năng xử lý âm thanh

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) là việc trang bị driver dynamic kích thước lớn lên tới 14.2 mm. Để tối ưu độ chi tiết, màng loa được phủ một lớp titanium, giúp tái tạo dải âm bass mạnh mẽ và âm cao rõ ràng hơn so với các đối thủ cùng tầm giá. Thiết bị hỗ trợ codec âm thanh AAC, đảm bảo chất lượng truyền tải âm thanh không dây luôn ở mức ổn định.

Về khả năng đàm thoại, Xiaomi tích hợp hệ thống micro kép kết hợp cùng thuật toán AI khử ồn để lọc bỏ tạp âm môi trường. Đáng chú ý, tai nghe còn có khả năng kháng nhiễu gió ở tốc độ lên tới 6 m/s, giúp duy trì chất lượng cuộc gọi và trải nghiệm nghe nhạc khi người dùng di chuyển ngoài trời.

Các tính năng chính của sản phẩm

Thiết kế bán nhét tai và độ bền bỉ

Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) áp dụng ngôn ngữ thiết kế bán nhét tai (semi-in-ear), tương tự dòng Redmi Buds 8 Lite. Kiểu dáng này giúp giảm áp lực lên ống tai, phù hợp cho những người có nhu cầu đeo tai nghe trong thời gian dài mà không gây cảm giác đau nhức. Ngoài ra, thiết bị cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54, bảo vệ tai nghe trước mồ hôi hoặc các tia nước bắn trong quá trình tập luyện và sử dụng hàng ngày.

Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) có thiết kế bán nhét tai thú vị

Thời lượng pin và hệ sinh thái kết nối

Sản phẩm sở hữu hiệu suất năng lượng ấn tượng. Mỗi bên tai nghe tích hợp viên pin 37 mAh cho phép phát nhạc liên tục trong 7 giờ. Khi kết hợp cùng hộp sạc dung lượng 475 mAh, tổng thời gian sử dụng được kéo dài lên tới 37 giờ. Tai nghe sử dụng chuẩn kết nối Bluetooth 5.4 mới nhất, giúp tối ưu hóa độ trễ và tăng cường sự ổn định khi ghép nối.

Sản phẩm này cũng nằm trong hệ sinh thái Xiaomi HyperOS Connect. Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng các tính năng thông minh như kết nối hai thiết bị cùng lúc, tìm kiếm tai nghe thất lạc, chia sẻ âm thanh và hiển thị pop-up ghép nối nhanh trên các thiết bị Xiaomi. Mọi tùy chỉnh sâu hơn về EQ hoặc phím cảm ứng đều có thể thực hiện qua ứng dụng Xiaomi Earbuds.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số Chi tiết Kích thước Driver 14.2 mm, phủ Titanium Kết nối Bluetooth 5.4 Thời lượng pin (Tai nghe/Hộp sạc) 7 giờ / 37 giờ Dung lượng pin (Tai nghe/Hộp sạc) 37 mAh / 475 mAh Chống nước/bụi IP54 Trọng lượng/Thiết kế Bán nhét tai (Semi-in-ear) Màu sắc Transparent Blue, Matte Black, Cream White

Hiện tại, Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition) đã bắt đầu được mở bán tại Trung Quốc. Với các thông số kỹ thuật ấn tượng so với mức giá chưa tới 500.000 đồng, đây được xem là giải pháp âm thanh tiết kiệm nhưng đầy đủ tính năng cho người dùng phổ thông.