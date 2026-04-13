Xiaomi Redmi A7 Pro: Smartphone pin 6000 mAh, màn hình 6,9 inch 120Hz giá từ 3,94 triệu đồng Xiaomi Redmi A7 Pro gây chú ý tại thị trường Việt Nam với màn hình 6,9 inch cực đại, pin 6000 mAh bền bỉ và mức giá hấp dẫn trong phân khúc phổ thông.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Redmi A7 Pro tại thị trường Việt Nam, nhắm đến phân khúc smartphone phổ thông với mức giá dưới 4 triệu đồng. Thiết bị gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp giữa kích thước màn hình vượt trội, dung lượng pin lớn và thiết kế tinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu của sinh viên, người cao tuổi và người lao động cần một chiếc điện thoại thực dụng.

Thiết kế phẳng hiện đại và tính thực dụng cao

Xiaomi Redmi A7 Pro sở hữu khung viền phẳng kết hợp các góc bo cong mềm mại, mang lại cảm giác hài hòa. Cụm camera chính được đặt trong module hình viên thuốc nổi bật, trong khi mặt lưng phủ lớp hoàn thiện mờ mịn giúp hạn chế bám vân tay và tăng vẻ sang trọng. Với độ mỏng chỉ 8,15 mm và trọng lượng 208 gram, máy đảm bảo khả năng cầm nắm chắc chắn.

Đáng chú ý, thiết bị vẫn duy trì jack tai nghe 3.5mm và cổng USB Type-C tiện lợi. Khóa vân tay được tích hợp trực tiếp vào nút nguồn giúp thao tác mở khóa nhanh chóng. Tại Việt Nam, máy hỗ trợ khay 2 nano SIM với ba lựa chọn màu sắc: Xanh Sương Mai, Xanh Nhiệt Đới và Cam Hoàng Hôn.

Điện thoại Xiaomi Redmi A7 Pro vừa trình làng với ngoại hình thời thượng (Ảnh: Xiaomi).

Màn hình 6,9 inch dẫn đầu phân khúc về kích thước và tần số quét

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Redmi A7 Pro là màn hình 6,9 inch – kích thước lớn nhất trong phân khúc dưới 4 triệu đồng. Màn hình này có độ phân giải 1600 x 720 pixel, độ sáng đạt tới 800 nit, cho phép hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Đặc biệt, máy hỗ trợ tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà vượt trội so với tiêu chuẩn 60Hz thông thường. Xiaomi cũng trang bị công nghệ cảm ứng ướt 2.0, giúp người dùng thao tác chính xác khi tay dính nước hoặc dầu. Màn hình này còn đạt chứng nhận TÜV Rheinland về bảo vệ mắt, giảm ánh sáng xanh và chống nhấp nháy.

Màn hình với tính năng Xiaomi HyperIsland (Ảnh: Xiaomi).

Hiệu năng ổn định với chip Unisoc T7250 và HyperOS 3.0

Về cấu hình, Xiaomi trang bị cho máy bộ vi xử lý Unisoc T7250 (12nm) 8 nhân, tốc độ 1,8 GHz. Với điểm hiệu năng Antutu đạt khoảng 397.000 điểm, thiết bị xử lý mượt mà các ứng dụng mạng xã hội và chơi ổn định các tựa game như Liên Quân Mobile hay PUBG Mobile ở mức thiết lập phù hợp.

Máy vận hành trên hệ điều hành HyperOS 3.0 mới nhất của Xiaomi, tích hợp các tính năng thông minh từ trợ lý AI Gemini như hỗ trợ sáng tạo nội dung và tìm kiếm trực tiếp trên màn hình. RAM 4GB chuẩn LPDDR4X kết hợp bộ nhớ trong UFS 2.2 giúp tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

Cấu hình hiệu năng đủ dùng (Ảnh: Xiaomi).

Hệ thống camera AI và dung lượng pin "khủng" 6000mAh

Redmi A7 Pro sở hữu cụm camera kép AI 13MP với cảm biến lớn, tăng khả năng thu sáng thêm 13% so với thế hệ trước. Công nghệ HDR+ giúp cân bằng vùng sáng tối hiệu quả, trong khi tính năng AI Sky cho phép thay đổi bầu trời trong ảnh một cách thú vị. Camera selfie 8MP hỗ trợ chế độ làm đẹp AI tự nhiên.

Pin là ưu thế tuyệt đối của sản phẩm với dung lượng 6000mAh, cho phép hoạt động lên đến 2,37 ngày với các tác vụ thông thường. Theo nhà sản xuất, viên pin này có thể duy trì 80% hiệu suất sau 1000 chu kỳ sạc. Dù công suất sạc chỉ ở mức 15W, nhưng dung lượng pin lớn giúp người dùng yên tâm sử dụng trong thời gian dài.

Camera đủ dùng trong phân khúc giá bán (Ảnh: Xiaomi).

Thông số kỹ thuật và giá bán tại Việt Nam

Dưới đây là bảng thông số cấu hình chi tiết của Xiaomi Redmi A7 Pro:

Thông số Chi tiết Màn hình 6,9 inch, 120Hz, 800 nits Vi xử lý Unisoc T7250 (8 nhân) RAM/ROM 4GB / 64GB hoặc 128GB Pin/Sạc 6000mAh / 15W Camera sau 13MP AI Camera trước 8MP Hệ điều hành HyperOS 3.0

Tại Việt Nam, Xiaomi Redmi A7 Pro được phân phối với hai phiên bản bộ nhớ: