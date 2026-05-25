Xiaomi Smart Band 11 đạt chứng nhận quốc tế quan trọng: Thời điểm ra mắt toàn cầu đã cận kề Sau sự kiện ra mắt Smart Band 10 Pro, Xiaomi tiếp tục lộ diện mẫu Smart Band 11 với mã hiệu M2561B1 trên cơ sở dữ liệu NCC và IMDA, hứa hẹn sớm cập bến thị trường quốc tế.

Xiaomi đang cho thấy tốc độ phát triển chóng mặt trong mảng thiết bị đeo thông minh. Dù mẫu Smart Band 10 Pro chỉ vừa mới được trình làng cách đây ít ngày, các dữ liệu mới nhất từ các cơ quan kiểm duyệt quốc tế cho thấy thế hệ kế nhiệm mang tên Xiaomi Smart Band 11 đã sẵn sàng để bước ra thị trường toàn cầu.

Lộ diện thông tin từ các cơ quan quản lý viễn thông quốc tế

Dấu hiệu rõ ràng nhất về sự xuất hiện của Xiaomi Smart Band 11 đến từ việc một thiết bị đeo mới với mã hiệu M2561B1 đã chính thức xuất hiện trong cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý Truyền thông Quốc gia Đài Loan (NCC) và Cơ quan Quản lý Phát triển Điện tử Singapore (IMDA). Đây là hai bước đệm pháp lý quan trọng thường thấy trước khi một sản phẩm công nghệ được thương mại hóa rộng rãi tại các quốc gia ngoài Trung Quốc.

Mặc dù các chứng nhận này chỉ liệt kê tên gọi chung là "vòng đeo tay thông minh" (smart band), nhưng dựa trên truyền thống đặt mã hiệu của Xiaomi, giới công nghệ hoàn toàn có thể khẳng định đây là phiên bản tiếp theo của dòng Mi Band danh tiếng. Việc đồng loạt đạt nhiều chứng nhận cùng lúc cho thấy quá trình tối ưu hóa phần mềm cho phiên bản quốc tế đã đi vào giai đoạn hoàn tất.

Giải mã mã hiệu và định hướng phân khúc của Xiaomi Smart Band 11

Căn cứ vào dữ liệu lịch sử, Xiaomi từng sử dụng các mã số hiệu M2551B1 và M2553B1 lần lượt cho phiên bản tiêu chuẩn và bản NFC của mẫu Smart Band 10 Pro. Do đó, mã M2561B1 vừa lộ diện rõ ràng thuộc về một thế hệ hoàn toàn mới – dòng Smart Band 11. Một số chuyên gia phân tích cho rằng mã hiệu này có thể thuộc về biến thể Smart Band 11 Active, phân khúc giá rẻ hơn nhưng vẫn giữ trọn các tính năng cốt lõi.

Thời điểm rò rỉ này được đánh giá là khá bất ngờ khi Smart Band 10 Pro vẫn đang gây sốt với màn hình AMOLED cong 1,74 inch và độ sáng lên tới 2000 nits. Tuy nhiên, chiến lược của Xiaomi thường là duy trì dải sản phẩm gối đầu nhau để phủ kín mọi phân khúc người dùng, từ những người cần sự sang trọng của bản Pro đến những người dùng phổ thông ưu tiên sự gọn nhẹ.

Sức hút từ hệ sinh thái theo dõi sức khỏe chuyên sâu

Dòng sản phẩm Smart Band của Xiaomi đã xây dựng được vị thế vững chắc nhờ công thức: tính năng cao cấp đi kèm mức giá dễ tiếp cận. Trên phiên bản Smart Band 11, người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào việc nâng cấp độ chính xác của các cảm biến sinh trắc học. Các tính năng như theo dõi nhịp tim 24/7, đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) và phân tích giấc ngủ sâu dự kiến sẽ được cải thiện bằng thuật toán AI mới.

Bên cạnh đó, khả năng tối ưu hóa thời lượng pin – vốn là thế mạnh của các thiết bị đeo Xiaomi – hứa hẹn sẽ đạt được những con số ấn tượng hơn trên thế hệ 11. Việc đạt được các chứng nhận quốc tế sớm cũng mở ra khả năng thiết bị sẽ hỗ trợ đa dạng các chế độ luyện tập thể thao phù hợp với thói quen sinh hoạt của người dùng toàn cầu, thay vì chỉ tập trung vào thị trường nội địa.

Kỳ vọng về sự đột phá trong công nghệ hiển thị và phần mềm

Mặc dù các thông số cấu hình chi tiết vẫn được giữ kín, nhưng dựa trên đà phát triển của dòng Smart Band 9 và 10, thế hệ 11 có thể sẽ sở hữu màn hình với tần số quét cao hơn để mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà. Ngoài ra, việc tích hợp sâu hơn với ứng dụng quản lý và khả năng đồng bộ thông báo thông minh cũng là những điểm nhấn đáng chờ đợi.

Nhìn chung, sự xuất hiện của Xiaomi Smart Band 11 trên các cơ sở dữ liệu quốc tế như NCC và IMDA là minh chứng cho thấy hãng công nghệ Trung Quốc đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới vào thị trường thiết bị đeo toàn cầu. Với danh tiếng từ các thế hệ tiền nhiệm, Smart Band 11 được dự báo sẽ tiếp tục là đối thủ đáng gờm trong phân khúc vòng đeo tay thông minh giá rẻ nhưng hiệu năng cao.