Xiaomi Smart Band 10 Pro lộ diện: Thiết kế khung gốm sang trọng và thời lượng pin 25 ngày Xiaomi Smart Band 10 Pro vừa xuất hiện trên các trang bán lẻ với thiết kế khung gốm cao cấp, dung lượng pin cải tiến lên đến 25 ngày và màn hình AMOLED 1.74 inch.

Xiaomi đang chuẩn bị ra mắt thế hệ vòng đeo tay thông minh tiếp theo mang tên Smart Band 10 Pro. Thông tin này vừa được xác nhận khi sản phẩm bất ngờ xuất hiện trên hệ thống cửa hàng Magazine Luiza tại Brazil trước khi có thông báo chính thức từ nhà sản xuất.

Thiết kế khung gốm và các tùy chọn màu sắc mới

Dữ liệu từ trang bán lẻ cho thấy Xiaomi Smart Band 10 Pro sẽ cung cấp các tùy chọn màu sắc gồm đen, bạc và hồng. Theo các nguồn tin rò rỉ trước đó, Xiaomi có thể bổ sung thêm các màu sắc như trắng, cam và đặc biệt là phiên bản làm từ chất liệu gốm trắng cao cấp. Việc đa dạng hóa chất liệu khung giúp sản phẩm tiếp cận phân khúc người dùng ưa chuộng tính thẩm mỹ và sự sang trọng.

Đáng chú ý, phiên bản gốm sẽ có trọng lượng nặng hơn đáng kể. Trong khi bản tiêu chuẩn nặng dưới 40g, phiên bản gốm có trọng lượng hơn 50g. Để so sánh, mẫu Band 9 Pro tiền nhiệm với khung nhôm chỉ nặng dưới 25g (không tính dây đeo). Sự thay đổi này mang lại cảm giác đầm tay và chắc chắn hơn, nhưng người dùng ưu tiên sự nhẹ nhàng khi vận động cần lưu ý.

Nâng cấp thông số kỹ thuật và thời lượng pin

Về khả năng hiển thị, Xiaomi Smart Band 10 Pro tiếp tục duy trì màn hình AMOLED kích thước 1.74 inch. Điểm nâng cấp quan trọng nhất nằm ở hiệu quả sử dụng năng lượng. Dù vẫn sử dụng viên pin 380mAh tương tự thế hệ trước, thời lượng pin của model mới được công bố tăng từ 21 ngày lên khoảng 25 ngày. Cải tiến này giúp tối ưu hóa trải nghiệm theo dõi sức khỏe liên tục mà không cần sạc thường xuyên.

Thông số Xiaomi Smart Band 10 Pro (Rò rỉ) Xiaomi Smart Band 9 Pro Màn hình AMOLED 1.74 inch AMOLED 1.74 inch Dung lượng pin 380mAh 380mAh Thời lượng pin ~25 ngày 21 ngày Trọng lượng 40g - 50g ~25g (không dây) Chất liệu khung Nhôm / Gốm Nhôm

Giá bán và định vị thị trường

Tại thị trường Brazil, Xiaomi Smart Band 10 Pro đang được niêm yết với mức giá từ 734 đến 849 BRL (tương đương khoảng 3.89 đến 4.5 triệu đồng). Đây được xem là mức giá khá cao so với phiên bản tiền nhiệm Band 9 Pro vốn chỉ ở mức 90 USD (khoảng 2.36 triệu đồng). Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán giá bán quốc tế có thể sẽ điều chỉnh quanh mức 100 USD (khoảng 2.63 triệu đồng) để duy trì khả năng cạnh tranh trong phân khúc thiết bị đeo thông minh.

Sản phẩm dự kiến sẽ được ra mắt chính thức vào khoảng tháng 5 tới. Với việc xuất hiện sớm trên các trang thương mại điện tử, người dùng có thể kỳ vọng vào một đợt mở bán rộng rãi trong tương lai gần.