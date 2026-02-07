Xiaomi ra mắt sạc dự phòng 20.000 mAh 22.5W phiên bản quốc tế với hệ thống an toàn mới Xiaomi vừa giới thiệu mẫu sạc dự phòng 20.000 mAh 22.5W trên thị trường toàn cầu. Thiết bị nổi bật với khả năng sạc ba thiết bị cùng lúc và tích hợp nhiều lớp bảo vệ mạch điện chuyên sâu.

Xiaomi vừa chính thức bổ sung mẫu sạc dự phòng mới với dung lượng 20.000 mAh và công suất 22.5W vào danh mục sản phẩm toàn cầu. Đây là bước đi tiếp theo sau khi hãng làm mới dòng sản phẩm năng lượng tại thị trường nội địa vào đầu năm 2026. Điểm khác biệt đáng chú ý nhất của phiên bản quốc tế là thiết kế không đi kèm cáp tích hợp, thay vào đó tập trung tối ưu hóa các cổng kết nối và tính năng an toàn.

Sạc dự phòng mới của Xiaomi có thân nhựa với lớp hoàn thiện vân tia lửa.

Thông số kỹ thuật và hiệu suất sạc

Mẫu sạc dự phòng Xiaomi 20.000 mAh 22.5W sở hữu mức năng lượng pin 74 Wh. Với kích thước vật lý 150,6 x 72,2 x 26,3 mm, thiết bị được thiết kế để cân bằng giữa dung lượng lớn và khả năng di động. Về khả năng cung cấp năng lượng, sản phẩm hỗ trợ đầu ra lên đến 24,5 V thông qua hệ thống cổng kết nối đa dạng.

Thông số Chi tiết Dung lượng định mức 20.000 mAh (74 Wh) Công suất tối đa 22.5 W Cổng đầu ra 1x USB Type-C, 2x USB Type-A Kích thước 150,6 x 72,2 x 26,3 mm

Thiết bị cho phép sạc đồng thời tối đa ba thiết bị, giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng sở hữu nhiều đồ công nghệ. Đặc biệt, Xiaomi vẫn duy trì chế độ sạc dòng điện thấp (low-current charging), một tính năng thiết yếu để nạp năng lượng an toàn cho các phụ kiện nhỏ như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh hoặc vòng đeo tay sức khỏe.

Trọng tâm vào an toàn và độ bền pin

Trong bối cảnh các sự cố về cháy nổ thiết bị lưu trữ điện năng ngày càng được quan tâm, Xiaomi đã tích hợp hệ thống bảo vệ mạch đa lớp cho sản phẩm này. Các tính năng an toàn bao gồm ngăn ngừa quá dòng, chống quá nhiệt và các cơ chế phòng chống cháy nổ nghiêm ngặt. Đây được xem là nỗ lực của hãng nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho các dòng sạc dự phòng dung lượng cao.

Về mặt thẩm mỹ, sản phẩm sử dụng chất liệu nhựa cao cấp với lớp hoàn thiện được gọi là "vân tia lửa" (spark-texture). Kiểu thiết kế này không chỉ mang lại vẻ ngoài hiện đại mà còn giúp tăng độ bám, hạn chế bám vân tay và trầy xước trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Khả năng cung ứng trên thị trường

Hiện tại, thông tin về sản phẩm đã xuất hiện trên website toàn cầu của Xiaomi, dấu hiệu cho thấy ngày mở bán chính thức tại các khu vực ngoài Trung Quốc đang đến gần. Mặc dù mức giá cụ thể chưa được công bố, nhưng theo truyền thống của hãng, đây hứa hẹn sẽ là một giải pháp năng lượng có hiệu năng trên giá thành (P/P) hấp dẫn. Sản phẩm dự kiến sẽ chỉ có tùy chọn màu đen khi ra mắt.