Xiaomi Redmi 17C: Màn hình 120Hz và pin 5.160 mAh liệu có thống trị phân khúc giá rẻ? Redmi 17C vừa chính thức ra mắt với cấu hình ấn tượng gồm màn hình 120Hz và viên pin 5.160 mAh. Trong tầm giá 3,4 triệu đồng, Xiaomi đang tạo ra một tiêu chuẩn mới cho smartphone phổ thông.

Xiaomi vừa chính thức trình làng mẫu điện thoại thông minh giá rẻ mới mang tên Redmi 17C tại thị trường Trung Quốc. Đây là phiên bản kế nhiệm trực tiếp cho dòng Redmi 15C (hãng đã bỏ qua tên gọi 16C), tập trung vào trải nghiệm hiển thị và thời lượng sử dụng pin – hai yếu tố quan trọng nhất đối với người dùng phổ thông hiện nay.

Màn hình 120Hz: Điểm sáng công nghệ trong phân khúc phổ thông

Dù định vị ở phân khúc giá rẻ, Redmi 17C vẫn gây chú ý khi được trang bị màn hình kích thước lớn lên tới 6,88 inch. Với không gian hiển thị rộng rãi, thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, đọc báo và học tập trực tuyến. Độ phân giải dừng lại ở mức HD+ (720 x 1.640 pixels), một sự đánh đổi hợp lý để duy trì mức giá cạnh tranh và tối ưu hiệu suất cho chip xử lý.

Điểm cộng lớn nhất trên màn hình này là hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 240Hz. Đây là những thông số thường thấy trên các dòng máy tầm trung hoặc cận cao cấp, giúp các thao tác vuốt chạm, chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể so với chuẩn 60Hz truyền thống. Ngoài ra, độ sáng tối đa 600 nits giúp cải thiện khả năng hiển thị khi người dùng sử dụng máy dưới điều kiện ánh sáng mạnh ngoài trời.

Hiệu năng ổn định với vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra

Về mặt kỹ thuật, "trái tim" của Redmi 17C là bộ vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra, kết hợp cùng đồ họa ARM Mali-G52 MC2. Đây là dòng chip được tối ưu cho các tác vụ hàng ngày, đảm bảo sự ổn định khi lướt web, sử dụng mạng xã hội và chơi các tựa game nhẹ nhàng.

Máy đi kèm dung lượng RAM 4GB và bộ nhớ trong tối đa 128GB. Đáng chú ý, thiết bị được cài đặt sẵn giao diện HyperOS 3 mới nhất của Xiaomi ngay khi xuất xưởng. Hệ điều hành này được kỳ vọng sẽ mang lại khả năng quản lý tài nguyên tốt hơn, giúp máy hoạt động trơn tru dù sở hữu mức RAM cơ bản.

Hệ thống camera và các tính năng hỗ trợ thiết thực

Là dòng máy tối ưu về chi phí, hệ thống camera trên Redmi 17C được thiết kế ở mức đủ dùng. Camera chính phía sau có độ phân giải 13 MP, trong khi camera selfie ở mặt trước là 5 MP. Cấu hình này phù hợp cho nhu cầu chụp ảnh tài liệu, thực hiện cuộc gọi video hoặc ghi lại những khoảnh khắc đơn giản hàng ngày.

Về bảo mật, Xiaomi tích hợp cảm biến vân tay trực tiếp vào nút nguồn ở cạnh bên, giúp mở khóa nhanh chóng và thuận tiện. Đặc biệt, Redmi 17C vẫn giữ lại giắc cắm tai nghe 3.5 mm truyền thống – một tính năng cực kỳ hữu ích cho người dùng phổ thông chưa sẵn sàng chuyển sang tai nghe không dây.

Pin 5.160 mAh: Đảm bảo năng lượng cho cả ngày dài

Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ thống là viên pin dung lượng 5.160 mAh. Mức dung lượng này nhỉnh hơn một chút so với tiêu chuẩn 5.000 mAh phổ biến, kết hợp với màn hình HD+ và chip xử lý tiết kiệm điện, Redmi 17C hứa hẹn sẽ mang lại thời gian sử dụng bền bỉ, có thể lên tới hai ngày với các tác vụ cơ bản.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Redmi 17C

Thông số Chi tiết Màn hình 6,88 inch, HD+, 120Hz, 600 nits Vi xử lý MediaTek Helio G81 Ultra RAM/ROM 4GB / 64GB - 128GB Camera sau/trước 13 MP / 5 MP Pin 5.160 mAh Hệ điều hành HyperOS 3 Kết nối 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, Jack 3.5mm

Hiện tại, Redmi 17C mới chỉ được mở bán chính thức tại thị trường Trung Quốc với mức giá khởi điểm từ 999 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,4 triệu đồng) cho phiên bản 64GB và 1.099 Nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) cho phiên bản 128GB. Thông tin về ngày ra mắt phiên bản quốc tế vẫn đang được người dùng công nghệ chờ đợi.