Xiaomi sắp ra mắt tai nghe kẹp tai đầu tiên: Thiết kế titan siêu nhẹ và âm thanh Hi-Res

Bảo Long16/05/2026 14:35

Mẫu tai nghe open-ear mới của Xiaomi gây chú ý với trọng lượng chỉ 5.5g, tích hợp driver 11mm mạ kim loại, chuẩn LHDC 5.0 và tính năng AI dịch thuật thời gian thực.

Xiaomi chuẩn bị gia nhập phân khúc tai nghe open-ear với mẫu thiết kế kẹp tai (clip-on) không dây đầu tiên của hãng. Thiết bị này tập trung vào trải nghiệm đeo thoải mái nhờ trọng lượng siêu nhẹ 5.5 gram mỗi bên và khung gọng làm từ sợi titan có khả năng ghi nhớ hình dạng.

Mỗi bên tai nghe có trọng lượng chỉ khoảng 5.5 gram, kết hợp cùng phần gọng làm từ sợi titan
Thiết kế công thái học và công nghệ chống rò rỉ âm thanh

Phần gọng tai nghe sử dụng các đường cong mô phỏng sinh học giúp bám sát vành tai một cách chắc chắn mà không gây áp lực khó chịu lên ống tai khi sử dụng lâu dài. Về ngoại hình, sản phẩm sở hữu lớp hoàn thiện bóng bẩy cùng họa tiết kim loại, dự kiến ra mắt với hai tùy chọn màu sắc là Vàng Satin và Trắng Ngọc trai.

Tai nghe dự kiến sẽ ra mắt với hai tùy chọn màu sắc thanh lịch là Vàng Satin và Trắng Ngọc trai
Để giải quyết nhược điểm rò rỉ âm thanh của thiết kế mở, Xiaomi đã tích hợp công nghệ sóng âm ngược thông minh giúp bảo mật nội dung cho người đeo. Hệ thống âm thanh bên trong bao gồm củ loa 11mm với màng loa mạ kim loại cao cấp, hỗ trợ chuẩn giải mã LHDC 5.0 và đạt chứng nhận Hi-Res Audio.

Xiaomi trang bị cho mẫu tai nghe này củ loa 11mm với màng loa mạ kim loại cao cấp
Tính năng AI và khả năng đàm thoại nâng cao

Chất lượng đàm thoại được tối ưu qua hệ thống ba micro kết hợp cùng cảm biến VPU và công nghệ giảm ồn AI. Đặc biệt, thiết bị còn được trang bị hàng loạt tính năng AI độc quyền như dịch thuật thời gian thực 21 ngôn ngữ, ghi âm giọng nói và tự động tóm tắt nội dung thông qua trợ lý ảo.

Tai nghe sở hữu hệ thống ba micro kết hợp cùng cảm biến VPU và công nghệ giảm ồn AI
Mẫu tai nghe kẹp tai này dự kiến sẽ chính thức trình làng vào cuối tháng này. Nhiều khả năng sản phẩm sẽ xuất hiện đồng thời trong sự kiện ra mắt bộ đôi Mi Band 10 Pro và điện thoại Xiaomi 17 Max.

Mẫu tai nghe này dự kiến sẽ được trình làng cùng với bộ đôi Mi Band 10 Pro và Xiaomi 17 Max
