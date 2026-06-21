Xiaomi Redmi Buds 8 ra mắt toàn cầu: Tai nghe giá rẻ sở hữu ANC 50dB và codec LHDC Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Redmi Buds 8 tại thị trường quốc tế với điểm nhấn là khả năng chống ồn chủ động 50dB, hỗ trợ âm thanh chất lượng cao LHDC và pin 44 giờ.

Xiaomi đã chính thức đưa mẫu tai nghe không dây Redmi Buds 8 ra thị trường toàn cầu, bắt đầu tại các khu vực như Đức và Vương quốc Anh. Với mức giá dễ tiếp cận, sản phẩm này hứa hẹn thay đổi tiêu chuẩn trong phân khúc giá rẻ nhờ tích hợp những công nghệ vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng cao cấp.

Xiaomi Redmi Buds 8 hiện đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế với ba tùy chọn màu sắc.

Thông số kỹ thuật và giá bán của Redmi Buds 8

Tại thị trường Đức, Redmi Buds 8 được niêm yết với mức giá ưu đãi ra mắt là 50 Euro (khoảng 1,35 triệu đồng), trong khi giá bán lẻ đề xuất là 60 Euro. Tại Anh, sản phẩm có giá 40 Bảng Anh. Người dùng có thể lựa chọn giữa ba phiên bản màu sắc: Xanh lá, Đen và Trắng.

Thông số Chi tiết Driver Kép 11 mm Chống ồn chủ động (ANC) Lên đến 50 dB Codec hỗ trợ LHDC, AAC, SBC Thời lượng pin (Tắt ANC) 11 giờ (tai nghe), 44 giờ (tổng cộng) Thời lượng pin (Bật ANC) 6,5 giờ (tai nghe), 28 giờ (tổng cộng) Chuẩn kháng nước IP54

Công nghệ chống ồn 50dB và âm thanh Hi-Res

Điểm đáng chú ý nhất trên Redmi Buds 8 là khả năng chống ồn chủ động (ANC) với cường độ lên tới 50 dB. Đây là thông số vượt trội so với nhiều đối thủ cùng tầm giá, cho phép loại bỏ hiệu quả tiếng ồn môi trường trong các điều kiện phức tạp như phương tiện công cộng hay văn phòng náo nhiệt.

Về chất lượng âm thanh, tai nghe được trang bị hệ thống driver kép 11 mm. Việc hỗ trợ codec LHDC là một điểm cộng lớn trong phân khúc này, cho phép truyền tải âm thanh không dây chất lượng cao với độ trễ thấp và bảo toàn chi tiết bản nhạc tốt hơn so với các codec tiêu chuẩn.

Tai nghe hỗ trợ nhiều tùy chọn cá nhân hóa thông qua phần mềm.

Cá nhân hóa trải nghiệm với Sound ID

Xiaomi cũng đưa vào tính năng Sound ID, một giải pháp dựa trên bài kiểm tra thính giác cá nhân. Hệ thống sẽ phân tích khả năng phản hồi âm thanh của tai người dùng để tự động điều chỉnh cấu hình âm thanh (EQ) sao cho tối ưu nhất với đặc điểm sinh học và sở thích nghe nhạc riêng biệt.

Thời lượng pin ấn tượng và độ bền cao

Về năng lượng, khi không sử dụng tính năng ANC, Redmi Buds 8 có thể hoạt động liên tục trong 11 giờ chỉ với một lần sạc, và tổng thời gian sử dụng lên đến 44 giờ khi kết hợp với hộp sạc. Ngay cả khi bật chống ồn, thiết bị vẫn duy trì được 6,5 giờ sử dụng liên tục, đủ đáp ứng nhu cầu cho một ngày làm việc.

Ngoài ra, thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54, giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng trong quá trình tập luyện thể thao hoặc trong các điều kiện thời tiết nồm ẩm, mưa nhẹ.