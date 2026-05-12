Xiaomi ra mắt sạc dự phòng UltraThin Magnetic 10,000 mAh: Mỏng 13.2mm và sạc nhanh 45W Mẫu sạc dự phòng mới của Xiaomi kết hợp dung lượng 10,000 mAh cùng công suất sạc 45W trong thiết kế siêu mỏng 13.2mm, hứa hẹn là phụ kiện tối ưu cho thiết bị di động.

Xiaomi vừa chính thức mở rộng danh mục phụ kiện tại thị trường Trung Quốc với việc ra mắt mẫu sạc dự phòng UltraThin Magnetic Power Bank thế hệ mới. Đây là phiên bản kế nhiệm trực tiếp của dòng sạc từ tính 5,000 mAh, mang đến bước đột phá về hiệu suất nạp năng lượng và dung lượng lưu trữ trong một thân hình nhỏ gọn.

Nâng cấp dung lượng trong thiết kế tối ưu

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên UltraThin Magnetic Power Bank thế hệ mới chính là dung lượng pin được nâng lên mức 10,000 mAh, gấp đôi so với phiên bản tiền nhiệm ra mắt vào đầu năm 2026. Việc tăng dung lượng đồng nghĩa với việc độ dày của thiết bị có sự điều chỉnh, từ 6mm lên mức 13.2mm.

Tuy nhiên, Xiaomi vẫn duy trì được tính di động ấn tượng khi trọng lượng tổng thể chỉ khoảng 195 gram. Hãng khẳng định đây là một trong những mẫu sạc dự phòng 10,000 mAh mỏng nhẹ nhất trên thị trường hiện nay, cho phép người dùng dễ dàng mang theo hoặc gắn trực tiếp vào mặt lưng điện thoại mà không gây cảm giác nặng nề.

UltraThin Magnetic Power Bank mới sở hữu dung lượng pin lên tới 10,000 mAh

Thông số kỹ thuật và hiệu suất sạc vượt trội

Bên cạnh dung lượng, tốc độ nạp xả cũng là một cải tiến quan trọng. UltraThin Magnetic Power Bank hỗ trợ sạc nhanh có dây qua cổng USB-C với công suất cực đại lên tới 45W. Đối với chế độ sạc không dây từ tính, thiết bị cung cấp công suất 20W, vượt qua mức 15W của phiên bản cũ.

Thông số Chi tiết Dung lượng 10,000 mAh Độ dày 13.2 mm Trọng lượng 195 g Sạc có dây (ra) Tối đa 45W Sạc không dây (ra) Tối đa 20W Sạc vào (input) Tối đa 30W

Thiết bị được trang bị một cổng USB-C đa năng, cho phép nạp năng lượng đồng thời cho hai thiết bị (một có dây và một không dây). Để đảm bảo tính tương thích, sản phẩm hỗ trợ đa dạng các tiêu chuẩn sạc nhanh phổ biến như PD 3.0, QC 3.0, Apple 2.4A và FCP.

UltraThin Magnetic Power Bank cung cấp công suất sạc cực đại lên tới 45W

Độ an toàn và khả năng cung ứng

Bản thân viên pin dự phòng cũng được tối ưu thời gian tái nạp với công suất đầu vào 30W. Xiaomi tích hợp hệ thống hút từ tính chắc chắn cùng các lớp bảo vệ mạch điện hiện đại, giúp ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt, quá tải điện áp hoặc ngắn mạch, đảm bảo an toàn cho cả phụ kiện và thiết bị đầu cuối.

Sản phẩm hiện có mức giá niêm yết tại thị trường Trung Quốc trên nền tảng Youpin là khoảng 51 USD (tương đương 1.3 triệu đồng). Dựa trên lộ trình phân phối toàn cầu của phiên bản 5,000 mAh trước đó, giới chuyên môn dự báo mẫu 10,000 mAh này sẽ sớm có mặt tại các thị trường quốc tế, bao gồm cả Việt Nam.

Trong thời gian chờ đợi sản phẩm chính thức cập bến, người dùng có thể tham khảo thêm các giải pháp lưu trữ năng lượng tương đương về tính năng như mẫu Ugreen Magnetic PB561 10,000 mAh hiện đang có mặt trên thị trường.