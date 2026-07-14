Xiaomi ra mắt TV Stick HD thế hệ 2: Trải nghiệm Google TV mượt mà trong thiết kế siêu nhỏ gọn Xiaomi chính thức mở bán toàn cầu mẫu TV Stick HD thế hệ mới tích hợp sẵn Google TV, hỗ trợ âm thanh Dolby Audio cùng cấu hình phần cứng tối ưu cho giải trí gia đình.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu Xiaomi TV Stick HD (thế hệ 2) trên thị trường toàn cầu. Đây là giải pháp nâng cấp TV thường thành TV thông minh với thiết kế siêu nhỏ gọn, cho phép thiết bị nằm gọn gàng phía sau màn hình mà không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ không gian sống.

Xiaomi TV Stick HD (thế hệ 2) chỉ có một lựa chọn màu sắc duy nhất.

Cấu hình phần cứng và khả năng kết nối

Về mặt kỹ thuật, Xiaomi TV Stick HD thế hệ 2 được trang bị bộ vi xử lý bốn nhân ARM Cortex-A55, đi kèm chip đồ họa Mali-G31 MP2. Thiết bị sở hữu RAM 1 GB DDR4 và bộ nhớ trong 8 GB, mức dung lượng vừa đủ để vận hành mượt mà các ứng dụng giải trí phổ biến hiện nay.

Sản phẩm hỗ trợ đầu ra hình ảnh ở độ phân giải tối đa 1080p với tốc độ khung hình 60 Hz thông qua cổng HDMI tích hợp. Để cấp nguồn, thiết bị sử dụng cổng Micro USB nằm ở cạnh dưới. Khả năng kết nối không dây cũng được chú trọng với Bluetooth 5.0 và Wi-Fi băng tần kép (2.4 GHz và 5 GHz), đảm bảo tín hiệu truyền tải ổn định khi xem nội dung trực tuyến.

Hệ điều hành Google TV và công nghệ âm thanh vòm

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên phiên bản này là việc cài đặt sẵn hệ điều hành Google TV thay vì Android TV cũ. Google TV cung cấp giao diện trực quan hơn, cá nhân hóa nội dung tốt hơn và cho phép truy cập vào kho ứng dụng khổng lồ với hơn 10.000 lựa chọn từ Google Play Store. Các ứng dụng phổ biến như Netflix, Amazon Prime Video và YouTube đã được cài đặt sẵn mặc định.

Bên cạnh hình ảnh, trải nghiệm âm thanh cũng được nâng cấp đáng kể. Xiaomi TV Stick HD thế hệ 2 tương thích với các định dạng âm thanh cao cấp bao gồm Dolby Audio, DTS:X và DTS HD, mang lại hiệu ứng âm thanh vòm sống động khi kết hợp với các hệ thống loa tương thích.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Vi xử lý ARM Cortex-A55 (4 nhân) Đồ họa Mali-G31 MP2 RAM / Bộ nhớ 1 GB DDR4 / 8 GB Độ phân giải 1080p @ 60Hz Âm thanh Dolby Audio, DTS:X, DTS HD Kết nối Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual-band

Vị thế cạnh tranh và giá bán

Xiaomi TV Stick HD thế hệ 2 được xem là đối thủ trực tiếp của Amazon Fire TV Stick HD. Lợi thế của đại diện từ Xiaomi nằm ở hệ sinh thái Google TV mở rộng, trong khi Fire TV Stick vẫn sử dụng hệ điều hành Fire OS có nhiều hạn chế hơn về kho ứng dụng.

Hiện tại, sản phẩm đã có mặt tại nhiều thị trường như Cộng hòa Séc, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh. Mức giá niêm yết có sự chênh lệch nhẹ tùy khu vực, dao động khoảng 39,99 Bảng Anh (tương đương khoảng 1,3 triệu đồng). Mỗi bộ sản phẩm đều đi kèm một điều khiển từ xa hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiện lợi.