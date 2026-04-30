Xiaomi ra mắt REDMI Pad 2 9.7 tại Việt Nam: Màn hình 2K 120Hz giá chỉ từ 4.9 triệu đồng REDMI Pad 2 9.7 sở hữu màn hình 120Hz sắc nét, chip Snapdragon 6s 4G Gen 2 cùng viên pin 7600mAh, hứa hẹn là lựa chọn tối ưu cho nhu cầu học tập và giải trí di động.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu máy tính bảng REDMI Pad 2 9.7 tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm hướng đến phân khúc phổ thông với sự cân bằng giữa thiết kế mỏng nhẹ, màn hình chất lượng cao và thời lượng pin bền bỉ, đáp ứng nhu cầu học tập, làm việc và giải trí linh hoạt.

Trải nghiệm hình ảnh vượt trội với màn hình 2K 120Hz

Điểm nhấn đáng giá nhất trên REDMI Pad 2 9.7 chính là màn hình kích thước 9.7 inch với độ phân giải 2K sắc nét. Với tỷ lệ khung hình 16:10, thiết bị tối ưu hóa không gian hiển thị cho các tác vụ đa nhiệm và xem phim. Đặc biệt, tần số quét 120Hz cùng độ sáng tối đa 600 nits giúp mọi chuyển động trở nên mượt mà và hiển thị rõ ràng ngay cả dưới nguồn sáng mạnh.

Màn hình đạt bộ ba chứng nhận từ TÜV Rheinland giúp bảo vệ thị giác

Nhằm bảo vệ sức khỏe người dùng, màn hình của máy đạt bộ ba chứng nhận từ TÜV Rheinland bao gồm: Low Blue Light (giảm ánh sáng xanh), Flicker Free (chống nhấp nháy) và Circadian Friendly (thân thiện với nhịp sinh học). Về mặt thẩm mỹ, thiết kế mỏng 7.4mm và trọng lượng 401g giúp máy có tính di động cao, dễ dàng mang theo hàng ngày.

Thiết bị sở hữu thiết kế hiện đại với hai tùy chọn màu sắc Xám và Bạc

Hiệu năng Snapdragon ổn định và pin dung lượng lớn

Cung cấp sức mạnh cho REDMI Pad 2 9.7 là vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 với xung nhịp tối đa 2.9GHz. Đây là dòng chip được tối ưu để xử lý mượt mà các tác vụ văn phòng, học tập trực tuyến và giải trí cơ bản, đồng thời duy trì hiệu quả tiêu thụ năng lượng thấp. Máy cũng cung cấp tùy chọn kết nối 4G, giúp người dùng duy trì internet mọi lúc mọi nơi.

Dù có thân máy mỏng, thiết bị vẫn được trang bị viên pin lên đến 7,600mAh, cho phép sử dụng khoảng 1.7 ngày trong điều kiện thông thường. Công nghệ sạc nhanh 18W qua cổng USB Type-C giúp người dùng nhanh chóng nạp lại năng lượng cho thiết bị.

Hệ sinh thái thông minh với HyperOS 3

REDMI Pad 2 9.7 vận hành trên nền tảng Xiaomi HyperOS 3 mới nhất, mang đến khả năng liên thông thiết bị (Xiaomi Interconnectivity) ấn tượng. Người dùng có thể đồng bộ cuộc gọi, chia sẻ bộ nhớ tạm (shared clipboard) giữa máy tính bảng và điện thoại Xiaomi một cách liền mạch.

Ngoài ra, tính năng Circle to Search của Google cũng được tích hợp, cho phép người dùng khoanh tròn bất kỳ nội dung nào trên màn hình để tìm kiếm thông tin ngay lập tức. Hệ thống loa stereo hỗ trợ Hi-Res Audio cũng là điểm cộng lớn cho trải nghiệm âm thanh sống động.

Giá bán và tùy chọn phiên bản

REDMI Pad 2 9.7 chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 1/5 với mức giá cạnh tranh cho nhiều phiên bản cấu hình khác nhau: