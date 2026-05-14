Xiaomi Smart Band 10 Pro ra mắt ngày 21/5: Thiết kế siêu mỏng 9.7mm và pin 25 ngày

Xiaomi vừa chính thức xác nhận sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại Trung Quốc vào ngày 21/5. Tâm điểm của sự kiện là mẫu điện thoại cao cấp Xiaomi 17 Max, tuy nhiên, dòng thiết bị đeo thông minh Smart Band 10 Pro cũng đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ nhờ những nâng cấp đáng kể về thiết kế và hiệu năng pin.

Bước tiến về thiết kế mỏng nhẹ và vật liệu cao cấp

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Xiaomi Smart Band 10 Pro chính là độ mỏng ấn tượng. Theo các thông tin rò rỉ và hình ảnh từ hãng, thiết bị chỉ dày 9.7mm và nặng vỏn vẹn 21.6 gram. Việc tối ưu hóa kích thước giúp mang lại cảm giác đeo thoải mái hơn cho người dùng trong các hoạt động thể thao hoặc khi ngủ.

Thay vì sử dụng chất liệu nhựa như các thế hệ cũ, Smart Band 10 Pro được trang bị khung hợp kim nhôm kết hợp cùng màn hình cong nhẹ. Sự thay đổi này không chỉ tăng độ bền mà còn giúp thiết bị có ngoại hình tiệm cận với các dòng smartwatch cao cấp. Đặc biệt, tại thị trường Trung Quốc, Xiaomi có thể sẽ tung ra phiên bản gốm trắng, đánh dấu lần đầu tiên vật liệu này xuất hiện trên dòng smartband của hãng.

Phân tích kỹ thuật: Màn hình AMOLED và năng lượng

Về khả năng hiển thị, Xiaomi Smart Band 10 Pro được cho là sở hữu màn hình AMOLED kích thước 1.74 inch. Đây là kích thước lý tưởng để hiển thị thông tin rõ ràng mà không làm cổ tay người dùng cảm thấy quá thô. Công nghệ AMOLED cũng giúp tiết kiệm điện năng đáng kể khi sử dụng tính năng màn hình luôn bật (Always-on Display).

Về dung lượng pin, thiết bị được trang bị viên pin 380mAh. Dù có kích thước nhỏ gọn, Xiaomi đã tối ưu phần mềm để kéo dài thời lượng sử dụng lên đến 25 ngày ở chế độ tiêu chuẩn. Đây là một con số ấn tượng khi so sánh với các mẫu đồng hồ thông minh truyền thống vốn thường chỉ duy trì được từ 1 đến 2 ngày sau mỗi lần sạc.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Xiaomi Smart Band 10 Pro

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến Độ dày 9.7 mm Trọng lượng 21.6 g Chất liệu khung Hợp kim nhôm / Gốm trắng (bản đặc biệt) Kích thước màn hình 1.74 inch AMOLED Dung lượng pin 380 mAh Thời lượng pin Lên đến 25 ngày

Mở rộng hệ sinh thái với tai nghe dạng kẹp

Ngoài thiết bị đeo tay, sự kiện ngày 21/5 cũng đánh dấu sự xuất hiện của một mẫu tai nghe hoàn toàn mới từ Xiaomi. Hình ảnh teaser cho thấy đây là sản phẩm âm thanh dạng kẹp (clip-on) đầu tiên của hãng. Xu hướng tai nghe mở (Open-ear) đang ngày càng phổ biến vì tính an toàn khi tập luyện ngoài trời, cho phép người dùng vừa nghe nhạc vừa nhận biết được âm thanh từ môi trường xung quanh.

Dự kiến, các sản phẩm sẽ có mặt tại thị trường quốc tế sau khi ra mắt tại Trung Quốc. Các phiên bản màu sắc rò rỉ bao gồm đen, bạc, hồng và cam, mang đến nhiều lựa chọn phong cách cho người dùng.