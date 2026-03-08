Xiaomi sắp ra mắt Redmi Pad 2 bản 9.7 inch: Thiết kế nhỏ gọn, hỗ trợ kết nối 4G LTE Xiaomi chuẩn bị mở rộng dòng máy tính bảng phổ thông với Redmi Pad 2 phiên bản 9.7 inch nhỏ gọn hơn. Thiết bị đạt chứng nhận quốc tế với tùy chọn kết nối 4G LTE.

Xiaomi đang chuẩn bị tung ra thị trường quốc tế phiên bản thu nhỏ của dòng Redmi Pad 2 với kích thước màn hình 9.7 inch. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa phân khúc máy tính bảng phổ thông, hướng tới nhóm người dùng ưu tiên tính di động và trải nghiệm cầm nắm nhẹ nhàng hơn so với phiên bản 11 inch ra mắt trước đó.

Theo dữ liệu từ tổ chức GSMA, thiết bị mới đã xuất hiện với ba mã model bao gồm 2604ERP4DG (Toàn cầu), 2604ERP4DC (Trung Quốc) và 2604ERP4DI (Ấn Độ). Việc đạt được các chứng nhận này khẳng định Xiaomi sẽ sớm phân phối sản phẩm rộng rãi tại các thị trường trọng điểm, bao gồm cả Việt Nam trong tương lai gần.

Phiên bản Redmi Pad 2 9.7 inch hoàn toàn mới bất ngờ xuất hiện trên cơ sở dữ liệu

Tùy chọn kết nối linh hoạt và chiến lược thương hiệu POCO

Thông tin rò rỉ cho biết mẫu máy tính bảng cỡ nhỏ này sẽ mang đến cho người dùng hai lựa chọn kết nối: phiên bản hỗ trợ mạng 4G LTE linh hoạt và phiên bản chỉ sử dụng Wi-Fi. Điểm đáng chú ý trong chiến lược kinh doanh của Xiaomi là việc có thể đổi tên phiên bản chỉ Wi-Fi thành POCO C Pad tại một số thị trường nhất định nhằm tiếp cận tệp khách hàng trẻ tuổi.

Redmi Pad 2 phiên bản 9.7 inch sẽ có cả phiên bản 4G LTE và bản chỉ sử dụng Wifi

Việc lựa chọn kích thước 9.7 inch được đánh giá là một bước đi thực dụng. Trong khi các dòng máy 11 inch đôi khi gây khó khăn khi sử dụng bằng một tay, kích thước 9.7 inch lại là "tỷ lệ vàng" giúp cân bằng giữa không gian hiển thị đủ rộng cho học tập và tính linh hoạt khi di chuyển.

Phân tích vị thế và kỳ vọng cấu hình

Dù thông số kỹ thuật chi tiết của bản 9.7 inch chưa được công bố đầy đủ, giới chuyên môn kỳ vọng máy sẽ kế thừa những ưu điểm từ phiên bản 11 inch tiền nhiệm để duy trì sức cạnh tranh trong tầm giá phổ thông. Dưới đây là bảng thông số tham khảo từ phiên bản 11 inch hiện tại:

Đặc tính Thông số tham khảo (Bản 11 inch) Vi xử lý MediaTek Helio G100 Ultra (6nm) Dung lượng pin 9,000 mAh Công nghệ sạc 18W Hệ thống âm thanh 4 loa Dolby Atmos

Nếu Xiaomi giữ vững cấu hình này và đưa mức giá về khoảng dưới 150 USD (tương đương dưới 4 triệu đồng), Redmi Pad 2 9.7 inch có tiềm năng trở thành thiết bị dẫn đầu doanh số, cạnh tranh trực tiếp với các dòng máy tính bảng giá rẻ từ Samsung hay Lenovo. Sự xuất hiện của mẫu máy này ngay sau khi dòng flagship Xiaomi Pad 8 trình làng cho thấy tham vọng bao phủ mọi phân khúc người dùng của hãng.

Nhìn chung, Redmi Pad 2 9.7 inch là giải pháp phù hợp cho nhu cầu đọc báo, học tập trực tuyến hoặc giải trí nhẹ nhàng, hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường máy tính bảng tầm trung trong thời gian tới.