Xiaomi Redmi 17 4G lộ diện: Pin 7.500mAh và màn hình 120Hz gây ấn tượng mạnh Mẫu smartphone giá rẻ Redmi 17 4G vừa rò rỉ thông số kỹ thuật ấn tượng với viên pin dung lượng lớn 7.500mAh, sạc nhanh 45W và màn hình tần số quét cao 120Hz.

Xiaomi đang chuẩn bị làm mới phân khúc điện thoại phổ thông với sự xuất hiện của Redmi 17 4G. Đây được xem là phiên bản kế nhiệm của dòng Redmi 15 4G, mang đến những cải tiến đáng kể về cả hiệu năng lẫn trải nghiệm người dùng, đặc biệt là ở dung lượng pin và công nghệ màn hình.

Ảnh dựng rò rỉ của Redmi 17 4G.

Nâng cấp vượt trội về pin và công nghệ sạc

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Redmi 17 4G chính là viên pin dung lượng lên tới 7.500mAh. Đây là một bước nhảy vọt so với mức 7.000mAh của thế hệ tiền nhiệm Redmi 15 4G. Với mức dung lượng này, thiết bị hứa hẹn sẽ cung cấp thời gian sử dụng vượt trội, có thể kéo dài lên đến 3 ngày với các tác vụ cơ bản, đáp ứng tốt nhu cầu của nhóm khách hàng ưu tiên thời lượng pin.

Đi kèm với viên pin lớn là công nghệ sạc nhanh có dây 45W. Việc nâng cấp từ sạc 33W trên phiên bản cũ lên 45W không chỉ giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng mà còn đưa Redmi 17 4G trở thành một trong những mẫu máy có công suất sạc tốt nhất trong phân khúc giá rẻ của Xiaomi.

Màn hình mở rộng và hiệu năng ổn định

Redmi 17 4G được cho là sẽ sở hữu màn hình kích thước lớn 6,9 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho việc giải trí và xem nội dung. Mặc dù độ phân giải dừng lại ở mức 1.600 x 720 pixels (HD+), nhưng Xiaomi đã bù đắp bằng tần số quét 120Hz. Điều này đảm bảo các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh diễn ra mượt mà hơn đáng kể so với các màn hình 60Hz hay 90Hz truyền thống trong cùng phân khúc.

Các phiên bản màu sắc rò rỉ của Xiaomi Redmi 17 4G.

Về cấu hình phần cứng, máy dự kiến trang bị chipset MediaTek Helio G91 Ultra. Đây là dòng chip được tối ưu hóa cho các thiết bị giá rẻ nhưng vẫn đảm bảo khả năng xử lý ổn định cho các tác vụ hàng ngày và chơi game nhẹ. Thiết bị cung cấp hai tùy chọn bộ nhớ với dung lượng RAM tối đa 6GB và bộ nhớ trong lên đến 256GB, cho phép lưu trữ dữ liệu thoải mái.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Redmi 17 4G

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật rò rỉ của thiết bị so với phiên bản tiền nhiệm:

Thông số Redmi 17 4G (Rò rỉ) Redmi 15 4G Màn hình 6,9 inch, 120Hz, HD+ Thông tin đang cập nhật Vi xử lý MediaTek Helio G91 Ultra Thông tin đang cập nhật Bộ nhớ (RAM/ROM) Lên đến 6GB / 256GB Thông tin đang cập nhật Pin / Sạc 7.500mAh / 45W 7.000mAh / 33W Camera chính 50MP Thông tin đang cập nhật Trọng lượng 232 gram Thông tin đang cập nhật

Thiết kế và khả năng kết nối

Theo các hình ảnh rò rỉ, Redmi 17 4G sẽ có bốn tùy chọn màu sắc thời trang bao gồm: Đen (Black), Xanh đậm (Deep Blue), Xanh lá cây (Oak Green) và Tím sen (Lotus Purple). Máy có kích thước tổng thể là 170,12 x 78,42 x 8,8 mm với trọng lượng 232 gram. Trọng lượng này được đánh giá là khá đầm tay, một phần do viên pin dung lượng lớn chiếm diện tích bên trong.

Redmi 17 4G đạt chứng nhận SIRIM tại Malaysia.

Các tính năng bổ sung đáng chú ý bao gồm hỗ trợ kết nối NFC cho các thanh toán không tiếp xúc và cảm biến vân tay được tích hợp ở cạnh bên, giúp việc mở khóa trở nên thuận tiện và bảo mật hơn.

Giá bán và lộ trình ra mắt

Các dấu hiệu về một đợt ra mắt toàn cầu đang trở nên rõ ràng hơn khi Redmi 17 4G liên tiếp đạt được các chứng nhận quan trọng. Cụ thể, thiết bị với mã hiệu "2606FRN72Y" đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu SIRIM của Malaysia và SDPPI của Indonesia.

Redmi 17 4G xuất hiện trên cơ sở dữ liệu SDPPI của Indonesia.

Về giá bán, các nguồn tin rò rỉ cho biết tại thị trường châu Âu, phiên bản cấu hình 4GB RAM và 128GB bộ nhớ trong dự kiến có giá khoảng 250 Euro (tương đương khoảng 286 USD). Trong khi đó, phiên bản cao cấp hơn với 256GB bộ nhớ trong sẽ có mức giá khoảng 280 Euro (tương đương khoảng 320 USD). Hiện tại, phía Xiaomi vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào về các thông số cũng như ngày mở bán chính thức của sản phẩm này.