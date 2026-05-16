Xiaomi Smart Band 10 Pro: Bước tiến chiến lược khi tích hợp sâu vào hệ sinh thái Apple Xiaomi xác nhận Smart Band 10 Pro sẽ ra mắt vào ngày 21/05 với khả năng tương thích mạnh mẽ với iPhone và Apple Health, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược thiết bị đeo.

Xiaomi chuẩn bị ra mắt mẫu vòng đeo tay thông minh Smart Band 10 Pro tại thị trường Trung Quốc vào ngày 21/05. Điểm đột phá nhất trên thế hệ này là khả năng tích hợp sâu với hệ sinh thái của Apple, một bước đi chiến lược nhằm mở rộng tệp người dùng ngoài hệ điều hành Android. Thiết bị không chỉ tập trung vào việc theo dõi sức khỏe mà còn đóng vai trò là một trung tâm điều khiển thiết bị thông minh đa nền tảng.

Khả năng tương tác toàn diện với iPhone và Apple Health

Khác với các thế hệ trước thường ưu tiên hệ sinh thái nội bộ, Smart Band 10 Pro được thiết kế để hoạt động mượt mà với các thiết bị iOS. Người dùng iPhone có thể nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn và dữ liệu từ ứng dụng WeChat theo thời gian thực ngay trên vòng tay. Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ các phím tắt nhanh trên iPhone như kích hoạt chế độ Không làm phiền hoặc khởi động chế độ theo dõi đạp xe ngoài trời.

Về mặt dữ liệu, Smart Band 10 Pro cho phép đồng bộ trực tiếp các chỉ số nhịp tim, giấc ngủ và mức độ vận động với ứng dụng Apple Health. Ngoài ra, thiết bị có thể điều khiển iPhone từ xa để chụp ảnh, quản lý trình phát nhạc và hỗ trợ tính năng tìm kiếm điện thoại khi thất lạc.

Mở rộng kết nối trong hệ sinh thái Xiaomi và Xiaomi Auto

Bên cạnh việc hỗ trợ Apple, Smart Band 10 Pro vẫn duy trì sự gắn kết chặt chẽ với các sản phẩm trong nhà Xiaomi. Đáng chú ý là tính năng liên kết với Xiaomi Auto, cung cấp các cảnh báo lái xe mệt mỏi, nhắc nhở lộ trình điều hướng trực tiếp trên cổ tay. Người dùng cũng có thể điều khiển trực tiếp các thiết bị nhà thông minh trong hệ sinh thái Xiaomi Home.

Tính năng NFC tiếp tục được tích hợp, hỗ trợ thẻ giao thông công cộng, thẻ ra vào, thẻ sinh viên và chìa khóa xe kỹ thuật số. Thiết bị cũng hỗ trợ thanh toán ngoại tuyến thông qua Alipay, mang lại sự tiện lợi tối đa cho các hoạt động hàng ngày.

Thông số kỹ thuật và ngôn ngữ thiết kế mới

Về ngoại hình, Smart Band 10 Pro sử dụng khung viền hợp kim nhôm cao cấp kết hợp với màn hình AMOLED 1.74 inch dạng cong nhẹ. Thiết bị có trọng lượng chỉ 21.6 gram và độ dày 9.7 mm, đảm bảo sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài. Ngoài các phiên bản màu sắc như đen, bạc, hồng, trắng, cam, Xiaomi còn bổ sung tùy chọn bản gốm cao cấp và dây đeo Milanese thời trang.

Viên pin dung lượng 380mAh cung cấp thời lượng sử dụng lên tới 21 ngày ở chế độ thông thường và có thể kéo dài đến 25 ngày trong điều kiện sử dụng nhẹ. Với những nâng cấp về cả phần cứng lẫn khả năng tương thích phần mềm, Smart Band 10 Pro được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc thiết bị đeo thông minh năm 2026.