Xiaomi ra mắt Redmi R70 và R70m 5G với pin 6.300mAh và màn hình 120Hz

Xiaomi vừa âm thầm bổ sung hai mẫu điện thoại mới thuộc dòng R-Series vào danh mục sản phẩm trên trang web chính thức tại Trung Quốc là Redmi R70 5G và R70m 5G. Đây là những thiết bị tập trung vào phân khúc giá rẻ, đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng phổ thông với cấu hình ổn định và thời lượng pin bền bỉ.

Màn hình 6.9 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz

Điểm ấn tượng nhất trên cả Redmi R70 và R70m là màn hình LCD kích thước lớn 6.9 inch, mang lại không gian hiển thị cực kỳ rộng rãi. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn. Tuy nhiên, để tối ưu chi phí cho phân khúc giá rẻ, độ phân giải của máy chỉ dừng lại ở mức HD+, cho độ chi tiết ở mức trung bình.

Cấu hình phần cứng và hiệu năng

Bên trong, bộ đôi này được trang bị con chip Unisoc T8300 sản xuất trên tiến trình 6nm, kết hợp cùng RAM chuẩn LPDDR4x và bộ nhớ trong UFS 2.2. Đây là cấu hình phù hợp để xử lý các tác vụ hằng ngày như duyệt web, mạng xã hội và xem phim trực tuyến. Xiaomi cung cấp nhiều tùy chọn bộ nhớ, trong đó phiên bản R70m có mức RAM cao nhất lên đến 12GB và bộ nhớ trong 256GB.

Thông số kỹ thuật Redmi R70 5G Redmi R70m 5G Vi xử lý Unisoc T8300 (6nm) Unisoc T8300 (6nm) Màn hình 6.9 inch LCD, 120Hz, HD+ 6.9 inch LCD, 120Hz, HD+ RAM / ROM Từ 4GB / 128GB Lên đến 12GB / 256GB Dung lượng pin 6.000mAh 6.300mAh Sạc nhanh 15W 15W

Thời lượng pin vượt trội lên tới 6.300mAh

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu máy nằm ở dung lượng pin. Redmi R70 sở hữu viên pin 6.000mAh, trong khi Redmi R70m được nâng cấp lên 6.300mAh. Cả hai đều hỗ trợ sạc công suất 15W. Mặc dù tốc độ sạc không quá nhanh, nhưng viên pin dung lượng lớn là một điểm cộng đáng kể, đảm bảo khả năng hoạt động xuyên suốt cả ngày dài mà không cần sạc lại.

Camera và phần mềm hệ thống

Hệ thống camera của dòng Redmi R70 được thiết kế ở mức cơ bản với một camera chính 13MP ở mặt sau và camera selfie 8MP ở mặt trước. Về phần mềm, máy chạy giao diện HyperOS 3 phát triển trên nền tảng Android 16, mang lại trải nghiệm ổn định và hiện đại.

Về thiết kế, bộ đôi này có kiểu dáng quen thuộc với các tùy chọn màu sắc như Trắng Lông Vũ, Đen Sao cùng một số tông màu xanh và tím. Tổng thể máy vẫn giữ được độ mỏng tương đối dù mang trong mình viên pin dung lượng lớn, phù hợp cho người dùng cần một thiết bị 5G bền bỉ, giá cả phải chăng.