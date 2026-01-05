Xiaomi Smart Band 10 Pro rò rỉ thiết kế gốm trắng và lịch ra mắt vào tháng 5 Xiaomi Smart Band 10 Pro lộ diện với phiên bản gốm trắng cao cấp và trọng lượng đầm tay hơn. Thiết bị dự kiến ra mắt vào cuối tháng 5 cùng điện thoại Xiaomi 17 Max.

Xiaomi đang chuẩn bị làm mới phân khúc thiết bị đeo cao cấp với sự xuất hiện của mẫu Smart Band 10 Pro. Theo các báo cáo mới nhất từ leaker uy tín Digital Chat Station, thiết bị này đã sẵn sàng để trình làng vào tháng 5 năm nay. Đây được xem là động thái đẩy nhanh vòng đời sản phẩm của hãng công nghệ Trung Quốc nhằm duy trì sức hút trong thị trường thiết bị đeo tay thông minh vốn đang cạnh tranh gay gắt.

Sự xuất hiện của chất liệu gốm trắng cao cấp

Điểm đáng chú ý nhất trong lần rò rỉ này là sự bổ sung phiên bản hoàn thiện bằng gốm màu trắng. Trong khi các mẫu vòng đeo tay thông minh phổ thông thường sử dụng nhựa hoặc hợp kim nhôm để tối ưu trọng lượng, việc sử dụng gốm là một bước đi táo bạo của Xiaomi. Chất liệu này không chỉ mang lại độ bền cao, khả năng chống trầy xước vượt trội mà còn tạo ra vẻ ngoài bóng bẩy, sang trọng thường chỉ thấy trên các dòng đồng hồ cao cấp.

Bên cạnh biến thể gốm đặc biệt, Smart Band 10 Pro vẫn duy trì bảng màu đa dạng bao gồm đen, trắng, bạc, cam và hồng để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của người dùng. Việc đa dạng hóa chất liệu cho thấy Xiaomi đang muốn định vị dòng Pro như một món phụ kiện thời trang công nghệ thay vì chỉ là một thiết bị theo dõi sức khỏe đơn thuần.

Phân tích sự thay đổi về trọng lượng và cấu trúc

Dữ liệu rò rỉ cho thấy một sự thay đổi lớn về đặc tính vật lý của sản phẩm. Phiên bản tiêu chuẩn của Smart Band 10 Pro có trọng lượng dưới 40 gram. Tuy nhiên, biến thể gốm sứ có trọng lượng vượt mức 50 gram do mật độ khối lượng của vật liệu gốm cao hơn hẳn so với nhựa hay kim loại nhẹ.

Khi so sánh với thế hệ tiền nhiệm là Smart Band 9 Pro (ra mắt tháng 10/2024 với trọng lượng chỉ 24.5 gram), mẫu Band 10 Pro nặng hơn gấp đôi. Sự gia tăng trọng lượng này thường đi kèm với những nâng cấp đáng kể bên trong. Giới phân tích dự đoán Xiaomi có thể đã tích hợp viên pin dung lượng lớn hơn để vượt qua cột mốc 21 ngày sử dụng của thế hệ trước, hoặc bổ sung thêm hệ thống cảm biến theo dõi sức khỏe chuyên sâu hơn và khung máy chắc chắn hơn.

Kỳ vọng về cấu hình và hệ sinh thái Xiaomi 17 Max

Mặc dù các thông số kỹ thuật chi tiết về màn hình chưa được xác nhận, Smart Band 10 Pro được kỳ vọng sẽ sở hữu tấm nền AMOLED với độ sáng cao và tần số quét mượt mà hơn. Các tính năng như GPS tích hợp, theo dõi nhịp tim, SpO2 và các chế độ tập luyện chuyên nghiệp chắc chắn sẽ được kế thừa và tối ưu hóa trên nền tảng HyperOS mới.

Thời điểm ra mắt của Smart Band 10 Pro được cho là sẽ trùng với sự kiện giới thiệu mẫu điện thoại cao cấp Xiaomi 17 Max vào cuối tháng 5. Việc ra mắt song hành này nằm trong chiến lược đồng bộ hóa hệ sinh thái phần cứng của Xiaomi, cho phép các thiết bị đeo và điện thoại có sự kết nối và tương tác sâu hơn. Nếu Xiaomi tiếp tục duy trì mức giá cạnh tranh cho phiên bản gốm, đây có thể là một sản phẩm tạo ra tiêu chuẩn mới cho phân khúc vòng đeo tay thông minh cao cấp trong năm 2025.