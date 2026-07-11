Xiaomi Smart Band 11 lộ diện qua các chứng nhận: Giữ nguyên dung lượng pin, tập trung tối ưu cảm biến Những rò rỉ mới nhất từ cơ quan chứng nhận MIIT và UL cho thấy Xiaomi Smart Band 11 đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Thiết bị dự kiến duy trì dung lượng pin 233mAh và tập trung nâng cấp vào các tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu.

Không lâu sau khi Xiaomi trình làng phiên bản Smart Band 10 Pro, những thông tin đầu tiên về thế hệ kế nhiệm đã chính thức xuất hiện trên các cơ sở dữ liệu chứng nhận quốc tế. Hai mẫu thiết bị đeo mới của hãng công nghệ Trung Quốc vừa được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) cấp phép, cho thấy ngày ra mắt của Xiaomi Smart Band 11 đang đến rất gần.

Lộ diện mã model và các chứng nhận quan trọng

Cụ thể, hai mẫu thiết bị mang số hiệu M2616B1 và M2617B1 đã được phát hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận tại Trung Quốc. Theo các chuyên gia phân tích, đây nhiều khả năng là phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản hỗ trợ NFC của dòng Smart Band 11, kế nhiệm trực tiếp cho dòng Smart Band 10 hiện tại.

Bên cạnh chứng nhận MIIT, mẫu vòng đeo thông minh này cũng đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu NCC của Đài Loan và các hồ sơ tại Singapore. Việc đồng loạt xuất hiện tại nhiều thị trường cho thấy Xiaomi đang đẩy nhanh quá trình kiểm định cuối cùng trước khi thương mại hóa sản phẩm trên quy mô toàn cầu.

Duy trì dung lượng pin 233mAh: Chiến lược tối ưu hóa thay vì chạy đua thông số

Một trong những thông tin kỹ thuật đáng chú ý nhất đến từ chứng nhận UL là việc Smart Band 11 vẫn sẽ sử dụng viên pin dung lượng 233mAh. Con số này hoàn toàn tương đương với thế hệ tiền nhiệm, cho thấy Xiaomi đã đạt đến điểm cân bằng giữa kích thước vật lý và thời lượng sử dụng.

Dung lượng pin Xiaomi Smart Band 11 được tiết lộ trong chứng nhận mới

Thay vì tăng dung lượng pin – vốn sẽ làm tăng độ dày và trọng lượng của thiết bị – nhiều khả năng Xiaomi sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa phần mềm và nâng cấp các thuật toán xử lý dữ liệu từ cảm biến. Với nền tảng hiện tại của Smart Band 10 vốn đã có thời lượng pin lên đến 21 ngày, việc giữ nguyên dung lượng pin vẫn đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch trong khi vẫn giữ được thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng.

Kỳ vọng về cấu hình và các tính năng nâng cấp

Mặc dù thông số chi tiết của Smart Band 11 chưa được công bố đầy đủ, giới công nghệ có thể kỳ vọng những cải tiến dựa trên nền tảng của thế hệ hiện tại. Dưới đây là bảng so sánh các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn của dòng Smart Band hiện nay để dự đoán hướng đi của thế hệ mới:

Thông số Xiaomi Smart Band 10 (Hiện tại) Xiaomi Smart Band 11 (Dự kiến) Màn hình AMOLED 1.72 inch, 1.500 nits AMOLED, cải thiện độ sáng hoặc tần số quét Dung lượng pin 233mAh 233mAh (Đã xác nhận) Thời lượng pin Lên đến 21 ngày Tương đương hoặc cao hơn nhờ tối ưu phần mềm Chế độ luyện tập Hơn 150 chế độ Bổ sung các môn thể thao chuyên sâu Tính năng sức khỏe Nhịp tim, SpO2, giấc ngủ, HRV Cải tiến độ chính xác của cảm biến

Đặc biệt, phiên bản Pro (nếu có) dự kiến sẽ tiếp tục sở hữu màn hình lớn hơn, tích hợp GPS độc lập và các tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu như HRV (biến thiên nhịp tim) và đồng bộ hóa với các nền tảng sức khỏe lớn như Apple Health.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, Xiaomi Smart Band 11 dự kiến sẽ chính thức trình làng vào nửa cuối năm nay. Việc liên tục xuất hiện các mã model mới như M2561B1 tại nhiều quốc gia hồi tháng 5 càng củng cố khả năng dòng sản phẩm này sẽ sớm được giới thiệu cùng với các thiết bị sinh thái khác của Xiaomi.

Xiaomi Smart Band 11 có thể ra mắt vào cuối năm nay

Trong thời gian chờ đợi thế hệ mới, người dùng vẫn có thể lựa chọn Xiaomi Smart Band 10 với mức giá đang cực kỳ cạnh tranh. Đây vẫn là một trong những mẫu vòng đeo tay thông minh toàn diện nhất phân khúc với màn hình siêu sáng và thời lượng pin ấn tượng.