Xiaomi ra mắt Redmi R70 và R70m: Pin tối đa 6.300 mAh kèm màn hình 120Hz mượt mà Bộ đôi Redmi R70 và R70m vừa trình làng với dung lượng pin ấn tượng và màn hình lớn, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong phân khúc giá từ 6 triệu đồng.

Xiaomi vừa mở rộng dải sản phẩm tầm trung của mình bằng việc âm thầm ra mắt bộ đôi Redmi R70 5G và Redmi R70m 5G. Đây là hai thiết bị có thiết kế tương đồng, tập trung tối đa vào trải nghiệm hiển thị và thời lượng sử dụng dài hơi cho người dùng phổ thông.

Màn hình 120Hz và hiệu năng từ chip Unisoc

Cả Redmi R70 và R70m đều sở hữu màn hình LCD kích thước lớn 6.9 inch, độ phân giải 720 x 1600 pixel. Đáng chú ý, dù nằm ở phân khúc giá rẻ, máy vẫn được trang bị tần số quét 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz, giúp các thao tác vuốt chạm trở nên mượt mà hơn. Độ sáng tối đa của màn hình đạt mức 800 nit, hỗ trợ khả năng hiển thị khá tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Redmi R70 và R70m ra mắt

Về cấu hình bên trong, bộ đôi này sử dụng vi xử lý Unisoc T8300, đi kèm chuẩn RAM LPDDR4x và bộ nhớ trong UFS 2.2. Hệ thống camera của máy khá đơn giản với cảm biến sau 13MP và camera selfie 8MP ở mặt trước, đủ đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video.

Sự khác biệt về dung lượng pin và các phiên bản bộ nhớ

Điểm khác biệt duy nhất và quan trọng nhất giữa hai biến thể này chính là dung lượng pin. Trong khi Redmi R70 sở hữu viên pin 6.000 mAh, thì phiên bản R70m được nâng cấp nhẹ lên mức 6.300 mAh. Cả hai đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 15W và tính năng sạc ngược 7.5W cho các thiết bị khác.

Bộ đôi điện thoại mới của Xiaomi có pin khá lớn

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của dòng Redmi R70:

Thông số Redmi R70 Redmi R70m Màn hình 6.9 inch LCD, 120Hz 6.9 inch LCD, 120Hz Vi xử lý Unisoc T8300 Unisoc T8300 Dung lượng pin 6.000 mAh 6.300 mAh Sạc nhanh 15W (Sạc ngược 7.5W) 15W (Sạc ngược 7.5W) Camera sau/trước 13MP / 8MP 13MP / 8MP

Giá bán và tùy chọn màu sắc

Xiaomi cung cấp nhiều tùy chọn cấu hình cho người dùng. Redmi R70 có giá khởi điểm từ 1.599 nhân dân tệ (khoảng 6.18 triệu đồng) cho phiên bản 4/128GB. Trong khi đó, Redmi R70m có giá từ 1.799 nhân dân tệ (khoảng 6.95 triệu đồng) nhưng đi kèm mức RAM tối thiểu từ 6GB và có thêm phiên bản cao cấp nhất lên tới 12/256GB.

Cả hai mẫu smartphone này đều có 4 tùy chọn màu sắc trẻ trung bao gồm: Đen, Trắng, Xanh dương và Tím. Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố kế hoạch phân phối bộ đôi này tại các thị trường quốc tế ngoài Trung Quốc.