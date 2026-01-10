Xiaomi Smart Band 11 ra mắt tại Việt Nam: Màn hình 2.000 nit, pin 21 ngày giá từ 1,49 triệu Xiaomi Smart Band 11 ra mắt với màn hình AMOLED 1,72 inch sáng 2.000 nit, bổ sung tùy chọn vỏ gốm cùng thời lượng pin sử dụng bền bỉ lên tới 21 ngày.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu thế hệ vòng đeo tay thông minh Smart Band 11 tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm đánh dấu bước nâng cấp đáng kể về chất lượng hiển thị với độ sáng cực đại 2.000 nit, bổ sung phiên bản khung vỏ gốm và duy trì thời lượng pin lên đến 21 ngày, có giá bán khởi điểm từ 1,49 triệu đồng.

Xiaomi Smart Band 11 ra mắt tại Việt Nam

Đổi mới chất liệu với tùy chọn khung viền gốm cao cấp

Về ngôn ngữ thiết kế, Xiaomi Smart Band 11 tiếp tục duy trì kiểu dáng con nhộng đặc trưng nhưng được tinh chỉnh thanh thoát hơn. Thân máy đạt độ mỏng 9,99mm kết hợp dây đeo mềm mại, mang lại cảm giác đeo nhẹ nhàng và hạn chế tối đa sự vướng víu khi vận động hoặc theo dõi giấc ngủ qua đêm.

Đáng chú ý, hãng đã đa dạng hóa phân khúc tiếp cận bằng việc cung cấp hai biến thể vật liệu. Bản tiêu chuẩn sở hữu bộ khung hợp kim nhôm nguyên khối bền bỉ, hướng đến phong cách thể thao năng động. Trong khi đó, phiên bản Ceramic Edition sử dụng chất liệu gốm cao cấp màu Trắng ngọc trai, mang đến vẻ ngoài sang trọng tương tự các dòng đồng hồ thời trang cao cấp. Thiết bị cũng hỗ trợ tùy chọn kết nối NFC đa chức năng nhằm tối ưu hóa các thao tác chạm và liên kết dữ liệu hàng ngày.

Nâng cấp không gian hiển thị và độ sáng 2.000 nit

Màn hình là một trong những điểm cải tiến kỹ thuật quan trọng nhất trên Xiaomi Smart Band 11. Thiết bị trang bị tấm nền AMOLED kích thước 1,72 inch, viền màn hình được thu hẹp đồng đều ở mức 2,0mm giúp tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt mức 77%. Không gian hiển thị rộng rãi giúp giao diện trực quan hơn mà không làm tăng kích thước tổng thể của phụ kiện.

Vòng đeo tay thông minh mới của Xiaomi có màn hình sáng

Độ sáng tối đa của màn hình đạt mức 2.000 nit, kết hợp cùng tần số quét 60Hz và tính năng màn hình luôn bật (Always On Display). Cải tiến này giải quyết triệt để vấn đề phản xạ ánh sáng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gay gắt ngoài trời, đồng thời đảm bảo độ mượt mà trong các thao tác vuốt chạm.

Hệ thống cảm biến sinh trắc học và khả năng theo dõi dưới nước

Xiaomi Smart Band 11 tập trung nâng cấp độ chính xác của các thuật toán theo dõi sinh hiệu. Hệ thống cảm biến hỗ trợ đo đạc liên tục nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2), mức độ căng thẳng và phân tích chu kỳ giấc ngủ chuyên sâu, từ đó cung cấp các khuyến nghị giúp người dùng cân bằng thói quen sinh hoạt.

Xiaomi Smart Band 11 giúp theo dõi sức khỏe người dùng toàn diện

Về tính năng thể thao, vòng đeo tay tích hợp hơn 150 chế độ luyện tập đa dạng. Đạt chuẩn kháng nước 5ATM, cảm biến quang học của thiết bị vẫn có thể ghi nhận nhịp tim chính xác khi bơi lội, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động dưới nước.

Thời lượng pin bền bỉ và giá bán chi tiết

Để đảm bảo chu kỳ hoạt động liên tục, Xiaomi trang bị cho sản phẩm viên pin dung lượng 233mAh cùng chuẩn kết nối Bluetooth 5.4 tiết kiệm năng lượng. Ở điều kiện vận hành tiêu chuẩn, thiết bị có thể duy trì thời gian sử dụng lên đến 21 ngày chỉ sau một lần sạc đầy.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên Xiaomi Smart Band 11 Màn hình AMOLED 1,72 inch, 60Hz, độ sáng 2.000 nit, viền 2,0mm Độ dày thân máy 9,99mm Chất liệu khung viền Hợp kim nhôm / Gốm (Ceramic Edition) Chỉ số kháng nước 5ATM (hỗ trợ đo nhịp tim dưới nước) Chế độ thể thao Hơn 150 chế độ Dung lượng pin 233mAh, thời lượng tối đa 21 ngày Kết nối Bluetooth 5.4, hỗ trợ NFC tùy phiên bản

Tại thị trường Việt Nam, Xiaomi Smart Band 11 phiên bản khung hợp kim nhôm tiêu chuẩn có giá khởi điểm 1,49 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản gốm Ceramic Edition cao cấp được niêm yết ở mức 2,19 triệu đồng.