Về Báo Hà Tĩnh

Xiaomi ra mắt Redmi R70 và R70m 5G với pin 6.300mAh và màn hình 120Hz

Bảo Long15/04/2026 20:33

Xiaomi vừa âm thầm niêm yết bộ đôi smartphone 5G giá rẻ Redmi R70 và R70m với điểm nhấn là viên pin dung lượng lớn và không gian hiển thị rộng rãi lên tới 6.9 inch.

Xiaomi vừa âm thầm bổ sung hai mẫu điện thoại mới thuộc dòng R-Series vào danh mục sản phẩm trên trang web chính thức tại Trung Quốc là Redmi R70 5G và R70m 5G. Đây là những thiết bị tập trung vào phân khúc giá rẻ, đáp ứng các nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng phổ thông với cấu hình ổn định và thời lượng pin bền bỉ.

Xiaomi sắp sửa ra mắt bộ đôi điện thoại Redmi R70 và R70m 5G mới
Màn hình 6.9 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz

Điểm ấn tượng nhất trên cả Redmi R70 và R70m là màn hình LCD kích thước lớn 6.9 inch, mang lại không gian hiển thị cực kỳ rộng rãi. Màn hình này hỗ trợ tần số quét 120Hz, giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn. Tuy nhiên, để tối ưu chi phí cho phân khúc giá rẻ, độ phân giải của máy chỉ dừng lại ở mức HD+, cho độ chi tiết ở mức trung bình.

Redmi R70m gây ấn tượng với màn hình kích thước lớn lên tới 6.9 inch
Cấu hình phần cứng và hiệu năng

Bên trong, bộ đôi này được trang bị con chip Unisoc T8300 sản xuất trên tiến trình 6nm, kết hợp cùng RAM chuẩn LPDDR4x và bộ nhớ trong UFS 2.2. Đây là cấu hình phù hợp để xử lý các tác vụ hằng ngày như duyệt web, mạng xã hội và xem phim trực tuyến. Xiaomi cung cấp nhiều tùy chọn bộ nhớ, trong đó phiên bản R70m có mức RAM cao nhất lên đến 12GB và bộ nhớ trong 256GB.

Thông số kỹ thuậtRedmi R70 5GRedmi R70m 5G
Vi xử lýUnisoc T8300 (6nm)Unisoc T8300 (6nm)
Màn hình6.9 inch LCD, 120Hz, HD+6.9 inch LCD, 120Hz, HD+
RAM / ROMTừ 4GB / 128GBLên đến 12GB / 256GB
Dung lượng pin6.000mAh6.300mAh
Sạc nhanh15W15W

Thời lượng pin vượt trội lên tới 6.300mAh

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu máy nằm ở dung lượng pin. Redmi R70 sở hữu viên pin 6.000mAh, trong khi Redmi R70m được nâng cấp lên 6.300mAh. Cả hai đều hỗ trợ sạc công suất 15W. Mặc dù tốc độ sạc không quá nhanh, nhưng viên pin dung lượng lớn là một điểm cộng đáng kể, đảm bảo khả năng hoạt động xuyên suốt cả ngày dài mà không cần sạc lại.

Redmi R70 Series sở hữu pin lớn đủ dùng trong cả ngày dài
Camera và phần mềm hệ thống

Hệ thống camera của dòng Redmi R70 được thiết kế ở mức cơ bản với một camera chính 13MP ở mặt sau và camera selfie 8MP ở mặt trước. Về phần mềm, máy chạy giao diện HyperOS 3 phát triển trên nền tảng Android 16, mang lại trải nghiệm ổn định và hiện đại.

Về thiết kế, bộ đôi này có kiểu dáng quen thuộc với các tùy chọn màu sắc như Trắng Lông Vũ, Đen Sao cùng một số tông màu xanh và tím. Tổng thể máy vẫn giữ được độ mỏng tương đối dù mang trong mình viên pin dung lượng lớn, phù hợp cho người dùng cần một thiết bị 5G bền bỉ, giá cả phải chăng.

    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO