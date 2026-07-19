Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G: Hệ thống giám sát camera kép dùng năng lượng mặt trời Xiaomi vừa ra mắt Smart Solar Camera 4 Pro 4G, mẫu camera chuyên dụng cho vùng sâu vùng xa với pin 9.900mAh và kết nối 4G kép. Thiết bị sở hữu độ phân giải 3K cùng khả năng hoạt động độc lập hoàn toàn mà không cần điện lưới.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition, một giải pháp an ninh đột phá dành cho các khu vực khó tiếp cận nguồn điện và internet như trang trại, công trường xây dựng hoặc các vùng hẻo lánh. Đây là bước tiến mới của hãng trong việc tối ưu hóa thiết bị giám sát ngoài trời với khả năng tự cung cấp năng lượng.

Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G tích hợp tấm pin năng lượng mặt trời phía trên. Ảnh: Xiaomi Youpin

Công nghệ năng lượng mặt trời và pin dung lượng lớn

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của thiết bị là hệ thống quản lý năng lượng bền bỉ. Máy được trang bị viên pin dung lượng lớn 9.900 mAh, cho phép hoạt động liên tục hơn một tuần chỉ với một lần sạc đầy trong điều kiện không có nắng. Đi kèm với đó là tấm pin năng lượng mặt trời công suất 7.6W, giúp camera có thể vận hành vô thời hạn nếu nhận được lượng ánh sáng mặt trời ổn định.

Để giải quyết bài toán kết nối tại những nơi không có Wi-Fi, Xiaomi trang bị cho máy khả năng hỗ trợ SIM 4G kép. Tính năng này cho phép thiết bị tự động chuyển đổi giữa các nhà mạng khác nhau để duy trì tín hiệu truyền tải hình ảnh ổn định nhất về ứng dụng Xiaomi Home trên điện thoại người dùng.

Hệ thống camera kép độ phân giải 3K sắc nét

Khác với các dòng camera đơn thông thường, Smart Solar Camera 4 Pro 4G sở hữu hai cảm biến 5MP, mang lại khả năng ghi hình ở độ phân giải 3K. Hệ thống này bao gồm một ống kính cố định để bao quát toàn cảnh góc rộng và một ống kính có khả năng xoay để theo dõi các đối tượng chuyển động thông qua thuật toán AI.

Người dùng có thể giám sát đồng thời hai khung hình thông qua ứng dụng. Ảnh: Xiaomi Youpin

Thiết bị còn tích hợp chế độ ghi hình thông minh dựa trên chuyển động. Để tiết kiệm dung lượng lưu trữ và năng lượng, camera sẽ tự động giảm tốc độ khung hình trong những khoảng thời gian không có hoạt động và lập tức quay trở lại tốc độ tối đa khi phát hiện có người hoặc vật di chuyển trong vùng giám sát.

Độ bền và các tính năng hỗ trợ chuyên sâu

Được thiết kế để chống chọi với môi trường khắc nghiệt, camera đạt chuẩn kháng bụi và nước IP66. Bên cạnh đó, khả năng quan sát ban đêm cũng được chú trọng với hệ thống đèn LED trắng hỗ trợ tầm nhìn đêm có màu và đèn hồng ngoại cho các tình huống thiếu sáng hoàn toàn.

Thiết bị hỗ trợ tầm nhìn đêm có màu nhờ hệ thống đèn trợ sáng tích hợp. Ảnh: Xiaomi Youpin

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị:

Thông số Chi tiết Độ phân giải Camera kép 5MP (Ghi hình 3K) Dung lượng pin 9.900 mAh Tấm pin mặt trời 7.6W Kết nối 4G Dual-SIM (Nano-SIM) Chuẩn bảo vệ IP66 (Chống bụi và nước) Tính năng khác Đàm thoại 2 chiều, AI tracking, Tầm nhìn đêm có màu

Hiện tại, Xiaomi Smart Solar Camera 4 Pro 4G đang được mở bán tại thị trường Trung Quốc với mức giá 649 nhân dân tệ (khoảng 96 USD). Dựa trên lộ trình ra mắt sản phẩm trước đây, phiên bản quốc tế có thể sẽ xuất hiện vào cuối năm 2026 với mức giá dự kiến cao hơn từ 20% đến 30%. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng sản phẩm như eufy SoloCam S340 hay Reolink Argus 3 Pro trong phân khúc camera giám sát không dây cao cấp.