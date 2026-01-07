Xiaomi Redmi K90 Ultra ra mắt: Snapdragon 8 Elite, quạt tản nhiệt và pin 8.550mAh Xiaomi vừa trình làng Redmi K90 Ultra với cấu hình chuyên game mạnh mẽ, tích hợp quạt tản nhiệt chủ động, màn hình 165Hz và hệ thống loa tinh chỉnh bởi Bose.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone cao cấp mới nhất thuộc dòng K-series mang tên Redmi K90 Ultra tại thị trường Trung Quốc. Thiết bị gây ấn tượng mạnh với cấu hình phần cứng hàng đầu, đặc biệt là hệ thống tản nhiệt chủ động bằng quạt tích hợp và viên pin dung lượng "khủng" lên tới 8.550mAh.

Xiaomi Redmi K90 Ultra sở hữu cấu hình phần cứng vượt trội trong phân khúc.

Hiệu năng tối thượng với Snapdragon 8 Elite và quạt tản nhiệt chủ động

Redmi K90 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ nhất của Qualcomm hiện nay. Để duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, Xiaomi đã tích hợp một quạt tản nhiệt chủ động 18,1mm bên trong máy. Theo công bố, quạt này hoạt động khá êm ái với độ ồn chỉ khoảng 32dB, giúp giải quyết vấn đề quá nhiệt khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game đồ họa cao.

Bên cạnh đó, máy còn sở hữu chip đồ họa chuyên dụng D2 giúp tối ưu hóa khung hình và trải nghiệm thị giác. Về khả năng đa nhiệm và lưu trữ, thiết bị cung cấp tùy chọn tối đa 16GB RAM LPDDR5X và bộ bộ nhớ trong 512GB chuẩn UFS 4.1 nhanh nhất hiện nay.

Màn hình 165Hz và hệ thống âm thanh Bose

Mặt trước của Redmi K90 Ultra là màn hình AMOLED kích thước 6,83 inch với độ phân giải 2.772 x 1.280 pixels. Điểm nhấn lớn nhất là tần số quét lên tới 165Hz, vượt qua mức 120Hz hoặc 144Hz thông thường trên các đối thủ cùng tầm giá. Màn hình này đạt độ sáng tối đa 3.500 nits và hỗ trợ công nghệ DC dimming để bảo vệ mắt.

Trải nghiệm giải trí được nâng cấp với hệ thống loa kép đối xứng được tinh chỉnh bởi Bose, hứa hẹn mang lại chất lượng âm thanh trung thực và sống động. Ngoài ra, máy còn đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn khắc nghiệt nhất hiện nay bao gồm IP66, IP68 và IP69.

Dung lượng pin 8.550mAh và công nghệ sạc

Một trong những thông số gây sốc nhất trên Redmi K90 Ultra là viên pin dung lượng 8.550mAh. Đây là mức dung lượng cực lớn đối với một chiếc smartphone phổ thông, cho phép người dùng sử dụng thoải mái trong nhiều ngày. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc ngược có dây 22,5W. Tuy nhiên, để tối ưu không gian cho viên pin lớn và quạt tản nhiệt, Xiaomi đã loại bỏ tính năng sạc không dây trên model này.

Các phiên bản màu sắc của Redmi K90 Ultra bao gồm Bạc, Đen và Xanh.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Về khả năng nhiếp ảnh, máy sử dụng cảm biến chính 50MP (kích thước 1/1.55 inch) hỗ trợ chống rung quang học OIS, đi kèm ống kính góc siêu rộng 8MP và camera trước 20MP. Thiết bị xuất xưởng với hệ điều hành HyperOS 3 dựa trên Android 16.

Dưới đây là chi tiết giá bán của Redmi K90 Ultra tại thị trường Trung Quốc:

Cấu hình bộ nhớ Giá bán (CNY) Giá quy đổi (USD) 12GB RAM / 256GB ROM 2.999 CNY ~441 USD 16GB RAM / 256GB ROM 3.199 CNY ~470 USD 12GB RAM / 512GB ROM 3.499 CNY ~515 USD 16GB RAM / 512GB ROM 3.699 CNY ~544 USD

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố kế hoạch phát hành Redmi K90 Ultra ra thị trường quốc tế. Máy có ba lựa chọn màu sắc bao gồm: Space Silver (Bạc), Shadow Black (Đen) và Sky Blue (Xanh dương).