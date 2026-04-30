Xiaomi Redmi K100 có thể tăng giá hơn 50% tiến sát phân khúc smartphone cao cấp Dòng Redmi K100 dự kiến sở hữu mức giá khởi điểm từ 4.000 Nhân dân tệ cho phiên bản tiêu chuẩn, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ từ phân khúc cận cao cấp lên flagship.

Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt dòng điện thoại Redmi K100 với những thay đổi lớn về định vị thị trường. Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, mức giá của dòng sản phẩm này có thể tăng vọt, đưa thương hiệu Redmi tiến sâu hơn vào phân khúc smartphone cao cấp thay vì giữ vị trí cận cao cấp như các thế hệ trước.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ thúc đẩy giá bán tăng cao

Theo chuyên gia tin đồn Digital Chat Station (DCS), phiên bản Redmi K100 Pro Max cùng các đối thủ cạnh tranh dự kiến sẽ có giá khoảng 5.000 Nhân dân tệ (tương đương 19,27 triệu đồng) cho tùy chọn 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Mức giá này gắn liền với việc trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 6 thế hệ mới nhất từ Qualcomm.

Trong khi đó, phiên bản Redmi K100 tiêu chuẩn có khả năng sử dụng chip xử lý cao cấp Snapdragon 8 Elite Gen 5. Thiết bị này được dự báo bắt đầu từ mức giá 4.000 Nhân dân tệ (khoảng 15,42 triệu đồng) cho cấu hình cơ bản 12GB + 256GB.

Dòng Redmi K100 sẽ bao gồm cả phiên bản Pro Max

So sánh với thế hệ Redmi K90 tiền nhiệm

Sự thay đổi về giá của dòng K100 trở nên rõ rệt khi đặt cạnh Redmi K90. Năm ngoái, mẫu K90 ra mắt với mức giá khởi điểm chỉ 2.599 Nhân dân tệ (khoảng 10,02 triệu đồng). Như vậy, nếu các tin đồn là chính xác, giá của Redmi K100 đã tăng gần 54%.

Dòng máy Phiên bản cấu hình Giá dự kiến (Nhân dân tệ) Giá quy đổi (VND) Redmi K100 12GB + 256GB ~4.000 ~15,42 triệu Redmi K100 Pro Max 12GB + 256GB ~5.000 ~19,27 triệu

Bước đi này thể hiện chiến lược mới của Xiaomi trong việc nâng tầm thương hiệu Redmi. Tuy nhiên, việc tăng giá mạnh cũng tạo ra thách thức trong việc duy trì lợi thế về giá trị trên giá bán (P/P) vốn là điểm hấp dẫn nhất của dòng K-series đối với người dùng nhiều năm qua.

Thông số kỹ thuật dự kiến và lộ trình ra mắt

Dù thông số chi tiết chưa được công bố đầy đủ, các báo cáo cho biết Redmi K100 Pro Max sẽ sở hữu hệ thống camera ấn tượng với cảm biến chính 200 megapixel, ống kính siêu rộng 50 megapixel và camera tele dạng kính tiềm vọng 50 megapixel.

Các điện thoại kế nhiệm Redmi K90 dự kiến ra mắt vào cuối năm nay

Dòng Redmi K100 dự kiến sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào cuối năm nay. Đối với thị trường quốc tế, các thiết bị này có thể được đổi tên thành POCO F9 Pro và POCO F9 Ultra, dự kiến trình làng vào quý đầu tiên của năm 2027.